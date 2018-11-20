С 14 ноября ряд СМИ транслировал, на первый взгляд, сенсационную новость, со ссылкой на опытного боевого генерала Армии обороны НКР (Арцаха) — участника освободительной войны 1991−94 гг., активного участника апрельских военных действий в зоне конфликта в 2016 г., депутата парламента, Героя Арцаха, секретаря Совета безопасности Республики Арцах-НКР генерал-майора Виталия Баласаняна. Он в беседе с ресурсом aravot. am, в частности, заявил, что вопрос создания военно-политического альянса, даже военно-стратегического блока между Арменией и НКР актуализировался, назрел вопрос о подписании соответствующего договора между двумя армянскими республиками. «У нас должен быть скреплённый документ, в котором говорилось бы, что Армения де-юре является гарантом безопасности народа Арцаха [Арцах является армянским историческим самоназванием Нагорного Карабаха — прим. ]. Здесь важна формулировка «гарант безопасности народа», а не «гарант территориальной целостности», поскольку под оккупацией Азербайджана есть армянские территории», — заявил Баласанян. Он отметил, что в мае сего года властям Армении было сделано подобное предложение, и оно было принято. По словам Баласаняна, в этом направлении были даны поручения, проделана определённая работа, и можно сказать, что документ практически готов. «Просто, исходя из внутриполитических процессов в Армении, его рассмотрение несколько отсрочено, но уверен, что сразу после декабрьских выборов в РА у нас будет этот документ», — отметил генерал-майор Баласанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Армия Нагорного Карабаха

Нельзя не согласиться с рядом экспертов — военно-политический тандем Армения — Арцах (НКР) должен быть или попытаться стать противовесом действий тандема Турция — Азербайджан в регионе. А данная линия, в особенности — в крайне опасном и для Армении, и для Арцаха Нахичеваньском регионе, чётко видна, прослеживается не первый год. Постоянные же разговоры о том, что теснейшим образом с Турцией и Азербайджаном «на тихую» сотрудничает и Грузия, только усугубляют настороженность военных элит Армении и Арцаха, впрочем — и рядовых граждан двух армянских республики. Анонсированный двухсторонний документ (договор) должен будет, вероятно, зафиксировать сформированный за последние годы статус-кво, а именно ту военную, финансовую, логистическую и иную помощь, которую Армения оказывает Нагорному Карабаху — Арцаху, обеспечивая безопасность граждан НКР. Документ также де-юре зафиксирует реалии сложившейся вокруг НКР опасной и напряжённой ситуации. В конце концов, Армения и Арцах граничат также и с Ираном — а вокруг южного соседа ситуация только обостряется. Наконец, есть и угроза инфильтрации (из Ирака — Сирии через Турцию) террористического «интернационала». В случае военной агрессии Баку против НКР, Армения, основываясь на двухстороннем документе, может на законных основаниях оказывать всяческую помощь армянам Арцаха. Фактически Ереван и Степанакерт начинают строить отношения в рамках формулы «одна нация — два государства». Правда, до сих пор этой фразой спекулировали именно власти Турции и Азербайджана — в Ереване и Степанакерте, критикуя на медийном и общественном уровне потуги Анкары и Баку, на официальном уровне многие годы предпочитали отмалчиваться, не комментируя фактические устремления Турции и Азербайджана к старым схемам, известным как пантюркизм. По всей видимости, в случае, если анонсированный генерал-майором Баласаняном документ появится и будет подписан Ереваном и Степанакертом, в новой Военной доктрине и Стратегии национальной безопасности Армении найдёт место положение о том, что Ереван является гарантом безопасности народа НКР, и о том, что республики будут оказывать друг другу военное содействие.

Впрочем, учитывая неопределённость процесса урегулирования в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ, как и туманность будущего пресловутых «Мадридских принципов» урегулирования [ниже поясним, почему], представляется, что после проведения выборов 9 декабря 2018 г. в Армении и формирования нового правительства Ереван и Степанакерт могут вполне прийти к общей точке зрения и насчёт тезиса о том, что Армения будет выступать и гарантом территориальной целостности Арцаха — НКР в его нынешних границах. Это связано с тем, что тандем Турция — Азербайджан при то явной, то скрытой поддержке США, в последние годы настаивает на переформатировании тех самых «Мадридских принципов» и, без желания поговорить о тех самых оккупированных армянских землях, о которых напомнил генерал-майор Баласанян, на первый план постоянно продвигает вопрос «вывода армянских войск с оккупированных территорий», как выражаются источники в Анкаре и Баку. Представляется, что вполне уместно сейчас напомнить всем заинтересованным сторонам, и в первую очередь — самому Азербайджану и странам — сопредседательницам МГ ОБСЕ, что наличие-отсутствие в той или иной стране Конституции (Основного закона) вовсе не обусловлено тем, признаёт или не признаёт так называемое международное сообщество независимость и госсуверенитет исследуемого государственного образования. Так вот, у Арцаха — НКР с 10 декабря 2006 г. есть своя Конституция. А в ней есть Статья 142 — «До восстановления целостности государственной территории НКР и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией НКР». Статья короткая, но ёмкая. И поскольку генерал-майор Баласанян, упоминая о скором появлении двухстороннего договора между Ереваном и Степанакертом, напомнил миру, что есть и оккупированные армянские земли, то волей-неволей, если Азербайджан и международные посредники откажутся вести переговоры об оккупированных армянских территориях, то восстановления целостности государственной территории НКР явно не произойдёт. В этом случае Арцаху — НКР явно не помещает (в двухстороннем документе) пункт о том, что Армения де-юре является также гарантом территориальной целостности второй армянской республики — и именно в силу ст. 142 Конституции Арцаха — НКР.

Арцах. Нагорный Карабах

Конечно же, в этих вопросах содержится и иной смысл и контекст — необходимо также понять, какая реакция последует от России и стран мира (в том числе — со стороны государств — участников блока ОДКБ СНГ) на подписание подобного документа. Реакция Азербайджана и Турции прогнозируема, она будет бурной и негативной. Иран, к примеру, будет сдержан и осторожен. Запад будет продолжать выставлять себя непредвзятой стороной, хотя явно осудит Армению и НКР за подписание такого договора. Что касается ОДКБ, то здесь есть свои нюансы — Армения является членом этой организации, в случае оказания ею военной помощи Арцаху при возобновлении масштабных боевых действий со стороны Азербайджана, страны ОДКБ, скорее всего, сохранят нейтралитет, поскольку НКР — непризнанная республика, и обязательства стран Организации не распространяются на неё. Но, судя по последнему поведению Казахстана и Белоруссии, не исключены очередные взаимные излияния «бескорыстной любви и уважения» между Минском и Баку, между Астаной и Баку. Россия, помимо общей работы в ОДКБ, также является стратегическим союзником Армении, действует двухсторонний армяно-российский «Большой договор», на её территории находится 102-я база ВС РФ, а армяно-турецкую и армяно-иранскую границы охраняют российские пограничники. Но российские военные в случае внешней военной агрессии будут защищать только Армению. Реальных же связей между Степанакертом и Москвой нет — таких, какие были и есть, к примеру, между Абхазией и Россией, между Южной Осетией и Россией.

Почему надо верить в слова генерала-майора Баласаняна — думается, станет понятным, если мы рассмотрим свидетельство ереванского ресурса nyut. am от 7 мая 2016 г., в котором утверждалось, что именно действия секретаря Совбеза Арцаха — НКР сорвали азербайджанский блицкриг на Мардакертском направлении линии соприкосновения противоборствующих армий. Оказывается, за несколько часов до начала атак Азербайджана ему удалось осуществить операцию, которая и провалила азербайджанский блицкриг. Как рассказывали очевидцы, писал nyut. am, в предшествующий широкомасштабному наступлению азербайджанцев день над Мардакертом — и над позициями, и над городом — всё время кружили беспилотники. Уничтожить их бойцам Армии обороны НКР не удалось. Баласанян, находившийся в это время в Мардакерте, встретился с военным командованием данного направления и потребовал безотлагательно изменить позиции всех огневых точек. Своё решение он мотивировал тем, что беспилотники уже передали азербайджанцам всю необходимую информацию о местоположении арцахских огневых точек. Поначалу требование генерал-майора выполнять не хотели: для этого нужен приказ военного командования республики, кроме того, Баласанян не был их непосредственным командиром и по роду службы не мог отдавать приказы. Однако генерал настоял на своём требовании, и поскольку Баласанян по сей день пользуется большим уважением командования, тут же был дан приказ изменить местоположение огневых точек. В итоге противник в ночь с 1 на 2 апреля начал обстрел огневых позиций из самых разных видов оружия. Азербайджанскому военному руководству доложили: все огневые точки армян на мардакертском направлении уничтожены и можно начинать наступление. И когда оно началось, то передовые подразделения соответствующих родов войск начали бомбить азербайджанских военных со всех огневых точек Мардакерта. Неприятель так и не понял, что произошло. План блицкрига на мардакертском направлении был сорван, вскоре Баласанян отбил и захваченное Азербайджаном на краткое время село Талиш Мардакертского района.

Богатая послужная военная биография генерал-майора Баласаняна — главная гарантия того, что мы имеем дело не с «вбросом» дезинформации. И когда на всём таком беспокойном фоне порой исследователи и эксперты начинают как бы «уходить в сторону» от оценок текущих реалий, то в итоге общественность Армении, Арцаха — НКР, да и Азербайджана сталкивается с не совсем логическими постановками вопросов. Даже — с не совсем логическим формулированием якобы «проблем». Так, прекрасно помнится — а автор данных строк в самом начале войны 1991−94 гг. являлся одним из первых экспертов в Ереване, которые подвергали экспертной оценке самые первые так называемые «Графики неотложных мер по прекращению огня в зоне конфликта», направлявшиеся конфликтующим сторонами от СБСЕ [предшественник ОБСЕ — прим.], что почти что с самого начала конфликта в регионе исследователи и аналитики задавались и задаются вопросом: а есть ли у каждой из стран — сопредседательниц МГ ОБСЕ «свой план урегулирования карабахского конфликта»? Сделаем необычное — просто забудем о том (на миг), что США, Россия и Франция в статусе сопредседателей МГ ОБСЕ вот уже 11 лет твердят, что между ними всё — по консенсусу, и что их глобальные позиции по урегулированию конфликта совпадают. За Францию не берёмся говорить и оценивать — Франция после Жака Ширака существенно утратила свой внешнеполитический суверенитет. И удастся ли сегодняшнему президенту Эммануэлю Макрону что-то «отыграть» от США в плане внешнеполитической инициативной свободы Парижа — сейчас трудно сказать, когда Макрон «переигрывает», а когда — искренен.

Eyeni.mobi Нагорный Карабах. Карта

А вот у США довольно давно есть свой план урегулирования. Их вообще было — уйма. Вспомните даже тот же пресловутый план «Общего государства», с которым в начале двухтысячных годов туда-сюда носилась действующий председатель ОБСЕ Бенита Ферреро-Вальднер. Это тоже был — «американский план урегулирования», а не российский, не французский, не общеевропейский. Про различные «модификации» крайне антиармянского пресловутого «плана Гоуббла» начала-середины 90-х годов XX века — вообще помолчим, настолько «много воды утекло». Это же тоже были именно американские планы урегулирования по Карабаху — Арцаху. Автор данных строк множество раз сталкивался — было и кулуарно, было и во время пресс-конференций в Ереване — с сопредседателями МГ ОБСЕ середины первого десятилетия двухтысячных годов: Мэтью Брайзой, Бернаром Фасье, Юрием Мерзляковым, «вечным» личным представителем действующего председателя ОБСЕ в зоне конфликта польским дипломатом Анджеем Каспршиком… Всего не расскажешь, конечно. Но в 2005 г. было отмечено — внезапный переход американца Брайзы с главных тем урегулирования на второ‑ и третьестепенные является «новейшим» подходом США к урегулированию. А слово «новейший» взято нами в кавычки, потому что на деле позиция Брайзы, которая затем была оформлена как именно второ‑ и третьестепенная в «Мадридских принципах», полностью и безоговорочно отражала точки зрения Турции и Азербайджана на Арцах — Карабах и проблему урегулирования. Чего требовал Брайза прежде всех иных вопросов? Всё крайне просто — любой непредвзятый читатель может сравнить требования Брайзы от 2005 г. с тем, что заявляли осенью 2018 г. в Ереване советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и бывший посол США в Армении Ричард Миллз. Итак, Брайза требовал: 1) «отложить» вопрос о государственно-правовом статусе НКР на «неопределённое время» — точь-в-точь, как требовали из Баку; 2) «вывести армянские войска с оккупированных территорий» — ещё раз напомним, что, согласно ст.1 42 Конституции Арцаха — НКР, в составе республики вообще нет как таковых «оккупированных территорий», до известных обстоятельств зона пояса безопасности вокруг Арцаха — НКР выступает его конституционной территорией; 3) срочно возвращать в «оккупированные земли» и даже — в сам Арцах, «беженцев и временно перемещенных лиц азербайджанцев». Причём Брайза в разного рода интервью и т.д. намекал — мол, самый шик, если хоть «одного-двух азербайджанцев» вернут в Шуши и Степанакерт. При этом американский, извините за сравнение, пантюркист [чуточку перебора, но нет шутки без доли правды, мистер Брайза женат на турчанке Зейно Баран — прим.] напрочь «не помнил», что есть и армянские беженцы и временно перемещённые лица. Например, из Геташенского подрайона и Шаумянского районов Арцаха — НКР. Или — из села Арцвашен в Республике Армения, и так далее.; 4) наконец, в качестве первоочередной задачи у Брайзы в 2005-м звучало и требование о скорейшем вводе в зону конфликта неких «международных полицейских сил». Причём он даже диктовал, из каких стран будут контингенты «международных полицейских» — что-то типа «устраивающих конфликтующие стороны» Венгрий, Польш, Даний, Норвегий и иже с ними. То есть — всё сплошь из НАТО…

Мы предлагаем читателям самостоятельно (есть в интернет-ресурсах) разыскать «Мадридские принципы», прочитать и сравнить с требованиями-«предложениями» мистера Брайзы от 2005 г. Коррекцию внёс, конечно, 2006 год, когда после разгрома инспирированных из Баку (видимо, с американским участием) посредством тюрка-профессора Тебризского университета Махмудали Чехраганли и его организации так называемого «Движения национального пробуждения Южного Азербайджана», пантюркистских националистических выступлений, состоялся знаменательный визит на Апшерон тогдашнего министра обороны Ирана Мостафы Мохаммада Наджара летом 2006 г. и его переговоры с верхушкой в Баку, в том числе и с шейх-уль-ислам Аллахщукюром Пашазаде. США при активнейшем участии своих дипмиссий в Закавказье, — конечно, в первую очередь посольства в Азербайджане, в сотрудничестве с азербайджанскими и другими спецслужбами попытались расшатать внутриполитическую ситуацию в Иране в 2005−06 гг. Злые языки тогда утверждали, что иранский министр Наджар приезжал с ультимативной угрозой в адрес Азербайджана. И помнится, именно с 2006 г. Ильхам Алиев чуть ли не каждый год клянётся-божится, что никто и никогда не сможет использовать азербайджанскую территорию против Ирана. Кстати, именно после переговоров министра Наджара в Баку профессор Чехраганли сложным маршрутом бежал в итоге… через Турцию в США, разумеется. Но в Вашингтоне перестали говорить о «международных полицейских силах в зоне конфликта» — читаем: на северных границах Ирана. В конце концов, в «Мадридских принципах» важны ведь не только сами принципы как таковые, но и их хронологический порядок при изложении. В итоге вопрос о «международных войсках» или — как говорил в 2005-м Брайза, «международных полицейских силах», был «спущен» в нижнюю часть «таблицы Мадридских принципов».

Kremlin.ru Хасан Рухани и Ильхам Алиев

Однако первые три из «принципов Брайзы» США не только ввели в Мадридские принципы, но и из года в год «проталкивали» эти сугубо антиармянские требования на первый план — по сути, как предварительные условия для начала самого факта политического и государственно-правового урегулирования. Думается, уместно напомнить, по какой редакции «Мадридских принципов» в те годы (2005−07 гг.) администрация второго президента Армении Роберта Кочаряна делала заявление о том, что данные принципы могут быть приняты в качестве основы для продолжения переговоров. Первые два пункта — невыгодны Азербайджану: «1) Окончательный правовой статус НК будет определён путём плебисцита, предоставляющего населению НК возможность свободного и подлинного волеизъявления. Модальности и время проведения этого плебисцита будут согласованы сторонами путём последующих переговоров, как описано в п. 9. Под населением НК подразумеваются лица всех национальностей, проживавшие в НК в 1988 году, в тех же этнических пропорциях как до начала конфликта. Формулировка вопроса или вопросов для вынесения на плебисцит не должна быть ограниченной и может допускать возможность любого статуса. 2) Во время промежуточного периода, до определения окончательного правового статуса НК, его население будет иметь определённые права и привилегии, которые должны быть изложены в Мирном Соглашении, в соответствии с нижеописанными указаниями. Население/жители Нагорного Карабаха будет иметь право защищать и контролировать свою политическую и экономическую жизнеспособность и безопасность в рамках демократического общества, приверженного нормам закона. Их права человека и основополагающие свободы будут уважаться…» и т. д.

Именно эти два пункта «Мадридских принципов» и составляют суть политического и государственно-правового урегулирования. Больше того, если внимательно читать, то выходит: поскольку сопредседатели МГ ОБСЕ согласны с тем, что население НКР, которое примет участие в плебисците, должно быть «в тех же этнических пропорциях, как до начала конфликта», то все априори знают гарантированный итог плебисцита — подавляющее большинстве арцахцев выступит (уже во второй раз) за свободу и независимость республики. И нынешние требования о документальном отказе от применения силы в регионе — это из второго пункта «принципов», из согласия с тем, что именно сам народ Арцаха — НКР отправляет власть и вытекающие из власти меры по обеспечению политической и экономической жизнеспособности, безопасности в рамках демократического общества и т. д.

Сравним эти два пункта с тремя пунктами «требований» Брайзы от 2005-го. Более того, сравним это с наглой тирадой хотя бы бывшего посла США в Ереване Р. Миллза. Он в относительно недавнем интервью EVN, сказал, что урегулирование конфликта невозможно без возвращения определённой части «оккупированных территорий»: «Вопрос возвращения оккупированных территорий является одним из основополагающих пунктов Мадридских принципов. Когда я только приехал в Армению, то обнаружил, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий. Мне кажется, что мы делаем шаг назад. Моё правительство долгие годы считало, что эти территории изначально были взяты, чтобы впоследствии быть использованными в рамках формулы «земля — в обмен на мир». И я был очень удивлён, когда обнаружил, что эта формула не находит общественной поддержки в Армении». Он также подчеркнул, что апрельские события 2016 г. ещё сильнее закрепили эту позицию армян: «Теперь решить этот вопрос будет гораздо сложнее, но суровая реальность такова, что любое урегулирование требует возвращения определённой части оккупированных территорий». Понятно, что спрашивать что-либо у американцев, «брайз» и «миллзов» — бессмысленно, у них позиция Госдепартамента США, ни больше ни меньше. Это основополагающий политический курс официального Вашингтона — потворствовать Турции и Азербайджану, благо что Болтон в Ереване проболтался: мол, открытие границ с Турцией «на мази», технический вопрос. Сейчас не станем долго и нудно объяснять, как эти два вопроса связаны — вопрос урегулирования и вопрос деблокады сухопутной границы Армении с Турцией. Отметим лишь, что эту «увязку» делает именно Анкара, а США вторят своему вернейшему союзнику в данном регионе. Ну, а Турция всегда в вопросе Карабаха — Арцаха стояла и стоит на стороне Азербайджана. И что тут непонятного, когда различные эксперты и авторы вдруг ставят вопрос: «а есть ли у США свой план урегулирования»? Есть. Его основы закладывал мистер Брайза — возможно, в одиночку, а возможно — с будущей (в ситуации 2005-го) супругой турчанкой Зейно Баран, затем всё это было утверждено и принято на вооружение теми кругами в госдепе, которые никогда не скрывали, что им Турция важней любой другой страны, «смотрящей» в сторону и Большого Кавказа, и Ближнего Востока, и даже Средней Азии с Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Генерал-майор Баласанян вовремя выступил. Серьёзные круги сейчас обязаны надолго задуматься. И будет крайне своевременно, если США откажутся от тех помыслов, которыми нервировали и будировали общественность региона и Брайза, и его последователи на посту американского сопредседателя МГ ОБСЕ, и послы типа Йованович или Миллз, в целом — весь госдеп США. Скажем также, что мысль — скрепить де-факто имеющие отношения сотрудничества и взаимодействия (на случай войны) между Вооружёнными силами Армении и Армией обороны Арцаха — НКР серьёзным двусторонним договором, не нова. И она родилась даже не после апреля 2016-го — тогда просто экс-президент Армении Серж Саркисян «неожиданно» вспомнил об этой идее и даже чуточку поугрожал: мол, повторится нападение? — тут же Армения признает независимость Арцаха — НКР, со всеми вытекающими последствиями. Однако выше описанные эпопеи вокруг требований Брайзы, и пусть никто этому не удивляется, привели к тому, что у Армении к концу 2007 г. уже был проект двухстороннего договора о военно-политическом взаимодействии с Арцахом — НКР. Этот документ должен был внести на рассмотрение армянского парламента в 2008 г. уже президент С. Саркисян. Однако… не внёс, «отложил». По какой именно причине — на наш взгляд, неуместно гадать на кофейной гуще, неуместно версировать при выдвижении гипотез. Тема, как и сама «материя» мирных переговоров по урегулированию карабахской проблемы, — крайне щепетильная. И лучше не фантазировать, а дождаться признаний тех деятелей, которые отвечали в период 2005−17 гг. за представление точек зрения Армении и НКР в рамках переговорного процесса под эгидой МГ ОБСЕ. С другой стороны, после апреля 2016-го не покидало ощущение, что если бы С. Саркисян рискнул и в 2008 г. предпринял шаг, о котором в ноябре 2018-го заявил генерал-майор Баласанян, то не исключено, апрельской авантюры 2016 г. со стороны Азербайджана не было бы.