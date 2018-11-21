Перед вторым туром выборов президента Грузии правящая партия задействовала все свои резервы и силы, чтобы обеспечить своему кандидату уверенную победу, и одним из таких резервов стало очередное интервью председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили телекомпании «Имеди».

William Murphy Невыполненное обещание (скульптура Эммета Кейна)

Лояльной к нынешним властям телекомпании, крайне не желающей победы кандидата от ЕНД и одной из первых после 28 октября объявившей о начале активной кампании против возвращения к власти «режима насильников».

Вопросы были гладкими, согласованными и нужными респонденту, который отвечал на них в привычном ему спокойном и уверенном тоне, пространно объясняя на своем языке то, что должно быть известно всем.

Бидзина Иванишвили объяснил, почему результаты первого тура оказались совсем не те, которых ожидало правительство «Грузинской мечты». Он признал, что народ разозлен, точнее, обижен на нынешнюю власть, а причинами такого отношения народа назвал как действия самого правительства, так и активные усилия оппонентов.

«Первый тур показал, что народ разозлен, мягко говоря, обижен, но и оппоненты сделали для этого очень много. То, что проблемы были, видно было давно, я заявил об этом, еще когда бывший председатель правительства покинул свой пост. Командность была утрачена, очень слабыми были отношения между парламентом и правительством, низкой была взаимосвязь между членами команды. И то же самое происходило в регионах», — заявил Иванишвили.

Цитата из м/ф «А вы, друзья, как ни садитесь...». Реж. Цезарь Оршанский. 1972. СССР Разброд и шатание

По мнению олигарха, народ обижен еще и потому, что народ нуждается, у Грузии бедная экономика, и она относится к бедным странам. Исправить ситуацию и перевести страну в число богатых или частично развитых государств он в ближайшем будущем и не обещает, но обещает, что через год наладит отношения между властью и народом, устранит ту трещину, которая возникла за прошедшие годы между правительством и обществом, покажет народу, что правительство делает максимум, чтобы облегчить его тяжелые жизнь и быт.

«Каким будет будущее правительство Грузии? Прежде всего законопослушным, у нас будет бюрократия, которая прежде всего сама соблюдает правила игры, а ту трещину, которая возникла между обществом и властью, нужно устранить. Народ должен увидеть, что он нанимает правительство, которое служит народу, знает его нужды, и если правительство не может помочь народу преодолеть нужду, то хотя бы должно посочувствовать. Вот такое отношение мы должны восстановить. Такой должна быть бюрократия», — сформулировал Бидзина Иванишвили свой второй тезис, пообещав, что через год у Грузии будет именно такое — знающее нужды народа и сочувствующее народу, стремящееся облегчить его нелегкий быт правительство.

В самой команде «Грузинской мечты», от предыдущего правления которой учредитель партии в определенной мере отстраняется, поясняя, что ушел из политики спустя год после прихода к власти «Грузинской мечты» и вернулся лишь недавно, в мае текущего года, за годы его отсутствия возникли серьезные проблемы.

Meo Hav Партия «Грузинская мечта». Агитационное граффити

Иванишвили увидел эти проблемы поздно. Одной из причин их возникновения он назвал излишнюю самоуверенность, которая овладела правящей командой после того, как та сконцентрировала в своих руках все рычаги и звенья власти. Более того, эта самоуверенность не позволила «Грузинской мечте» провести нормальные предвыборные исследования, поэтому расхождения между составленными по заказу правящей партии экзитполами и итогами ЦИК оказались большими.

«Почти 14%-ая погрешность — это позор. Реально эти исследования были проведены только партийными ресурсами, и я отчитал их за это. Поэтому наша команда получила холодный душ, и это порой необходимо. Мы увидели, как оценивает нас общество, и реакция общества была соответствующей», — подчеркнул Бидзина Иванишвили.

Еще один его тезис касался демократии. Олигарх считает, что демократическими методами управлять страной очень сложно, но для Грузии это необходимо, и обещает, что с этого пути его партия не свернет никогда.

«Демократическими методами управлять страной сложно, особенно это непросто в такой бедной стране, как Грузия. Но ни у кого никогда не должно возникнуть искушения, что это можно изменить», — заверил Иванишвили.

Давид Сикейрос. Новая демократия. 1945

Он сформулировал и свое понимание сильного государства.

«Если вы хотите иметь сильное государство, оно должно иметь сильную поддержку народа. Я хочу, чтобы у нас было сильное правительство, наделенное максимальным доверием общества. Это усилит государство, а сильное государство нужно, чтобы ответить на те вызовы, которые стоят перед нами», — расшифровал понятие сильного государства лидер правящей партии.

В своем интервью он анонсировал и предстоящие кадровые перестановки и изменения. Кадры, по мнению Иванишвили, следует отбирать правильно, чтобы собрать в команде тех, кто служит интересам команды, а интересы команды, по его же разъяснению, должны совпадать с интересами народа.

«По признаку преданности продвижений в команде не будет. Только профессионализм и упорный труд будут определяющими при решении кадровых перемещений. Я внесу эту систему и покажу обществу команду, которая встанет на службу народу», — пообещал Иванишвили.

Густав Клуцис. Кадры решают всё! (фрагмент). 1935

По его же оценке, в Грузии бедны не только народ и экономика, но и политический истеблишмент, поэтому на выборах народу приходится делать выбор между черным и белым, плохим и хорошим. Своего главного конкурента — партию Михаила Саакашвили — Иванишвили партией не считает и называет деструктивной оппозицией. Он уверен, что после нынешних выборов распад этой политической силы закончится.

«Как бедна наша экономика, точно так же беден и наш политический истеблишмент. Нашего основного конкурента ни оппозицией, ни тем более партией назвать нельзя. Конечно, это проблема, потому что нашему обществу приходится делать выбор между плохим и хорошим, между черным и белым. А надо, чтобы выбор делался между хорошим и лучшим, и мы должны добиться этого. Искусственно я в это вмешиваться не буду, потому что я член одной команды. Это должно сделать само общество… У «Грузинской мечты» не было конструктивного оппонирования, правильной и аргументированной критики, поэтому наша команда и совершала ошибки. Когда нет оппонента, в самой команде начинаются процессы распада. Я эти процессы увидел, и они вынудили меня вернуться. Что касается «Национального движения», это деструктивная сила, она оппонирует неправильно и не может прийти к власти законным путем, она может только провоцировать беспорядки и устраивать перевороты методами лжи и насилия. Иному этих людей никто не учил», — заявил Иванишвили и пообещал, что спустя год «Грузинская мечта» восстановит с обществом такие отношения, что все увидят, что делает нынешняя власть, как делает это и куда ведет страну.

Ведущие задали лидеру правящей партии и вопрос насчет списания населению банковских долгов. Иванишвили заверил, что этот вопрос никак не связан с выборами и что правительство начало его обсуждение еще в мае, когда он сам вернулся в политику.

«Я еще тогда пообещал, что мы сумеем до конца года решить эту проблему», — заявил Иванишвили.

CafeCredit.com Вереница долгов

Что касается предыдущих шести лет правления «Грузинской мечты», они, по словам олигарха, ушли на то, чтобы доказать «Европе и Америке», что «мы не чьи-то». Видимо, под этими «чьими-то» он имел в виду «мы не пророссийские».

«Пять лет нам понадобилось на то, чтобы объяснить мировому сообществу наш почерк. И за границей хорошо поняли, что я никем не нанят, ничьим интересам не служу, кроме моего народа. Вы не представляете, как «наци» (Иванишвили употребил в интервью то пренебрежительное прозвище, которое оппоненты дали партии Саакашвили) обманывали и до какой степени обманывали европейцев и американцев. А себя оформили перед ними как истинно демократическое правительство. И нам понадобились огромные усилия и все эти годы, чтобы переубедить наших партнеров. И мы этого добились», — с гордостью сообщил Иванишвили.

Чего ожидать населению Грузии через год? Иванишвили не обещает расцвета экономики и поясняет, что на 30 или 50 процентов за один год экономику поднять нельзя, но надеется, что на 5−10 процентов увеличить ее все же удастся. Процветания и решения всех проблем через год народу не обещает, но обещает, что у Грузии будет нанятое народом правительство, которое постарается своими действиями облегчить ему каждодневное существование.

«Принципиально изменить быт такого количества нуждающихся людей за один год невозможно, но изменения к лучшему и тенденцию народ увидит», — заверил Иванишвили. Для этого он анонсировал мобилизацию всех внутренних ресурсов и заявил, что опыт такой мобилизации у него имеется.

Amman Wahab Nizamani Время перемен

Победу Григола Вашадзе во втором туре Иванишвили категорически исключает, а на вопрос, что было бы, если бы такое вдруг случилось, отмечает, что победа кандидата от ЕНД принесет стране лишь новую нестабильность, застой в экономике и ущерб имиджу страны на международной арене.

Говоря о победе Саломе Зурабишвили, лидер «Грузинской мечты» сослался на исследования, которые перед вторым туром проводят нанятые правительством представители израильской компании. О них в одном из телеинтервью достаточно оскорбительно высказался экс-президент Михаил Саакашвили, назвав их мастерами черного пиара, за что олигарх принес свои извинения израильским исследователям и подчеркнул, что это очень хорошая команда, которая проводит профессиональные исследования. Иванишвили уверен, что на этот раз расхождений между данными израильских экспертов и результатами ЦИК не будет.

Что касается результатов первого тура, которые оказались для «Грузинской мечты» неожиданными, позитивную их сторону Иванишвили видит в том, что они подтвердили честность и справедливость самих выборов.

«Результаты первого тура показали всем, что с тех пор, как мы пришли к власти, выборы в Грузии не фальсифицируются», — подчеркнул Иванишвили.

Oscar Buhl Подсчёт голосов на парламентских выборах в Грузии 2012 года

Напомним, что 28 октября в Грузии состоялся первый тур выборов президента, по итогам которого во второй тур вышли «независимый» кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает «Грузинская мечта», и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе. Второй тур выборов назначен на 28 ноября.