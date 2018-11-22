Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США опубликовало в понедельник, 19 ноября, предварительное уведомление о том, что оно готово провести открытое общественное обсуждение касательно вероятного строжайшего ограничения экспорта технологий. Предполагается, что экспортный контроль может быть установлен в отношении 14 передовых категорий, включая искусственный интеллект, микропроцессоры, квантовые вычисления и робототехнику. В уведомлении бюро промышленности и безопасности США не было указано, что данные ограничения направлены против Китая, но считается, что эти ограничения вводятся именно из-за КНР, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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В тот же день в Соединенных Штатах произошло падение акций американских компаний. Это свидетельствует о том, что планы министерства торговли США нанесли удар по рынку. Довольно простой факт заключается в том, что чем больше рынок, тем больше вероятность того, что высокотехнологичные компании Соединенных Штатов получат хорошую прибыль, которая необходима для поддержки научных исследований и разработок, а также поддержания лидерства в области глобальных технологий. Развитие технологий тесно связано с исследовательскими возможностями, однако министерство торговли США дает понять, что высокотехнологичные компании США должны обойти своих конкурентов в условиях сокращения рынка.

Такой подход можно было бы применить к компаниям, которые не заняты в развитии передовых технологий. Но при наличии научно-технических исследовательских программ, которые в значительной степени зависят от рыночной прибыли, уход с крупного китайского рынка равнозначен убийству всего бизнеса.

Steve Jurvetson Китайское предприятие в сфере высоких технологий

Расширение американского списка экспортных ограничений происходит из-за страха перед «кражей» интеллектуальной собственности. Американским чиновникам кажется, что США терпят убытки в торговле с другими странами. Подобная точка зрения не принесет Соединенным Штатам ничего хорошего. В эпоху глобализации США добились успеха за счет объединения лучших достижений всего мира. Теперь США намерены изменить основные правила глобализации, поэтому неизбежно понесут большие потери.

Китай может столкнуться с определенными трудностями, если США расширят список экспортных ограничений в сфере технологий. Однако конечный результат американской политики может не оправдать ожидания Вашингтона.

США уже давно тем или иным образом ограничивали технологический экспорт в Китай. Вашингтон не стал особо помогать КНР в создании научно-исследовательского потенциала. Пекин самостоятельно смог добиться технологических прорывов, как в обороне, так и в гражданской сфере. Получается, что высокотехнологичные достижения КНР, как правило, представляют собой интеллектуальную собственность китайских ученых. Вместо того, чтобы наладить технологическую торговлю с Китаем, США вынудили КНР приступить к развитию собственных передовых технологий.

Промышленно-технологическая база Китая может обеспечить комплексное развитие отечественных технологических программ. По сравнению с периодом запуска проекта «две бомбы, один спутник», сейчас технологический разрыв между Китаем и США существенно меньше. Развитие технологического потенциала КРН продолжается, и обе страны только выиграли бы, если бы американские компании присоединились к технологическим программам КНР. Если Вашингтон всё же ограничит экспорт технологий, то обе страны понесут убытки.

Michael Mandiberg Made in China

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Соединенные Штаты не обладают глобальной монополией на высокотехнологичные технологии, несмотря на наличие у США передовых технологий. Деглобализация нарушит логику мирового экономического развития. Взаимные технологические обмены между Китаем и другими странами продолжатся.

Пекину необходимо сохранять спокойствие, пока Вашингтон делает ставку на импульсивные действия. В Соединенных Штатах уже наметилась определенная тенденция в отношении расширения ограничений на экспорт технологий в Китай, однако пока неясно, как далеко зайдут эти ограничения. Китаю не следует отказываться от политики открытости из-за американских ограничений.