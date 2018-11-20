Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с официальным визитом в Минске. Это уже пятый приезд азербайджанского лидера в Белоруссию. В этой связи белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Минске «ждали Алиева», и особо обозначил близость отношений, корни которых «уходят в советский период». В свою очередь глава азербайджанского государства отметил, что очень рад вновь побывать в Белоруссии. По его словам, «регулярный обмен визитами (Лукашенко был в Баку четырежды — М. Г.) на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Белоруссией и Азербайджаном — странами, которые имеют общую историю».

President.az Ильхам Алиев и Александр Лукашенко

При этом, по словам Алиева, «сотрудничество между странами вышло на совершенно новый уровень» и Баку считает Минск «одним из самых близких партнеров не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире». Он также отметил, что этому — в том числе — способствуют личные отношения между лидерами двух стран. Оба лидера подробно обсудили состояние и перспективные направления развития отношений между двумя странами, обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. Но основное же внимание на переговорах было всё же уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов, возможностям по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях. Говоря иначе, переговоры охватили максимально большое число сфер политики, экономики и гуманитарного сотрудничества.

Известно, что большинство товарооборота между странами — это белорусский экспорт: тракторы и грузовики, электрички и трамваи, продовольствие, продукция деревообработки, комбайны и лекарства. Покупает Минск у Баку гораздо меньше — полимеры, хлопок, крепкий алкоголь, орехи и фруктовые соки. Президенты договорились наращивать объемы, по итогам стороны подписали ряд международных документов. При этом Лукашенко отметил, что у стран заложена основа для широкой производственной кооперации, приведя в пример работу флагманов белорусского машиностроения — МТЗ и МАЗ — с Гянджинским автомобильным заводом. В Гяндже уже собраны более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. единиц автомобильной техники, теперь Минск и Баку могут приступить к принципиально новому этапу сотрудничества — совместному освоению рынков третьих стран. В высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов.

Dgolnik Трактор МТЗ-1523 белорусского производства

Еще одним важным направлением будущего сотрудничества можно отметить совместную деятельность Баку и Минска по транспортным коридорам Север — Юг и Восток — Запад. По мнению Алиева, «координация усилий по этим двум маршрутам создаст совершенно новые условия для сотрудничества и приведет к открытию десятков тысяч новых рабочих мест, значительно увеличит грузопоток между странами». Действительно, между Азербайджаном и Белоруссией складываются необычайно тесные отношения, которые координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников относит к категории стратегического партнерства, что включает в себе и военно-технические отношения. Речь идет о проекте создания реактивной системы залпового огня «Полонез», в котором Баку выступает не просто как покупатель, а как партнер, инвестировавший в проект свои средства. По словам Поротникова, «здесь Баку — не покупатель, Баку — компаньон» и «получает свои дивиденды на вложения».

Partizan2001 РСЗО «Полонез»

Кстати, на таких принципах, похоже, будет и дальше осуществляться взаимодействие с Минском в военно-промышленной сфере. Не случайно в числе многих других был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным военно-промышленным комитетом Белоруссии и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны. Как заявил Алиев, «в самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Белоруссии». По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века. Главы государств убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Баку отвечает коренным интересам народов обеих стран. В совместном заявлении отражены общие подходы к ряду внешнеполитических вопросов.

Как считает глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, отношения между Азербайджаном и Белоруссией крепче, чем связи между другими постсоветскими странами, даже чем экономические связи внутри Евразийского союза. По его мнению, Минск в большей степени из стран региона заинтересован в углублении отношений с Баку по той причине, что Белоруссия считает Азербайджан ведущей страной региона, в том числе видит в нём партнера, представляющего ее основные экономические интересы. Политолог отмечает, что Баку играет для Минска роль узла: «В ближайшем будущем в Азербайджане начнет работу торговый дом Белоруссии. Более того, я не исключаю возможность начала деятельности логистического центра Белоруссии в Азербайджане. Это приведет к повышению роли Минска в рамках транспортного коридора Север-Юг».

Hellerick Транспортный коридор «Север-Юг» (красный) и стандартный путь из Индии в Финляндию (зелёный)

В то же время, полагает белорусский политолог Владимир Мацкевич, на постсоветском пространстве приходится выстраивать отношения со странами, которые находятся либо в состоянии войны, либо в состоянии фактического мира, но незаконченной войны. Это относится и к Молдавии, и к Грузии. Но что делать с Арменией и Азербайджаном — достаточно большая проблема. Минск, который заинтересован в теплых и дружественных отношениях с Ереваном, не может отказаться от поставок вооружения Баку. Одним словом, Азербайджан и Белоруссия вступили в новую фазу двусторонних отношений, подписанные соглашения придадут дополнительный стимул интенсификации и углублению связей между странами.