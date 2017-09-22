Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал большое интервью каналу «Апрель», в котором коснулся вопросов коррупции, а также отношений с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Вот некоторые цитаты:

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

«За три года моего премьерства и президентства сборы на таможне Кубанычбеком Кулматовым были увеличены в три раза!

И я вам честно скажу, почему посажены Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов. Потому что Сапар Исаков, несмотря на просьбы Жээнбекова, снял с работы Раима Матраимова.

Ну, а что касается моих личных отношений с Назарбаевым, это уже другая тема. Но я знал, что отношения между нами не повлияют на отношения между странами, так как мы в одном в Евразийском экономическом союзе. Мы — соседи! Но другое дело… даже если ты богатый и сильный сосед, то позволять себе стучать ложками по голове или вмешиваться в выборы, нарушать независимость другой страны — это недопустимо. Для независимой страны этого нельзя позволять никому».

В реальности же претензии Казахстана к Атамбаеву и некогда возглавляемой им Киргизии по поводу контрабанды — это вопросы не личного характера, а серьезная проблема, которая нуждается в срочном решении. Не говоря уже о проблеме коррупции на таможне.

Определенная часть элиты Киргизии забывает о наличии в современном мире такого явления, как открытые данные. К примеру, есть сайт Международного торгового центра с торговой статистикой, где можно сравнить таможенные данные, предоставленные соседними странами. И если разница в цифрах превышает 50%, очевидно, речь идет о контрабанде или контрафакте.

За последние 20 лет — с 2001 по 2017 год — имеющихся в открытом доступе данных достаточно, чтобы сравнить показатели таможенной статистики Киргизии по импорту и показатели экспорта, к примеру, соседствующего с ней Китая.

За 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 миллиарда долларов. При этом китайская таможня посчитала, что отправила в Киргизию товаров на 61,667 миллиарда долларов. Разница составляет 50 миллиардов долларов. Такую разница не спишешь на разную методологию учета — это объективно контрабанда, которая затем идет в другие страны, за счет которой жили многочисленные оптовые рынки Киргизии.

Погрузка контейнера на грузовик

Импорт товаров из Китая в Киргизию, тысяч долларов

Год

По данным Киргизии

По данным Китая

Разница

2001

48 537

76 639

-28 102

2002

59 094

146 156

59 094

2003

77 688

245 164

-167 476

2004

80 078

492 741

-412 663

2005

102 879

867 153

-764 274

2006

245 639

2 112 786

-1 867 147

2007

355 558

3 665 539

-3 309 981

2008

728 205

9 212 050

-8 483 845

2009

617 268

5 227 522

-4 610 254

2010

666 303

4 127 513

-3 461 210

2011

923 544

4 878 289

-3 954 745

2012

1 210 253

5 073 516

-3 863 263

2013

1 432 046

5 075 346

-3 643 300

2014

1 098 468

5 242 520

-4 144 052

2015

1 029 111

4 282 123

-3 253 012

2016

1 464 957

5 605 426

-4 140 469

2017

1 500 066

5 336 808

-3 836 742

По данным ITC

Теперь посмотрим данные по Турции — тоже мощного импортера товаров в Киргизию. За 20 лет, по данным киргизской таможни, объем поставок составил 1,129 миллиарда долларов. По данным турецкой — было отправлено товаров на 2,968 миллиарда долларов. Разница составляет 1,839 миллиарда долларов.

Valdis Pilskalns Зона таможенного контроля

Импорт товаров из Турции в Киргизию, тысяч долларов

Год

По данным Киргизии

По данным Турции

Разница

2001

15 773

1 735

14 038

2002

17 006

23 967

-6 961

2003

25 989

40 862

-14 873

2004

33 243

74 702

-41 459

2005

33 699

89 529

-55 830

2006

39 467

132 172

-92 705

2007

50 919

181 311

-130 392

2008

91 111

191 351

-100 240

2009

72 699

140 002

-67 303

2010

847

129 202

-128 355

2011

11 709

180 241

-168 532

2012

178 519

25 747

152 772

2013

20 473

388 336

-367 863

2014

307 968

421 431

-113 463

2015

16 429

294 702

-278 273

2016

190 776

308 933

-118 157

2017

22 493

343 655

-321 162

По данным ITC

Существенную долю занимают в импорте Киргизии товары из США. Официальные цифры близки к данным по импорту из Турции. Однако и здесь данные таможни США отличаются значительно: 884 миллиона долларов против 2,039 миллиарда. По всей видимости, товар, закупленный в третьей стране, декларируется потом как американский и продается тоже как американский. При детальном анализе можно увидеть, о чем идет речь: джинсы это, виски или оборудование.

music4life Контейнеры

Импорт товаров из США в Киргизию, тысяч долларов

Год

По данным Киргизии

По данным США

Разница

2001

26 806

27 675

-869

2002

47 385

31 124

16 261

2003

47 931

39 055

8 876

2004

44 606

2 944

41 662

2005

67 244

31 141

36 103

2006

97 527

71 253

26 274

2007

95 786

48 601

47 185

2008

119 816

44 337

75 479

2009

74 507

5 187

69 320

2010

191 255

79 408

111 847

2011

210 316

101 879

108 437

2012

253 129

145 494

107 635

2013

222 852

106 251

116 601

2014

108 715

71 678

37 037

2015

122 066

32 003

90 063

2016

153 606

20 012

133 594

2017

155 318

26 067

129 251

По данным ITC

Для понимания динамики, можно посмотреть на график разницы в статистике КНР и Киргизии. Пик был в 2008 году, когда разница достигла 8,484 миллиарда долларов, затем цифры колеблются примерно около четырех миллиардов. Если взять единый таможенный тариф ЕАЭС в 10%, то утаивается примерно 400 миллионов долларов в год. При этом все таможенные сборы идут в общий фонд ЕАЭС, а потом распределяются по странам-членам, так что контрабанда в Киргизии бьет по карману каждого гражданина всех стран ЕАЭС. То есть мало того, что Киргизия получает из фонда больше, чем отправляет, она еще и покрывает контрабанду.

Также интересен график разницы в статистике по турецким товарам: бурный рост начинается в 2012 году, когда президентом стал Алмазбек Атамбаев, кстати, имеющий бизнес в Турции и тесные связи с турецкими деловыми кругами.

Если округлить сроки пребывания президентов Киргизии до полных лет и посчитать, какая разница в таможенной статистике отмечалась в период их работы, то выясняется интересная вещь: никакой разницы между ситуациями в период правления разных президентов нет. Кто бы ни возглавлял Киргизию, контрабандный поток не иссякал, обогащая элиту и организованные преступные группировки. Несколько выделяется период Аскара Акаева, но в тот период времени поток был маленьким, а разница в статистике достигала шести раз. Вероятно, еще не были исследованы все возможности.

Президенты Киргизии и разница в таможенной статистике за период их работы

Президент Киргизии

Период времени

Разница в таможенной статистике с Китаем, млн долларов

Разница в таможенной статистике с Турцией, млн долларов

2001−2004

549

49

2005−2009

19 036

446

2010−2011

7 416

297

2012−2017

22 881

1 046

Такая статистика показывает, что элита Киргизии в целом имеет доходы от контрабанды, измеряющиеся миллиардами долларов. Отсюда и такое число богатых людей в такой бедной стране. Понятно, что элите в целом плевать на развитие страны и благополучие граждан — ее благополучие зависит совсем от других вещей.

Очевидно, что пребывание Киргизии в ЕАЭС будет и в дальнейшем приводить к скандалам с контрабандой и росту числа претензий со стороны Казахстана.