



Иван Шилов ИА REGNUM Притча о неразумном богаче

Сегодня, 19 ноября, читается 12 глава Евангелия от Луки, стихи 13−15 и 22−31. Как можно видеть, чтение разорвано, там отсутствует притча о неразумном богаче (Лк 12:16 — 21), которая излагается в другое время. К сожалению, из-за этого несколько упрощается смысл того, что говорит Христос ученикам, начиная с 22-го стиха. Поэтому мы приведем отрывок целиком:

«Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам Своим: посему говорю вам — не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело — одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам».

Рембрандт Харменс ван Рейн. Проповедь Христа. 1652

Стих 21, как видно, переводчики додумали за Христа, заодно приписали пару слов от себя — «так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Это вообще нормальным считается, что для переводчиков, особенно для толмачей и проповедников, дописывать так, как они сами поняли. А пуще всего так, как надобно, чтобы понимали прочие, для кого они переводят, толкуют и морализаторствуют. Обычное, одним словом, дело. Из-за такого перевода, да и вообще такого прочтения, понимание сказанного смещается в сторону неизбежной кары небесной и прививаемого страха перед нею. Так, мол, бывает с ними со всеми. Как «так», домыслить из текста уже не сложно. Душу у них отберут — и всех делов. Причем завтра же, даже сегодня ночью. Преступление — и быстрое наказание.

Однако еще Екклесиаст заметил, что «так», как придумали наши переводчики, дописав пару слов «для ясности», обычно не случается. Эгоисты, мерзавцы, кровососы разных мастей живут, как правило, дольше и куда благополучнее: «Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем… Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников… Всему и всем— одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их». А если мы спросим Иова, то он выражался и порезче.

Илья Репин. Иов и его друзья. 1869

Так что либо в притче приводится какой-то единичный случай, мол, едва человек захотел пожить «по-людски», как ему сразу это дело и обрубили, — либо все не так примитивно. Поскольку обычно так не происходит. Доживет, как правило, такой типаж до ста лет на хорошем питании и медицинском обслуживании, да еще наследников оставит, которые будут жить ровно так же. Но Христос не говорит ученикам, что «так бывает» с теми, кто собирает для себя. Смысл здесь другой. Он говорит, что просто это такие люди: таковы те, кто собирает сокровища для себя. И голос Бога, что с собой все это с собой не уволочешь в могилу, они все равно, выходит, не слышат. Ну, какие есть. А вы не будьте такими, добавляет Он дальше: «Посему говорю вам — не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело — одежды».

Для Христа просьба человека рассудить его наследство с братом стало поводом высказаться о любостяжании. О любви к приобретению и обеспечении себя впрок. Тема эта для людей больная. Жизнь нередко оборачивается самой затертой стороной медали, так что заготовиться «на черный день» стараются многие, почти каждый. Так что толмачи и проповедники могут сколько угодно трястись от негодования, обличая безумца, но они и сами так живут. Жили, живут и будут жить, на сберкнижке наверняка положено, сколько туда влезло. Они не птицы небесные, которые не сеют, не жнут, лишь поклевали червяка — и им довольно. В человеческом сообществе находясь, просто не клюнешь там, где обнаружил. Везде замки, решетки, частная собственность и Уголовный кодекс.

Бартоломе Эстебан Мурильо. Две женщины за решеткой. 1645

Но что такое «богатение в Бога», которое снимает с человека вопросы нужды? В крепкой религиозной традиции это — молиться, поститься, слушать духовников, никого не осуждать, почаще ходить в храм. Да еще читать духовную литературу, на что сейчас особенно упирают, словно там можно прочесть хоть на йоту больше осмысленного, чем услышал на позавчерашней проповеди: что надо молиться, поститься, слушать, ходить в храм и читать. Короче — надо. Духовное богатение будет валом нарастать от исполнения всего, что надо. Одним словом, предложение еще и «читать духовную литературу» — это попытка занять паству чем-то таким «христианским», раз уж другого ничего христианского на ум нейдет ни тем, кто предлагает, ни тем, кому предлагается. Хотя такое «богатение» вопрос нужды на практике не снимает.

Всё равно все впрок заготовятся и станут в чем-то малость похожи на безумного богача, о котором вчера так гневно разошелся на проповеди батюшка, разметав его богатение в пух и прах. Можно, конечно, стать аскетом, которому, как повествует духовная литература, разные животные и птицы сами приносят пожевать и даже на себе перевозят, становясь на время транспортным средством, но ведь не все глупые, понимают, что это экстремальный случай. Конечно, неплохо бы довести себя до подобного состояния, но не факт, что получится. Скорее, даже не получится. «Веры маловато», «маловеры мы». Поэтому «идеалы» аскетики являются своего рода религиозной маниловщиной. Многие мечтают, начитавшись чьих-то духовных приключений, однако почти никто не решается.

Цитата из х/ф «Симеон столпник». Реж. Луис Бунюэль. 1965. Мексика Аскет

Настоящее же богатение в Бога — это обогащение добрыми человеческими отношениями, пользование «маммоной неправедной». Обрастание такими отношениями в стремлении к созданию в конце концов общества, где чужая нужда тотчас становится нуждою всех. Люди не птицы, они не могут запросто поклевать, что лежит на дороге. Прежде это «что лежит» должно не быть упрятанным за замок. Тогда и вопрос справедливости, которую надо рассудить (с чего начинается цитированный отрывок), перестанет существовать. Сегодня в понимании христианского «спасения» акцент делается на изменении себя ради себя, своей загробной участи. Христом акцент делается на изменении себя ради изменения вокруг себя всех порочных человеческих отношений. Где первейшими пороками является как раз эгоизм, жизнь ради себя и для себя. Чем «духовный» эгоизм отличим от «мирского»? Ничем. Это точно такое же «любостяжание», такая же точно заготовка впрок. И «спасительность» этого, конечно, иллюзорная.