В Европарламенте серьезно усомнились в намерениях правительства Грузии провести свободный и справедливый второй тур выборов президента Грузии. Вопросы с выражением беспокойства относительно устоев грузинской демократии и ее будущего были заданы министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента, которое состоялось 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Интересно, что в сообщениях МИД Грузии об этом заседании о заданных министру довольно острых вопросах ничего не сказано и с этого заседания дана лишь небольшая информация, где один из европарламентариев отзывается о Грузии как передовой стране в своем регионе и выражает ей твердую поддержку.

В действительности само заседание комитета было достаточно напряженным для Давида Залкалиани, так как большая часть выступивших после слушания доклада грузинского министра депутатов фактически задавала ему одни и те же вопросы, касающиеся предстоящего второго тура выборов президента.

Mfa.gov.ge Конференция министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Брюссель

Суть заявлений европарламентариев сводилась к тому, что правительство Грузии, вероятно, готовит фальсификацию выборов. На такую мысль депутатов натолкнули заявление премьер-министра Грузии о списании банковских долгов 600 тысячам граждан, назначение второго тура на середину недели и информация о печатании фальшивых удостоверений личности.

Большая часть выступавших в дебатах депутатов задавала Давиду Залкалиани именно эти три вопроса и подчеркивала, что проведение второго тура в такой обстановке поставит под вопрос как безвизовый режим между Грузией и ЕС, так и все соглашение об ассоциации в целом.

«Сегодня я разгневана: ваш премьер-министр заявил, что благотворительный фонд, который контролирует председатель правящей партии «Грузинская мечта», готов списать долги 600 тысячам человек, а это значит, что миллиардер — лидер правящей партии купит долги граждан на сумму 500 млн евро. По моему мнению, это тайный путь превратить половину населения в заложников фонда, которым управляет богатейший и имеющий политическое влияние человек», — заявила депутат от Эстонии Сандра Калниете.

С ее оценкой согласились и назвали это заявление попыткой подкупа избирателей и другие депутаты Европарламента. Они не поставили под сомнение и информацию о печатающихся Агентством по развитию государственных сервисов фальшивых удостоверениях личности и предупредили правительство Грузии, что последствия такой фальсификации будут неблагоприятны для европейского будущего страны.

В ответном слове Давид Залкалиани выразил удивление, как могли европарламентарии говорить о фальсификации выборов, в то время как все международные наблюдатели дали первому туру выборов очень высокие оценки, и, к тому же, впервые в истории Грузии в стране проводится второй тур выборов президента. Он опроверг информацию о печатании фальшивых удостоверений личности, которые распространили грузинские НПО, и сообщил, что прокуратура уже начала изучение этого заявления и соответствующее расследование. Министр также пояснил, что инициатива списания банковских долгов не нова и с выборами не связана.

По словам Залкалиани, в Грузии действительно очень много нуждающихся людей, которые из-за банковских долгов оказались выбитыми из нормального ритма экономической жизни. А что касается оказания этим людям помощи, нынешний премьер Мамука Бахтадзе выступил с этой инициативой еще будучи министром финансов, а затем уже в ранге премьера, в августе текущего года, до начала предвыборной кампании. На претензии европарламентариев относительно назначения выборов не на выходной день Залкалиани ответил, что в Грузии этот день, 28 ноября, объявлен выходным, поэтому проголосовать смогут все желающие.

Европейский парламент. Страсбург

Значительная часть грузинских СМИ, в том числе Первый канал Общественного телевидения Грузии, острые вопросы, заданные Давиду Залкалиани в Европарламенте, «обошли стороной» и представили читателям, зрителям и слушателям лишь те выступления депутатов, где в адрес правительства Грузии высказывались слова похвалы и поддержки. Но телекомпания «Рустави-2», которая явно проводит политику и интересы экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников, не только опубликовала критические выступления европарламентариев, но и посвятила им целую передачу. Просочились эти информации и в другие оппонирующие нынешним властям СМИ.

Своего рода ответом на такие новости с заседания комитета Европарламента стал размещенный на некоем украинском сайте очередной аудиоролик с записью телефонного разговора Михаила Саакашвили с руководителем избирательного штаба кандидата в президенты от «Единого национального движения» Григола Вашадзе — Георгием Вашадзе.

Аудиозапись на сайте zdes.com.ua вышла под названием «Михаил Саакашвили готовит новую революцию. В роли Киевского Майдана Незалежности будет выступать Площадь Свободы в Тбилиси». А говорилось в ней о деталях подготовки революции и проблемах оппозиции, в основном денежных.

«Что-то вы не настроены на революцию», — говорит некто голосом Саакашвили.

На что голос Вашадзе отвечает: «Сегодня был Бакрадзе. Короче, они твердят одно и то же — деньги, деньги. Без денег [ничего] не сделаем».

И в таком духе продолжается вся беседа, в которой Саакашвили также отмечает, что революцию, в общем, можно и отсрочить, а можно сделать сразу.

«В конечном счете можно отсрочить их свержение или свергнуть вовремя. И если откажется от внеочередных выборов, то, простите, вы должны довести ситуацию до революционной. Очень важно перенести ее на площадь Свободы», — наставил экс-президент своего соратника и предупредил, что есть поручения, которые должны выполняться.

«Я не привык, когда мои поручения не выполняются», — подчеркнул «Саакашвили».

Саакашвили и галстук

Сам экс-президент пока на новый компромат не отреагировал, но его соратники, в том числе Георгий Вашадзе, уже назвали эту запись очередной фабрикацией и подделкой и заявили, что никто никакой революции не готовит.

По словам Георгия Вашадзе, в этой записи звучит вовсе не его голос, и сама запись смонтирована из разных бесед двух разных людей.

«Фигурантом этой аудиозаписи я не являюсь. Там только моя фотография, а голос изготовлен обычным синтезатором. Это полный бред, и любой, кто прослушает эту запись, поймет, что эти два человека вообще между собой не разговаривают. Они ведут речь о совершенно разных темах. И с Бакрадзе в этот предвыборный период я лично вообще не встречался», — заявил грузинским СМИ Георгий Вашадзе.

Михаил Саакашвили откликнулся только на заседание в Европарламенте и констатировал, что таких резких и острых оценок от европарламентариев он до сих пор не слышал.

«Меня это совсем не радует. Радует лишь то, что все это очень скоро закончится», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

А его соратник, кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, объявил новую инициативу: после победы на президентских выборах он создаст в стране совет национального согласия. Свои планы оппозиционный кандидат огласил в эфире телекомпании «Рустави-2».

"Первое, что мы сделаем после победы во втором туре, создадим более расширенный орган, в который войдут почти все имеющие политический вес и авторитет партии, и который будет называться советом национального согласия», — заявил Григол Вашадзе.

По его словам, переговоры о создании такого органа уже начаты, а их координация поручена председателю партии «Европейские демократы» Паате Давитая.

Вашадзе (совсем в стиле Михаила Саакашвили) сформулировал и свой план из 6-ти пунктов, которые будет претворять в жизнь на посту президента. Первым делом он сформирует коалиционное правительство, а затем возьмется за реформы. Проведет реформы избирательной и судебной системы, искоренит в стране признаки коррупции и непотизма. Пятым пунктом объявил борьбу с нищетой, а шестым — реформу банковской системы.

До второго тура выборов президента Грузии остается пять дней. Обе политические силы максимально задействовали все возможные, разрешенные и запрещенные ресурсы, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. И если партия Бидзины Иванишвили, пользуясь всей полнотой власти в стране, оттесняет соперников на внутриполитической арене, привлекая избирателей перспективой отмены долгов и напоминаниями о бесчинствах прежнего правительства, то партия Саакашвили собирает поддержку за границей, готовя зарубежных политиков к ожидаемой «фальсификации» выборов в Грузии.