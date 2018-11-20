Итак, как и предсказывало ИА REGNUM, попытка Путина реализовать свой существующий еще с 2000 года сугубо личный план подписания мирного договора с Японией ценой сдачи законно принадлежащих России островов Малой Курильской гряды — Шикотан и Хабомаи, едва ли увенчается успехом. И причиной такого дипломатического, мягко говоря, фиаско будет даже не набирающее силу движение протеста в нашей стране против очередного разбазаривания российских земель, хотя оно весьма важно, а внедренная десятилетиями со школьной скамьи убежденность японцев в «исконной принадлежности Японии северных территорий», якобы незаконно отобранных у нее по итогам войны. О том, насколько несостоятельны эти мифологические пропагандистские утверждения, ИА REGNUM писало не раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

И хотя молодые японцы уже менее восприимчивы к призывам «крепить единство в борьбе за северные территории», в целом по стране желающих вернуть утраченное, кстати, и как наказание за кровавые агрессии, все еще весьма велико. Как показали недавние опросы общественного мнения, более 60 процентов ответивших не согласны ограничить территориальные претензии к России Малой Курильской грядой и выступают за сохранение требований к Москве «вернуть все северные территории», то есть и главные острова Большой Курильской гряды, претендовать на которые Токио юридических и иных прав не имеет. При этом, правда, почти 65 процентов не возражают начать «решение вопроса» с реанимации «хрущевского компромисса» о передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи, но, что принципиально важно, с непременным продолжением тяжбы по поводу принадлежности Японии и Кунашира с Итурупом, что для Москвы неприемлемо.

torbakhopper «Не корми руку, которая кусает тебя»

Известный оптимизм у сторонников сдачи Малой Курильской гряды могут вызвать полученные поддерживающей премьер-министра Японии С. Абэ газетой «Санкэй симбун» и телеканалом «Фудзи» результаты опроса о том, что 35,9% опрошенных считают, что страна может удовлетвориться островами Шикотан и Хабомаи. Однако по наблюдениям автора этих строк, в том числе во время недавней командировки в Японию, более точные цифры дает опрос главной газеты страны «Асахи симбун». По ее данным, с подписанием мирного договора на условиях получения лишь Шикотана и Хабомаи согласны только 11% японцев. При этом 51% выступают за реализацию схемы «нито сэнко» — получение «для начала» Шикотана и Хабомаи при непреложном условии продолжения упорных переговоров о «возвращении» и Кунашира и Итурупа. Довольно велико число тех, кто не желает «поступаться принципами» и требует продолжать придерживаться прежней, кстати, навязанной американцами, непримиримой позиции о «возвращении одновременно всех четырех северных островов» — таких 25%.

Положение премьера Абэ усугубляется тем, что его, как говорят некоторые, «капитулянтский курс» поддерживают далеко не все в японских элитах, и, что совсем неблагоприятно для него, в самой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Против замыслов Абэ удовлетвориться «синицей в руках» решительно выступил влиятельный генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай.

«Недопустимо, чтобы устоявшаяся позиция Японии столь резко менялась, — заявил он, — и я не думаю, что сейчас происходит такое изменение». Генсек Никаи указал, что «для проведения столь серьезных изменений необходимо заручиться пониманием парламента и всего японского народа».

Rave Синица в руках

В Японии сочли эти слова как намек на необходимость проведения референдума для выяснения отношения народа к вопросу об условиях заключения мирного договора с Россией.

В этой обстановке не исключено, что Абэ будет вынужден пойти на попятную и на следующей встрече с президентом Путиным вновь говорить о выработке условий подписания мирного договора, учитывающих претензии Японии на все южные Курильские острова. Понятное дело, что возвращение к прежним неприемлемым и необоснованным требованиям отнюдь не будет способствовать реализации «идеи фикс» Путина склонить Японию на путь осуждаемого в России «хрущевского компромисса». Кстати, сам Хрущев свое обещание территориальных уступок Японии в январе 1960 года, по сути, дезавуировал, обусловив их выполнение выводом из Японии всех иностранных, читай, американских войск. И это условие до сих пор не выполнено…