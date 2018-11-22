Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Приватизация на Украине добралась до памятников — тех самых, которые на Украине сносили последние 4 года. Ведь это тоже государственная или коммунальная собственность, а значит, может быть продана. Министерство экономического развития сообщило об успешной продаже… памятника Ленину. Выручить за статую удалось аж 220 тыс. грн. Впрочем, новый собственник купил его, скорее всего, как лом (памятник из бронзы).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация. Порошенко. Памятник. Ленин. Гитлер

Правительство Гройсмана выбрало советника для подготовки «Президент-Отеля» к приватизации. Им стала инвестиционная компания «Конкорд-капитал». За свою помощь она получит 1,6 млн грн, а также 2% от суммы, которую удастся выручить в ходе торгов (год назад отель уже выставляли на продажу за 323 млн грн, но конкурс отменили из-за отсутствия заявок).

По состоянию на начало октября 2018 года инвестиции в приватизированные объекты за период с 1995 года составили 19,45 млрд гривен. Это в 1,5 раза больше, чем предусмотрено приватизационными договорами. Об этом сообщил и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров. Правда, чиновник забывает упомянуть, что с 1995 года национальная валюта по отношению к доллару обесценилась более чем в 15 раз (на момент введения гривны 1 доллар стоил 1,8 грн), а инфляция за этот период практически всегда была как минимум двузначной. Т. е. по факту это не рост, а падение: у новых собственников, собственно, и не было иного выхода, поскольку цены ежегодно росли. Рассчитать, на сколько именно, сложно из-за необходимости анализировать ситуацию для каждого года отдельно.

Аналогично получается и с суммой инвестиций в долларах. С 1995 года покупатели вложили в купленные объекты 2,07 млрд долл. (вместо 2,02 млрд, предусмотренных соглашениями). На первый взгляд, есть рост. Однако если мы пересчитаем 2,02 млрд долл. с поправкой на инфляцию за 23 года, то получим 3,33 млрд долл. (по крайней мере, так утверждает калькулятор инфляции dollartimes.com). Правда, тут подсчёт должен быть таким же сложным — и инфляцию, и инвестиции необходимо считать по каждому году отдельно, а затем суммировать. Однако этот пример показывает, что в ФГИ Украины не слишком задумываются над анализом информации. а пытаются сходу выдать за достижение любую доступную статистику.

Все ближе конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго» в размере 78,3%. Напомним, мероприятие состоится 13 декабря и будет единственной в этом году возможностью для Украины продать хоть какой-нибудь «большой» актив. Пока известно о 5 претендентах, среди которых белорусское предприятие «Нефтебитумный завод». Кроме белорусского предприятия, принять участие в конкурсе также планируют «Укрдонинвест», «Форбс Энд Манхэттен Украина», «Баланс Груп», и Georgian International Energy Corporation.

Валюта

(сс) jackmac34 Гривна

По состоянию на 22 ноября Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на Украине на уровне 27,77 грн (-0,14 грн с 14 ноября). Однако дешевел только доллар. Евро, наоборот, подорожал до 31,68 грн (+0,25 грн). Рубль — до 0,421 грн (+0,009 грн).

Курс «межбанка» 20 ноября остановился на уровне 27,73−27,75 грн (-0,14 грн). Торги завершились на более низком курсе, чем тот, с которого они стартовали (27,78−27,82 грн/долл.).

А вот на «чёрном рынке» доллар стоит ощутимо дороже 27,92−28,95 грн (-0,1 грн). Т. е. динамика на обоих рынках одинаковая, однако разрыв между ними сохраняется.

Таким образом, американская валюта вернулась к значениям августа текущего года.

«Это укрепление может продлиться еще 2−3 недели, и за это время доллар имеет шансы снизиться до 27,4 грн, после чего стабилизируется, а к концу года вернется к умеренному росту», — цитирует издание «Сегодня» старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба.

Напомним, что ослабление гривны эксперт ожидает ближе к концу года: в конце декабря и весь январь доллар на Украине стоит дорого. Сначала — из-за католического Рождества, затем — из-за Нового года и православного Рождества.

Скажем, экономист Виктор Скаршевский, ссылаясь на опыт последних двух лет, ожидает, что уже через месяц доллар может стоить уже на 2 грн дороже — 29,5−30 грн:

«В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5−30 грн/долл.».

Для ослабления курса эксперт выделяет сразу несколько причин. Во-первых, на мировых рынках падает цена на основные экспортные позиции Украины (зерно и металл). Это, в свою очередь, приведёт к снижению экспортной выручки и росту торгового дефицита, который с 2015 года уже и так вырос в 3,5 раза. Во-вторых, нерезиденты в будущем году выведут 3,5 млрд долл., тогда как в 2018-м — только 1,7 млрд долл. В-третьих, по оценке эксперта, до 40% доходной части бюджета зависит от курса гривны (в основном речь об акцизах на моторное топливо, а также таможенных поступлений, рассчитываемых из стоимости товара с переводом в гривну). Т. е. чем слабее национальная валюта, тем выше поступления по этим статьям. Украина в этом году уже пострадала от этой зависимости: бюджет верстался из расчёта на гораздо более высокий курс, что привело к его недовыполнению и задержкам с выплатой пенсий. В будущем году на Украине намечено провести президентские и парламентские выборы, и власть просто не может допустить таких проколов.

«Основными факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали активность продавцов валюты, нуждающихся в гривне для проведения налоговых платежей. На фоне выжидательной позиции покупателей, сокращения и неравномерного распределения навеса гривневой ликвидности и возврата пары евро/доллар к недельному максимуму как привлекательной точки приложения спекулятивного вектора», — комментирует текущую ситуацию на рынке директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной для UBR.ua.

Такая чехарда с курсом, кстати говоря, крайне негативно влияет на кредитные рейтинги украинского бизнеса. Так, недавно сообщалось, что квазисуверенам (госкомпаниям вроде «Нафтогаза») предлагают занимать под баснословные 10,5−11% годовых. Объясняется это не только тем, что само правительство занимает под 9−10%, но примером Мироновского хлебопродукта (крупнейший производитель курятины на Украине). Компания по итогам III квартала получила 48 млн долл. убытков, однако её представители разъяснили, что дело — в курсовых разницах:

«…У нас кредитная задолженность в долларах. К началу квартала у нас в стране был курс доллара около 26 грн, а к концу — около 28 грн. Эта разница в 2 грн несет за собой около 87 млн долл. курсовых убытков. Но это нон-кэш, то есть переоценка балансовой позиции долга».

Однако чтобы это понимать, необходимо хорошо разбираться в ситуации. А на «поверхности» всё выглядит иначе: кредиторы видят резкий рост задолженности и страхуют свои риски.

В Нацбанке напоминают, что с 7 февраля будущего года вступает в силу закон «О валюте и валютных операциях», который несколько упрощает расчётные операции с валютой. Так, в ряде случаев резиденты Украины теперь смогут рассчитываться иностранной валютой напрямую (с иностранными инвесторами или поставщиками, по договору страхования жизни, по операциям покупки ОВГЗ в иностранной валюте и прочих государственных ценных бумаг).

МВФ

МВФ Украина reg

Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман советует Киеву укрепить курс до 17−18 грн за доллар. Об этом он заявил на конференции Fitch Ratings в Киеве. Однако для этого, по его оценке, валютные резервы Нацбанка должны составлять не менее 30 млрд долл. Впрочем, сам он признаёт, что эта цифра может быть неточной.

Следует также напомнить, что в начале 2010-х у Украины уже был такой объём валютных запасов. Курс в те времена был даже ниже (в районе 8 грн за доллар), правда, в то время политика НБУ была совсем иной и валютные резервы тратились на поддержание курса куда активнее, чем теперь. Однако не следует забывать, что те 30 млрд резервов были «чистыми», тогда как в нынешних примерно 60% — это транши МВФ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал возможные сроки получения долгожданного транша МВФ:

«Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета (МВФ) состоится позже в этом году, после имплементации (украинской стороной) предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019-й год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению», — рассказал он в интервью Reuters.

Кроме того, премьер бодро заявил, что не собирается идти на уступки оппозиции в вопросе снижения цены на газ. К сожалению, корреспондент Reuters не догадался спросить, пойдёт ли Гройсман навстречу президенту Украины Петру Порошенко, который неделей ранее заявил, что не подпишет госбюджет-2019, если правительство не увеличит расходы на субсидии.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс в свою очередь уточнил на брифинге в Вашингтоне, что заседание Исполнительного совета Фонда по этому вопросу будет назначено после принятия бюджета на будущий год и перерасчёта тарифа на отопление.

Заявление Порошенко по поводу бюджета на сегодня — единственное возможное препятствие для его принятия:

«…Нужно осознавать, что по большей части этот госбюджет писался не в Украине, а в офисах Международного валютного фонда, который его одобрял. И сегодня выступать против госбюджета — значит выступать в том числе против западных партнеров. Думаю, что до президентских выборов Украина все же получит хотя бы первый транш от МВФ, который необходим украинской власти для стабилизации нынешнего состояния экономики», — заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала NewsOne.

Согласно отчету МВФ Regional Economic Outlook, экономика Украины в 2020 году вырастет всего на 3%, а не на 3,5%, как прогнозировалось ещё в апреле этого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в своём интервью главному редактору издания «Левый берег» Соне Кошкиной резко раскритиковал сотрудничество Украины с МВФ. По его мнению, Украине следовало не соглашаться на условия Фонда, а объявить дефолт ещё в 2014 году:

«А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: «500 млрд не вернем», и всё, до свидания. Его [греческий сценарий — ред.] нужно было применять ещё в 2014 году. Потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств. Куда они смотрели? Наблюдатели… Страны не было, в казне — ноль, объявляйте дефолт. Дефолт ещё никогда никому не помешал, то, что касается страны, — так сто процентов… Чем банкротство отличается от дефолта? Вы говорите о дефолте, как будто это потеря государственности. Греция хоть один свой остров потеряла из государственности?» — задается вопросом опальный украинский олигарх.

Впрочем, бизнесмен «забывает» о некоторых нюансах — например, у Украины и Греции была совершенно разная структура долга. Примерно ⅘ долга Украины в 2015 году принадлежало фонду Franklin Templeton (США). Который отказывался от предложенного плана реструктуризации и даже нанял компанию Blackstone (представляла интересы кредиторов в Греции).

Топливо

wilhei Канистры с бензином

По состоянию на вечер 21 ноября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 31,88 грн (-0,73 грн с 13 ноября, +3,48 грн с начала года), за литр А-92 — 30,98 грн (-0,61 грн с 13 ноября, +4,05 грн с начала года). Дизтопливо продолжает вести себя нестандартно. Оно всё ещё стоит дороже А-92 и дешевеет весьма неохотно: 31,63 грн (-0,75 грн с 13 ноября, +6,34 грн с начала года). К тому же, как видим, его стоимость приблизилась уже к цене А-95.

Даже автогаз поддался общему тренду и подешевел до 16,29 грн/л (-0,11 грн).

Экономический обозреватель Андрей Блинов считает, что задел для дальнейшего удешевления ещё есть:

«Любопытно, что украинская акция протеста против высоких цен на бензин (её головным мотором выступила «АвтоЕвроСила», которая преследует прежде всего иные цели) состоялась в середине октября, в пик мировых цен на нефть. С тех пор «чёрное золото» подешевело на 22%. К тому же и курс евро ослаб за это время приблизительно на одну гривну. Так что в рознице топливо должно подешеветь на 14−15%; А-95 и ДТ даже премиальных брендов вполне может стоить около 30 грн/л, а топливо попроще — 26−27 грн/л».

15% снижения пока не наблюдается, однако тенденция действительно наметилась:

«Цены на вагонные партии бензина за последние две недели снизились на 6%, а дизельного топлива — на 10%… Ноябрь пройдет под знаком падения цен на АЗС. Сегодня уже сформирован потенциал снижения цен 1,5 грн. А события последних дней на мировых биржах позволяют надеяться, что до конца года цены на бензин и ДТ вернутся на отметки ниже 30 грн/л», — подтвердил в конце прошлой недели директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн профильному порталу enkorr.

Разное

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Больше половины (52,9%) своих доходов средний житель Украины тратит на еду, сообщает Госстат. Ещё 13,8% уходит на оплату коммунальных услуг, однако эту информацию уже можно считать устаревшей: уже скоро украинцы получат квитанции с новыми ценами на газ, отопление и горячую воду. 22,7% расходов домохозяйств — непродовольственные товары. Почти 3% уходит на личное подсобное хозяйство (к сожалению, Госстат не сообщает, у скольких процентов домохозяйств оно есть). Ещё 7,7% прочие расходы.

На Украине разгорелась нешуточная дискуссия о коррупции и её допустимости. Спровоцировал её бизнесмен и провластный блогер Карл Волох своим постом в Facebook, где, в частности, утверждалось:

«Я, в свою очередь, добавил (и попросил подумать над тезисом), что та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является во многом вынужденной — главным образом потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск».

На порядок или нет — вопрос очень дискуссионный, однако важнее другое. Во-первых, буквально недавно Йоста Люнгман указывал, что именно коррупция остаётся главнейшей проблемой Украины, из-за которой страна ежегодно теряет не менее 2% ВВП [ожидаемый размер ВВП по итогам года — 3,4 трлн грн — ред.]. Во-вторых, протест против коррупции — одна из движущих идей евромайдана, 5-летний юбилей которого с размахом отпраздновали 21 ноября. В-третьих, после евромайдана на Украине с помпой были созданы Национальное антикоррупционное бюро, антикоррупционная прокуратура, вот-вот появятся антикоррупционные суды. Зачем же тогда их было создавать?

Оценка экономиста Александра Куща даже превышает оценку МВФ.

«Коррупционная рента напрямую забирает примерно до 4% бюджетных доходов. Применительно к Украине — это 40 млрд грн в год», — пишет он в своём материале для издания «Главред».

Однако это только прямые потери, поскольку по его же оценке от таможни Украина недополучает в 3,5 раза больше — порядка 5 млрд долл.

Впрочем, есть и оригинальные суждения, например, в Украино-немецкой торговой палате придерживаются иной точки зрения.

«Мы видим самую лучшую Украину. Большинство членов нашей палаты отмечают, что этот год был одним из лучших за последние 15 лет. Это показывает улучшение индекса Doing Вusiness. Мы видим много изменений и реформ — дерегуляция, децентрализация, возврат НДС без задержек. Мы должны признавать тот позитив, который происходит. И для нас важно, чтобы правительство было и в дальнейшем активным», — заявил президент Украинско-немецкой торговой палаты Андреас Лир во время встречи с Владимиром Гройсманом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Если уж признавать позитив, то Андреас Лир забыл упомянуть, что достичь возврата НДС без задержек удалось уже во времена позднего Януковича.

На этой неделе Верховная рада получила от правительства доработанный проект бюджета-2019. В частности, его доходная часть — 1,026 трлн грн, расходная — 1,112 трлн, дефицит — 89,9 млрд грн. В сравнении с первой редакцией доходы и расходы выросли на 18 млрд грн. Экономисты, в частности, вышеупомянутый Алексей Кущ, указывают, что доходную часть нарастили за счёт новых налогов и ещё неизвестно, соберут ли их.

«Судорожные попытки придумать как можно больше новых налогов говорят о том, что реально доходы бюджета увеличивать не из чего. Так уже и так 100 млрд «воздуха» (спецконфискации, приватизация и пр.), а хотят добавить еще 18 млрд. В итоге реальный дефицит бюджета будет вдвое больше, чем обещал МВФ», — комментирует он изменённый проект бюджета для «Страна.ua».

Экономист Виктор Скаршевский добавляет, что расходы на силовиков растут в 5 раз быстрее, чем на социальные статьи бюджета.

Что именно примут парламентарии — будет ясно очень скоро, голосование за проект бюджета-2019 во втором чтении состоится 22 ноября.