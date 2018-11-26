— Хочешь увидеть северных оленей? У нас в катере появилось место. Десять минут на сборы, а через двадцать стартуем от моего подъезда. Ждать не будем.

Елена Чернышова ИА REGNUM Оленьи головы и рога складируют около дома. Рога спиливают и оправляют в Южную Корею и в Китай. Там из них делают муку, которой кормят выращиваемый на фермах жемчуг

Через полтора часа мы уже мчались по реке Норилке в сторону озера Пясино, а оттуда на север по реке Пясина, впадающей в Карское море. Вместо заявленного катера — две открытые моторные лодки. Под колючими брызгами и шквальным ветром мы проделали более 200 километров. Останавливались в промысловых точках, располагающихся на берегу с промежутками в 50−70 км, и знакомились с жителями.

Елена Чернышова ИА REGNUM Северное сияние над охотничьей промысловой точкой, расположенной на реке Пясина на Таймыре

Елена Чернышова ИА REGNUM До промысловой точки охотники добираются на трэколе или на вездеходе. Летом в период навигации по реке Пясина можно доплыть на лодке

По некоторым данным, 70% мирового поголовья северных оленей обитает на Таймыре. Оленеводство здесь осложняется тем, что дикие животные часто уводят домашних на свободу. Поэтому так сильно распространилась охота. Пиком сезона когда-то был август, когда многотысячные оленьи стада мигрировали с юга на север, переправляясь через реку Пясина. На воде шёл их забой.

Елена Чернышова ИА REGNUM Николай Николаевич — потомственный охотник, долган. Многие называют его Князь. Во время Советского Союза он работал в промхозе охотником. После развала промхоза, связанного с распадом СССР, он собрал свою бригаду и продолжил заниматься промыслом самостоятельно

В советское время метод приобрёл промышленный размах. Вдоль реки строились промысловые точки, рассчитанные на бригады до 50 человек. Из-за высоких зарплат и тундровой романтики попасть в них было престижно. Приезжали даже из Норильска, благо отпуск у рабочих тамошнего вредного производства достигал трёх месяцев. За короткую навигацию с конца июня по середину сентября на баржах по Пясине поставлялись уголь и дрова, солярка для генераторов, продовольствие. Ими же вывозились оленина и рыба. В период интенсивной охоты подключались вертолёты. За сезон отстреливалось около 5000 особей. Говорят, это превышало общий объём производства мяса всех оленеводческих хозяйств СССР. Мясо шло на деликатесную колбасу и юколу, а из камуса, шкуры с голени оленя, производились тёплые унтайки и сувениры.

Елена Чернышова ИА REGNUM Николай Николаевич прицеливается из ружья

Елена Чернышова ИА REGNUM Разделывать туши необходимо сразу. Несмотря на сильный мороз, в туше могут начаться процессы гниения, если не вынуть внутренности

Елена Чернышова ИА REGNUM Алексей тащит тушу оленя к снегоходу

Елена Чернышова ИА REGNUM Туши укладывают на сани и перетягивают ремнями. Сани оставляют в тундре, а сами отправляются на поиски оленей

Развал СССР и налаженного промысла совпал с изменением миграционного пути оленей: они стали переправляться значительно севернее. После прекращения регулярного отстрела поголовье выросло до критической отметки, угрожая массовыми эпидемиями, например сибирской язвы. Сейчас вдоль Пясины можно увидеть немало заброшенных хозяйств, но есть и признаки возрождения.

Елена Чернышова ИА REGNUM Рация — это единственно средство связи внешним миром. В определенные часы все охотники, находящиеся на промысле, выходят на связь, делятся новостями и обмениваются информацией

Елена Чернышова ИА REGNUM Алексей, охотник из бригады Николая Николаевича, проходит через холодную хозяйственную пристройку дома. Промысловые избушки находиться в 500–800 км севернее полярного круга. Суровые морозы могут достигать – 60 °С

Елена Чернышова ИА REGNUM Молодой охотник из бригады Николая Николаевича пьет чай у входа в дом

Современные охотники — настоящие фанаты тундровой жизни, преданные своему делу, не представляющие себя в городской среде. Случайных людей здесь быть не может. Оля и Игорь вместе уже более 40 лет, на промысел уехали вскоре после свадьбы. Их чувства прошли тяжелейшие испытания временем, сложностями жизни в изоляции, но супруги сохранили удивительную теплоту и нежность друг к другу. В город выбираются всего на пару недель в год для решения формальных вопросов. В тундре выросли их дети, которые сейчас учатся и работают в Москве.

Елена Чернышова ИА REGNUM Ольга и Олег живут на промысловой точке уже более двадцати лет. Охота и рыбалка — их страсть. В тундре выросли их дети. Они сохранили теплые и нежные чувства друг к другу

Владимир и его жена Аннита обосновались на своей промысловой точке в ста километрах к югу. Быт очень простой. Водопровода нет, электричество только по вечерам. На многих точках его дают дизельные электрогенераторы 70-х годов, занимающие целую пристройку и требующие постоянного внимания.

Елена Чернышова ИА REGNUM Владимир, рыбак и охотник, проживает практически круглый год на одной из промысловых точек, расположенных вдоль реки Пясина

Елена Чернышова ИА REGNUM Охотники и рыбаки отмечают встречу у Владимира в его промысловом доме

Елена Чернышова ИА REGNUM Жена Владимира шьет из камуса унты. К ней приходят заказы как от охотников, так и от городских жителей

Помимо охоты, промысловики активно ловят рыбу. Пясина богата сиговыми: чир, сиг, муксун… Чтобы понять значимость рыбы для жителей Севера, нужно хотя бы раз увидеть ни с чем не сравнимый восторг на лице норильчанина, которому в разгар затянувшегося отпуска на материке предложили любимый сугудай.

Елена Чернышова ИА REGNUM Николай Николаевич обсуждает с соседом планы дальнейшего развития

Елена Чернышова ИА REGNUM Бригада Николая Николаевича выехала на соседнюю промысловую точку к своим коллегам. Все рады общению

Зимника на промысел нет. Добраться можно на снегоходах, вездеходах или трэколах. Минимальное время в пути — около 8 часов. В трэколе мы плыли по кочкам, словно на большой резиновой лодке, качаемой волнами. Иногда в лучах прожектора, пробивающего тьму, мелькали зайцы и волки. Приехали ближе к ночи. Небольшой дом, одна комната, все спальные места сосредоточены вокруг печи-буржуйки. Там же стол.

Елена Чернышова ИА REGNUM Охотники возвращаются затемно. Электричество в доме работает от дизельного генератора

Елена Чернышова ИА REGNUM Князь выходит из теплого протопленного дома в хозяйственную обледеневшую часть постройки. Промысловые избушки находятся в 500–800 км севернее полярного круга. Суровые морозы могут достигать – 60 °С

Елена Чернышова ИА REGNUM Печь топится углём. В тундре нет деревьев. Запасы угля на зиму привозят на барже по большой воде

Елена Чернышова ИА REGNUM Охотники спят на общих нарах в промысловой избушке

С 2013 года в России отстрел оленя на воде запрещен. Поэтому летом для ловли животных охотники строят корали. Осенью ищут места обитания крупных стад и ставят неподалеку свои вагончики. А в феврале олени разбиваются на небольшие табуны по 8−12 особей, которые рассеиваются по тундре. Их выслеживают на снегоходах, ежедневно выезжая с базы. Утром мы отправились на первую разведку.

Елена Чернышова ИА REGNUM Охотник выезжает на снегоходе из гаража

Елена Чернышова ИА REGNUM Рабочий день начинается засветло. За день охотник может проехать вплоть до 120 км в поисках стада оленей. В феврале олени держатся небольшими табунами 6–12 особей. Найти их на бескрайних просторах тундры возможно, только зная их повадки, привычки и умея читать по следам

К выезду меня готовили словно к выходу в открытый космос. Хотя снаружи, по словам охотников, было «тепло» — всего до — 30 градусов, без укрытия предстояло провести минимум 10 часов. Меня многослойно упаковывали в шерстяное термобелье, несколько флисовых кофт, две куртки и двое пуховых штанов, а поверх кагуля надели пуховой платок.

Выслеживая оленей на снегоходе, теперь ориентируются по GPS. Постоянная связь поддерживается по рации, в экстренных случаях пользуются спутниковыми телефонами.

Елена Чернышова ИА REGNUM Рабочий день длится 10–12 часов. Всё это время охотники находятся в открытом пространстве

Бешеная гонка началась, как только охотники заприметили табун. Тундра отнюдь не плоская — это ковер из кочек, где снегоход на огромной скорости иной раз подскакивает на метр и жестко обрушивается вниз. Удержаться можно, только используя все четыре конечности, а не сломать позвоночник позволяют согнутые, как во время лыжного спуска, колени.

Приблизившись к цели, охотник замедляет машину, встает на ходу и стреляет, затем дает газу, снова встает и стреляет… За эти секунды мне нужно достать камеру, сфокусироваться, скадрировать, снять, снова спрятать камеру за пазуху — более экстремальной съемки в моей жизни не было.

Елена Чернышова ИА REGNUM Подранок. После выстрелов охотники сразу подъезжают и проверяют животных

Туши оленей разделывают сразу. Работают голыми руками. Почти всё идёт на переработку. Рога экспортируют в Южную Корею и Китай, где из них делают муку для подкормки жемчуга на фермах. Из камуса шьют унтайки. Мясо продают преимущественно в Норильск.

Елена Чернышова ИА REGNUM Туши разделывают голыми руками. На улице –30 градусов

В мясе оленя мало жира, но очень много полезных веществ. Коренные жители Таймыра едят его сырым, как и печень, и костный мозг оленя. Некоторые мужчины пьют свежую кровь, утверждая, что зимой в тундре это важный источник витаминов.

Елена Чернышова ИА REGNUM Головы оленей у промысловой избушки. Рога экспортируют в Южную Корею и в Китай. Там из них делают муку, которой кормят выращиваемый на фермах жемчуг

В день охотники проезжают до 120 километров и порой добывают 10−16 оленей. В команде Николая Николаевича было 5 человек. Трое — на промысле, двое постоянно следят за домом: готовят дрова и уголь, протапливают дом, ходят за водой к лунке в реке, готовят еду, убираются. Они и в межсезонье остаются тут следить за хозяйством.

Елена Чернышова ИА REGNUM Шурик везет бочки с водой из реки Пясина. Воду берут в реке, из полыньи. Бригада состоит из охотников и из хозяйственника. Шурик поддерживает тепло в доме, заготавливает дрова и воду, готовит еду

Елена Чернышова ИА REGNUM Шурик бежит с охапкой дров в дом, спасаясь от сильных порывов ветра. Из-за метели охотники не выезжали на промысел в течение трех дней

Елена Чернышова ИА REGNUM Бытовые мелочи

В разрешённый законом период охотники выезжают в тундру практически каждый день. Вечером, после ужина ремонтируют оборудование, чистят ружья, заготавливают камус. Помехой для охоты может стать только пурга, плохая видимость и температура ниже — 35. В непогоду смотрят фильмы, играют в нарды. Сам Николай Николаевич никогда не пьёт, а мужикам наливает только по вечерам — для обогрева и расслабления, ну или в конце сезона, когда можно отпраздновать.

Елена Чернышова ИА REGNUM В избушках есть телевизоры и dvd-плееры. В свободное время охотники смотрят отвлекающие фильмы

Елена Чернышова ИА REGNUM В свободное время охотники смотрят отвлекающие фильмы

Родился Николай Николаевич в Хатангском районе, в совхозе. Его дед был зажиточным промысловиком с большим поголовьем домашних оленей. В сталинское время он был раскулачен и репрессирован — НКВД добралось даже за Полярный круг. Николаевич вспоминает, что в то время диких оленей не было так много, и удерживать домашние стада было значительно проще.

Елена Чернышова ИА REGNUM В летний период с июля по сентябрь по реке Пясина открыта навигация. Река становится основной транспортной артерией в это время. По ней осуществляются перевозки, делаются заготовки угля и топлива на зиму

В детстве его отправили в интернат. Образование даже для коренных жителей было обязательным: «А зачем оно нам? Тратили время на ненужные предметы и теряли связь с корнями». Сразу после школы работал на пушной ферме, потом смог затесаться в бригаду на промысел, где и получил необходимые навыки. После развала СССР мечтал завести свое хозяйство, работал без отдыха десятки лет, а дело начало идти в гору совсем недавно. Сейчас главная задача Князя — передать его младшим:

«Это парадокс, но сейчас мы, коренные, перенимаем традиционные навыки по работе со шкурами, камусом у бывших советских работников… Охотой занимались в основном русские, выделкой шкур и пошивом унтаек тоже. А ведь промысел у нас в крови».

Елена Чернышова ИА REGNUM Шурик снимает камус. Из камуса шьют унты, теплую зимнюю обувь

Елена Чернышова ИА REGNUM Шурик снимает камус. Из камуса шьют унты, теплую зимнюю обувь

Елена Чернышова ИА REGNUM Готовые высушенные камуса сворачивают для транспортировки

Николай Николаевич регулярно берёт на свою промысловую точку мальчишек из интерната, чтобы те посмотрели хозяйство и попробовали себя в работе.

Елена Чернышова ИА REGNUM Лето в тундре — это тучи комаров. Шурик к ним уже привык и даже не обращает на них внимание

Елена Чернышова ИА REGNUM Марика собирает дикий лук около своей промысловой избушки