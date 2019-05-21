



Отзыв лицензии у мелкого банка уже давно не воспринимается как изрядное событие. Не стало бы таковым и прекращение деятельности очередной финансовой лавочки — банка «УНИФИН» в результате санации Центробанком, не будь этот «карлик» с активами на 4,6 миллиарда рублей детищем отечественных политических и экономических «гулливеров».

Это финансовое заведение попало в поле зрения ЦБ три года назад. В августе 2015-го главный финрегулятор страны, обеспокоенный, как заявлено в соответствующем отчёте, «существенным ухудшением финансового положения» банка «УНИФИН», вводит ограничение на ряд его операций и предписывает устранить нарушения. Через два месяца, в октябре 2015-го, выявляется нарушение Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», но пока «УНИФИН» отделывается символическим штрафом в 75 тысяч рублей. Так завязывается интрига, незначительная на поверхностный взгляд, если не учитывать одно ключевое обстоятельство.

Фактическим соучредителем банка «УНИФИН» являлась Наталья Бурыкина — теперь уже бывший депутат Госдумы и председатель комитета ГД по финансовому рынку. Примечательно, что свои председательские полномочия она внезапно, сославшись на состояние здоровья, сложила в марте всё того же 2015 года. Сразу после того, как у «УНИФИНА» начались проблемы с законодательством, в ряде публикаций начала продвигаться версия о причине политического «сноса» Бурыкиной — её личные неприязненные отношения с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Наталья Бурыкина начинала свою политическую карьеру в 2000 году в предвыборном штабе лидера партии «Отечество — вся Россия» Евгения Примакова. Тогда же она совершила безуспешную попытку избраться в Госдуму по одномандатному округу. В узком кругу причину поражения она объясняла тем, что «Примус» (политическая кличка Е. М. Примакова) отказался включить её в федеральный избирательный список ОВР. Очевидно, Бурыкина интересовала всемогущего Примакова как владелица одной из крупнейших аудиторских компаний «Юникон». В 2000 году «Юникон» добился немыслимого в то время — компания совместно с мировыми титанами финансовой экспертизы участвовала в аудите российского Центробанка. Не исключено, что в ходе ожесточённой предвыборной борьбы 2000 года за президентское кресло с Владимиром Путиным Евгения Примакова Наталья Бурыкина интересовала не только как специалист по банковской отчётности в нарождающейся финансовой сфере, но и как носитель определённой инсайдерской информации, полученной в ходе аудита ЦБ.

Спустя 15 лет бумеранг вернулся. Теперь уже Центробанк, за четыре месяца проверок, выставляет руководству «УНИФИНа» пять предписаний с указаниями на нарушения банковского законодательства и фальсификацию отчётности. В феврале 2016-го круг замыкается — у банка отзывается лицензия. Могла ли Наталья Бурыкина как один из ведущих специалистов и законодателей в финансовой области пребывать в благостном неведении о том, что творится в подконтрольном ей банке, — это вопрос риторический. Зато конкретные вопросы возникли у назначенной Центробанком временной администрации банка. Согласно информации пресс-службы ЦБ, она «выявила операции, имеющие признаки вывода из банка активов». Согласно оценке Агентства страхования вкладов, сумма активов, незаконно выведенных из банка «УНИФИН», составила около 1 миллиарда рублей. Пресс-служба ЦБ сообщила, что «одновременно банк в период фактической неплатежеспособности проводил операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим на общую сумму 0,2 млрд рублей. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка «УНИФИН», направлена Банком России в Генпрокуратуру РФ, МВД РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».

Согласно информации АСВ, фактическим оператором серых схем вывода активов банка был руководитель «УНИФИНа» Алексей Парфёненко. Агентство страхования вкладов обнаружило, как Парфёненко обращал средства вкладчиков в свой олигархический капитал. Он воспользовался своим положением, чтобы приобрести контроль над активами заёмщиков банка, в частности, осуществить захват ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой» — крупнейшей строительной компании с 35-летней историей и активами на Вынгаяхинском месторождении. Теперь «Ноябрьскнефтеспецстрой» принадлежит дочери ловкого банкира.

Трогательную отеческую заботу Алексей Парфёненко проявил и к олигарху Левану Мирзояну, одному из основных игроков на рынке наружной рекламы Москвы. За глянцем рекламных постеров — «дыра» в балансе «УНИФИНА» в виде «прощённой» непогашенной задолженности Мирзояна в размере более 160 миллионов рублей по кредитам, выданным этому заёмщику напрямую и через аффилированные фирмы.

Возможно, именно сомнительная репутация «УНИФИНа» сделала его привлекательным для таких тяжеловесов теневого банкинга, как бывший министр финансов РФ Борис Фёдоров. В начале 2000-х деятельность этого бывшего министра финансов и руководителя налогового ведомства ельцинского кабмина попала под пристальное внимание правоохранительных органов. Созданная им Объединённая финансовая группа (ОФГ), находящаяся под контролем зарубежного капитала, начала в обход отечественного законодательства активно использовать схемы «серого банкинга» для приобретения так называемых «внутренних акций» Газпрома в интересах зарубежных инвесторов. Предварительно, используя своё положение в совете директоров Газпрома, Фёдоров рядом критических выступлений, интерпретирующих доступный ему инсайд компании, фактически обрушил котировки акций отечественного газового гиганта.

В 2006 году ОФГ Бориса Федорова объявила о том, что нашла банк «для инвестиций». Объектом вложений Федорова стал «неприметный» «УНИФИН». Трудно усмотреть прямую инвестиционную корысть во вложении в банк, который по итогам 2006 года со своими тогдашними 193 миллионами рублей занимал 518-е место по капиталу. Возможно, ОФГ рассматривала «УНИФИН» как инструмент входа стоящего за ельцинским экс-министром западного капитала в серые схемы захвата отечественных промышленных активов. Такую логику выбора слабого банка для масштабных целей косвенно подтверждает его главное преимущество. Один из его фактически главных бенефициаров Наталья Бурыкина к тому моменту стала одним из влиятельных законодателей и лоббистов с очевидной перспективой (реализованной год спустя) войти к ключевой комитет Госдумы по финансовому рынку.

Амбициозные планы экс-министра Бориса Фёдорова, связанные с «УНИФИНом», нарушила его неожиданная кончина в 2008 году. Возможно, эта безвременная утрата подвигла банк на пресловутый шаг «от великого до пошлого». В настоящее время известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Парфёненко по факту «присвоения или растраты средств банка через сомнительные вексельные сделки с г-жой Смирновой». Согласно отчёту Агентства страхования вкладов, за несколько дней до отзыва лицензии банк выкупил у гражданки Смирновой В. Л. заведомо неликвидные ценные бумаги на сумму более 50 миллионов рублей. Речь, очевидно, идёт о Вере Смирновой, домработнице Натальи Бурыкиной. С ней будущая народная избранница познакомилась ещё в юности во время работы на Тушинской чулочной фабрике. Если информация подтвердится, то получится, что Бурыкина отвела себе роль сказочной феи, использовав свою подругу в роли Золушки, заведомо понимая, что все её богатства могут обратиться в прах. Сама Смирнова в настоящий момент находится в розыске.

Возможно, до развязки в этой истории ещё далеко. С момента отзыва лицензии банка «УНИФИН» АСВ потребовалось два года, чтобы распутать «серый» клубок его противозаконной деятельности. Не исключено, что результаты проверки Агентства по страхованию вкладов обернутся чередой новых уголовных дел. В настоящее время Алексей Парфёненко находится под подпиской о невыезде, Наталья Бурыкина, по неофициальным данным, скрывается за границей. Но уже сейчас ясно, что Центробанку удалось заткнуть очередную чёрную дыру, превращавшую деньги вкладчиков в «нажитое непосильным трудом» тех, кого принято считать «яркими специалистами финансового рынка».