Завершившийся 11 ноября в испанском Бильбао Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил в своей итоговой политической декларации призвал европейских граждан к состоянию боевой готовности в связи с «подъёмом милитаризации международных отношений и ростом военных расходов, требуемых НАТО». Сегодня немало экспертов и политологов предрекают новый подъём антивоенного движения, которое в странах Западной Европы, казалось, находится в полусонном состоянии, хотя массовые, миллионные манифестации в европейских столицах в связи с агрессией натовских стран в Ирак показали в 2004 г., что антимилитаризм в «Старом Свете» далеко не умер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Читатели, знакомые с историей европейской политики в XIX—XX вв., осведомлены в том, что исторически в антивоенном движении в Европе решающее место принадлежало партиям левой ориентации. Так было ещё во времена Маркса и Бакунина, во время существования II Интернационала перед Первой мировой, в межвоенную эпоху, а затем в долгие десятилетия «холодной войны». Тогда социалистические и коммунистические партии, анархисты, а с последней четверти прошлого века и «зелёные» шли в большей части европейских государств в первых рядах антивоенного движения. Также именно левые организовывали акции за запрет ядерного оружия, против американских и натовских баз в западноевропейских государствах в знак протеста против действий империалистических стран во главе с США от Ближнего Востока до Южной Америки.

Многие ныне хорошо известные левые и левоцентристские политики в годы своей социалистической юности весьма активно участвовали в своих странах в движении за мир. Нынешний лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин в далёкие 1970-е энергично участвовал в антивоенных и антиядерных манифестациях и пикетах. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в конце 1980-х гг, когда она участвовала в «молодёжке» Итальянской компартии, также хаживала на антимилитаристские митинги. Более забавный исторический пример: занимающий с 2014 г. должность генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг был известен в годы руководства им Рабочей молодёжной лиги при Норвежской рабочей партии (1985−1989 гг.) жёсткими высказываниями против «безропотного атлантизма»…

Garry Knight Джереми Корбин

Вплоть до краха «мировой социалистической системы» консервативные журналисты и обществоведы в США и Западной Европе обвиняли местное антивоенное и антиядерное движение в том, что они находятся на «содержании у Кремля», Действительно, Москва всегда с симпатией наблюдала за деятельностью западноевропейских империалистов, но очевидно, что эта деятельность «питалась» прежде всего местной проблематикой.

Вот и сегодня имеется достаточно много факторов, которые объективно влияют на рост антивоенных настроений в странах-членах Европейского Союза. Откровенно агрессивная трамповская политика на всех направлениях, продолжающееся расширение НАТО, форсированная гонка вооружений и раздувание военных бюджетов (во что вписалась, похоже, и наша страна), развитие ситуации вокруг Сирии и Ирана — эти, да и многие иные компоненты определённо «работают» на подъём пацифистских настроений. Когда появляется реальная угроза глобальной войны, логично, что левое движение пытается ей противостоять, в том числе через антивоенное движение.

Если для антивоенного движения прошлого был характерен явственный антиамериканизм, сегодня также мы можем говорить о том, что европейский пацифизм настроен по отношению к американской внешней политике крайне критически. Так, в Партии европейских левых убеждены, что «политика Дональда Трампа ставит всю Европу под напряжение». Активно участвующие в своей стране в антивоенном и антиядерном движении голландские социалисты утверждают, что реальный внешнеполитический курс Вашингтона ведёт дело к возрастанию конфликтности в международных отношениях и к большим проблемам для дела мира.

В свою очередь, многие европейские «зелёные» партии с большой настороженностью оценивают «военные приготовления» ведущих держав. И хотя экологисты полагают, что Россия и Китай также несут немалую долю ответственности за новую гонку вооружений, «зелёные» также полагают, что США проводят неконструктивную внешнюю политику.

Традиционно в европейском антивоенном движении были сильны позиции коммунистов. Как отмечалось в декларации международного совещания коммунистических и рабочих партий 2017 г., необходимо расширять антиимпериалистическую солидарность и пытаться сопротивляться интервенционизму США и НАТО, одновременно ратуя «за разоружение и мирное разрешение международных конфликтов».

Nathan Keirn Протест

Очевидно, что подхлестнуть пацифизм в «Старом Свете» могут и продвигаемые сегодня Берлином и Парижем планы формирования «европейской армии». Хотя Эммануэль Макрон обещает, что это была бы «армия мира», всем понятно, что речь идёт о механизме, дополняющем североатлантический пакт. Как говорилось, в частности, в заявлении Партии труда Бельгии, нет никаких сомнений в том, что пресловутая «европейская армия» в нынешних условиях способна стать лишь «аппендиксом» атлантического пакта, а потому все прогрессивные силы должны решительно противостоять данной перспективе.

На сегодняшний день говорить о мощном организованном антивоенном движении в Европе не приходится. Существует немало коллективных структур типа Всемирного совета мира или Интернационала противников войны. Более действенными являются национальные антивоенные и антиядерные ассоциации. Анализ их состава показывает, что в Германии, Великобритании, Франции, странах Северной, Западной и Южной Европы решающее место и влияние в их рядах принадлежит, безусловно, прогрессивным силам — от крайне левых до социалистов. Это лишь подтверждает, что у пацифизма в Европе и сегодня явно «левое лицо». Но это также и говорит о том, что у левых в ЕС имеется в руках потенциально мощный рычаг воздействия на общественное мнение: ведь ясно, что в актуальной «сытой Европе» подавляющее большинство обычных граждан не желает никаких войн и морально к ним не готово…