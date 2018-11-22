Последние несколько месяцев на фоне снижения интенсивности дипломатического прогресса между США и КНДР Южная Корея продолжает предпринимать собственные усилия по улучшению связей с Северной Кореей, продвигая проекты по соединению железных дорог двух стран и строительству газопровода, пишет Элиас Гролл в статье для американского издания The Foreign Policy.

Дядя Сэм

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Дипломатическое сближение между Пхеньяном и Сеулом включает в себя перспективу масштабных экономических инвестиций, в которых Северная Корея остро нуждается. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин продолжает рекламировать «новую экономическую карту» Корейского полуострова, которая предусматривает объединение двух экономик. Во время своего визита в Пхеньян в сентябре 2018 года президент Южной Кореи привез с собой делегацию, в которую вошли представители ведущих южнокорейских предприятий.

Однако во вторник, 20 ноября, дипломатические надежды Сеула оказались под угрозой, когда государственный секретарь Майк Помпео предупредил Южную Корею, что она в дипломатическом плане слишком опережает США. Заявление государственного секретаря подчеркивает растущую обеспокоенность администрации президента США Дональда Трампа о том, что КНДР, возможно, надеется воспользоваться преимуществами более теплых отношений с США, не заплатив соответствующей цены.

«Мы ясно дали понять Южной Корее, что мы хотим, чтобы процесс мирного урегулирования и денуклеаризации Северной Кореи не отставал от процесса расширения двусторонних связей между двумя Кореями… Мы считаем, что эти процессы должны быть параллельными и продвигаться в тандеме», — заявил Помпео.

На данный момент нельзя сказать, чтобы американские и южнокорейские дипломатические инициативы продвигались в тандеме. Ранее в ноябре 2018 года Северная Корея отменила запланированную встречу с Помпео. Другие американские чиновники сбились с ног, пытаясь добиться встречи со своими северокорейскими коллегами.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео назначил Стивена Бигуна на пост спецпредставителя США по Северной Корее. Бигун сопровождал Помпео во время его визита в Пхеньян в октябре 2018 года. С тех пор прошло больше месяца, а Бигун так и не смог встретиться со своим северокорейским коллегой.

Отчасти проблема заключается в том, что условия Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, изложенные в их совместной декларации в Сингапуре шесть месяцев назад, всё еще остаются неопределенными. Этот документ призвал КНДР начать «работу над полной денуклеаризацией Корейского полуострова». Но обе страны так и не договорились о том, что именно подразумевается под «денуклеаризацией».

Трамп заявил, что хотел бы провести второй саммит с северокорейским лидером в начале 2019 года, но его планы не оправдались. Белый дом, похоже, собирается отказаться от своих предварительных условий. Вице-президент США Майк Пенс заявил на прошлой неделе, что Соединенные Штаты не станут требовать от Пхеньяна, чтобы он предоставил США подробный список своих ядерных объектов перед вторым саммитом с Трампом.

Отсутствие прогресса в переговорах между КНДР и США не обескуражило Южную Корею. Сеул не хочет отказываться от попыток улучшить связи с Северной Кореей в разных сферах. Например, строительство газопровода позволило бы обеспечить поставки российского газа южнокорейским промышленным предприятиям. Железные дороги КНДР могут соединить южнокорейскую индустрию с российскими железными дорогами. Это позволило бы Сеулу организовать железнодорожные поставки в Европу. Однако санкции США и ООН не позволяют Сеулу заключать какие-либо сделки с Пхеньяном. Американские дипломаты отдельно предупредили южнокорейские предприятия о том, что не стоит заключать сделки с Северной Кореей.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Однако экономические санкции не могут помешать Сеулу расширять связи в других сферах. Военное соглашение, подписанное между Сеулом и Пхеньяном, снизило напряженность вдоль демилитаризованной зоны. Обе стороны проводят операции по разминированию. На этой неделе Северная Корея ликвидировала 10 охранных пунктов вдоль границы с Южной Кореей. Мирные инициативы КНДР и Южной Кореи заставляют Вашингтон нервничать. Во вторник, 20 ноября, Бигун встретился со своим южнокорейским коллегой Ли Дохуном в рамках новой рабочей группы по координации дипломатии на полуострове.

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Тем временем Пхеньян, похоже, понимает, что Вашингтон пытается всеми средствами сдержать инициативы Сеула. В ноябре государственные СМИ КНДР раскритиковали «отвратительную склонность США к разрушению … межкорейских проектов сотрудничества».

Стремление Сеула к примирению с Пхеньяном усиливает страх перед возобновлением военной напряженности на полуострове, считает сотрудник Центра стратегических и международных исследований Лиза Коллинз. «Если переговоры потерпят крах, какие варианты останутся? Может произойти возврат к жесткой политике и, возможно, даже разговорам о военных ударах. Они не хотят снова возвращаться в период напряженности», — заявила Коллинз.