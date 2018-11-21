Даже если груз надежно охраняется, а у водителя большой профессиональный стаж, непредвиденные обстоятельства и утеря груза могут произойти в любой момент. Уберечь компанию от больших убытков в случае краж, аварий или катастроф во время доставки товара поможет страхование рисков. Согласно нашим исследованиям, доля застрахованного грузооборота на современном рынке страхования грузов в России не превышает 35%. Для сравнения: в Европе показатель объема застрахованных грузов составляет около 85%. При этом такая защита является одним из наиболее эффективных способов снижения рисков при перевозках.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

В основном среди всех услуг, которые оказывают страховые компании, доля страхования грузов и ответственности перевозчиков занимает всего 1−2% от всех сборов страховой премии по всем видам страхования.

Самыми безопасными видами транспорта для перевозки груза считаются железнодорожный и морской. Но даже они сопряжены с рисками — с небрежностью при погрузке и креплении, с противоправным действием третьих лиц. 70% страховых случаев чаще всего происходят при перевозке автотранспортом. Количество аварий на дорогах не уменьшается. Например, за прошедший период 2018 года по количеству аварий на дорогах лидируют, конечно, Москва (7538 аварий) и Санкт-Петербург (5292 аварии). Предугадать, попадет ли транспорт с не застрахованным грузом в аварию, нельзя.

Однако отдельные регионы с большим количеством страховых случаев назвать невозможно. Таковыми они становятся для страхования грузов, когда в них начинают работать организованные преступные группировки, использующие схемы со страхованием этого вида.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грузоперевозки

Как правило, страхуются грузы, стоимость которых достаточно высока. Это высокотехнологичное оборудование, которое изготовляется и поставляется на заказ, или высоколиквидные товары, которые в случае хищения можно легко сбыть — сигареты и бытовая техника. Стоимость страховой услуги зависит от различных факторов: объема и стоимости груза, способа перевозки, расстояния от места отправления до места назначения, ликвидности, наличия перегрузок и дополнительных мер по охране груза. Разумеется, в каждом конкретном случае порядок действий и принцип расчета суммы выплаты могут меняться.

В практике компании «Первая Юридическая Сеть» был случай, когда в период перевозки застрахованных автотоваров на значительную сумму произошло ДТП. В автомобиль врезалась легковая машина «Жигули», и вследствие пожара весь груз сгорел дотла. При первичном осмотре и дальнейшем разбирательстве были выявлены признаки страхового мошенничества и удалось установить, что авария произошла неслучайно. Или аналогичный случай, когда автомобиль, загруженный цифровыми флеш-картами, совершенно случайно загорелся сам по себе. Сгорела вся техника, которая была в кузове. При первичном осмотре места происшествия были выявлены признаки того, что заявленное в документах количество товаров не могло влезть в грузовой кузов, а пожар был не случайным. В суде компания добилась отказа в выплате.

Mytaganrog.com ДТП

Каждой компании, деятельность которой связана с грузоперевозками, рекомендовано страховать риски. Ведь транспортная компания оплатит повреждение груза клиенту только при отсутствии внешних факторов, но не выплатит в случае других форс-мажорных обстоятельств: противоправном действии третьих лиц или непредвиденных погодных условий. В таких случаях выплаты осуществляет страховая компания. Важная составляющая в страховании грузоперевозок на время доставки товара — выбрать надежного партнера-страховщика, ведь при транспортировке крупных партий потеря только одной единицы товара может принести колоссальные убытки, которые не окупятся и десятками успешных рейсов.

Павел Курлат — партнер «Первой Юридической Сети»