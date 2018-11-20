Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн, вернувшийся из поездки в Колумбию, заявил в прошедшие выходные, что администрация президента США Дональда Трампа стремится укрепить альянсы в Латинской Америке в рамках усилий по противодействию росту влияния Китая и России «на заднем дворе» США, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

Rene Mensen Китайский дракон

Гольдфейн заявил, что Колумбия и другие латиноамериканские страны рискуют столкнуться с блокадой со стороны США, а также отказом Вашингтона от участия в совместных операциях, если они перестанут покупать американскую военную технику и обратятся к другим поставщикам.

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Поездка начальник штаба ВВС США в Колумбию является частью более широких усилий американской администрации по укреплению союзов с латиноамериканскими странами, начиная с противодействия наркоторговле и терроризму, заканчивая совместными усилиями по преодолению кризиса беженцев. Во время двухдневного визита Гольдфейн встретился с министром обороны Колумбии, главой ВВС Колумбии, а также пообщался со студентами колумбийского военного колледжа.

Дэвид Гольдфейн

Говоря о влиянии Китая и России в Латинской Америке, начальник штаба ВВС США заявил, что Вашингтон должен оказывать агрессивное противодействие в тех областях, в которых это следует делать. Гольдфейн добавил, что США «внимательно следят за их деятельностью во всем мире, в том числе за деятельностью» в Латинской Америке.

Китай использует торговлю и прямые экономические инвестиции для приобретения геополитических завоеваний. Движимый желанием получить доступ к обширным запасам нефти в латиноамериканских странах, а также укрепить антиамериканские настроения, Китай вложил в регион большие финансовые ресурсы. Китай опередил США, превратившись в основное экспортное направление для семи латиноамериканских стран. Китай стал крупнейшим экспортным рынком для Бразилии, Чили, Перу и Уругвая.

Китайский флаг

«Колумбия обеспокоена тем, что США, покинув регион, создали вакуум, который вскоре могут заполнить», — считает аналитик Центра стратегических и международных исследований Моисес Рендон. Колумбия сталкивается с дилеммой. Она не может отказать Китаю, поскольку он готов предоставить инвестиции, а США не проявляют готовности предоставить альтернативные инвестиции и возможности.

Россия считается менее влиятельным игроком в регионе, однако она заключила многомиллиардные сделки на поставку оружия латиноамериканским странам. В отличие от Китая, который заинтересован в использовании природных ресурсов Латинской Америки, региональный интерес России носит в первую очередь стратегический характер, считает Рендон.

Обе страны используют коммерческие связи для поддержки латиноамериканских правительств, которые противодействуют Вашингтону для того, чтобы окончательно положить конец влиянию США в регионе.

«Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкивается американское правительство, заключается в том, что Пекин поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других недемократических лидеров», — считает Рендон.

По словам аналитика из Фонда «Наследие» Аны Кинтаны, рост влияния КНР в Латинской Америке хорошо виден в региональных государствах, которые теперь признают Тайвань частью Китая. В число этих стран в настоящее время входят Сальвадор, Коста-Рика, Панама и Доминиканская Республика.

Американский подход к противодействию китайскому и российскому влиянию в Латинской Америке основывается на создании новых военных альянсов и укреплении уже существующих. По мнению Гольдфейн, поддержание крепких военных связей имеет ключевое значение.

В ходе своего визита в Колумбию начальник штаба ВВС США также обсудил возможности сотрудничества в сфере «защиты суверенитета воздушного пространства» Колумбии, включая возможную поставку ВВС страны американских истребителей F-16.

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Укрепление альянсов между США и латиноамериканскими странами также является составной частью многоуровневого подхода к защите американских границ, заявил Гольдфейн. Одной из текущих проблем является кризис венесуэльских мигрантов. Ежедневно в Колумбию прибывают до 4 тыс. беженцев. По просьбе колумбийского правительства министр обороны США Джеймс Мэттис направил этой осенью госпитальное судно ВМС США USNS Comfort («Комфорт») для оказания помощи мигрантам.

Гольдфейн также подчеркнул свою тесную дружбу с главой ВВС Колумбии генералом Карлосом Эдуардо Буэно и высоко оценил региональное лидерство страны в продвижении демократии.