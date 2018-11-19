Война билбордов в Грузии продолжается. Перед вторым туром выборов президента за одну ночь на всех центральных и не совсем центральных трассах и улицах столицы (а также можно предполагать, что и других городов страны) появились новые предвыборные рекламные вывески. Напротив рекламных щитов с портретами поддерживаемого правящей партией кандидата Саломе Зурабишвили, а также вывешенных в ее поддержку билбордов с портретами председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей партии появились огромные плакаты с лозунгом «Нет — нацам (нацы — так в Грузии саркастично называют лидеров и членов «Единого национального движения»), нет — злу!», на которых отпечатаны портреты экс-президента Михаила Саакашвили, кандидата в президенты Григола Вашадзе и других лидеров этой партии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пропаганда «райской жизни»

Вездесущая телекомпания «Рустави-2», которая не сомневается, что за всей этой войной билбордов стоит никто иной как Бидзина Иванишвили, выяснила, кто именно профинансировал подобную антирекламу ЕНД. По информации телекомпании, сделал это грузинский бизнесмен, владелец «Цинандальского винзавода» Александр Мегутнишвили. В телефонной беседе с журналистом телекомпании бизнесмен подтвердил этот факт и заявил, что таким образом выразил свой протест против беззаконий, царивших в период правления команды Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Мегутнишвили, он лично испытал на себе бесчинства режима Саакашвили, отсидел в тюрьме, а сегодня те, кто его тогда арестовал и кто вымогал у него деньги, сидят в правительстве «Грузинской мечты».

«Один из тех, кому я тогда принес деньги, сидит в министерстве по охране окружающей среды, а второй работает в службе госбезопасности», — сообщил бизнесмен и подчеркнул, что он не простит лидерам ЕНД их злодеяния и сделает все, чтобы те не вернулись к власти.

По его заявлению, этими баннерами он внес свой вклад в финансирование предвыборной кампании Саломе Зурабишвили. Сумма, выделенная Мегутнишвили на изготовление и развешивание баннеров «Нет — нацам, нет — злу!» составила 52 тысячи лари.

Признание Мегутнишвили оказалось неубедительным для представителей неправительственных организаций, большая часть которых сегодня выступает оппонентом правящей партии, и те решили детально изучить происхождение баннеров против ЕНД и законность потраченных на них денег.

«Расходы на билборды должны быть продекларированы в Службе аудита. Эти баннеры должны быть продекларированы как пожертвование для кандидата Саломе Зурабишвили. Иначе потраченные на них суммы будут считаться незаконными, за что предусмотрены соответствующие правовые санкции и штрафы», — поясняет исполнительный директор НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» Михаил Бенидзе. Он настоятельно призывает службу госаудита Грузии изучить расходы на билборды «Нет — нацам, нет — злу!»

Images Money Деньги под лупой

Настоящая война за сердца и голоса избирателей ведется между двумя конкурирующими партиями и в телеэфире, СМИ, соцсетях и остальном пространстве Интернета. Обе стороны изощряются в создании и выпуске видеороликов, изобличающих оппонента. Обе стороны по-прежнему главный упор делают на «российской подкладке» соперника.

По мнению «Грузинской мечты», вышедший из стен МГИМО и прошедший школу дипломатии в МИД России Григол Вашадзе не может не быть «ставленником Кремля». Точно так же в принадлежности к разветвленной сети «российской агентуры» уличают Саломе Зурабишвили лидеры ЕНД, которых не смущает ни «антисоветское» прошлое потомка грузинских эмигрантов, ни ее учеба в вузах Франции и США, ни работа в МИД Франции. Главным козырем противников Зурабишвили были и остаются ее негативные оценки действиям правительства Саакашвили в период августовской войны 2008 года. По мнению ЕНД и его сторонников, Саломе Зурабишвили своими обвинениями в адрес Саакашвили (в том, что он начал военные действия в направлении Цхинвали) повлияют на решение Гаагского международного суда, и тот, вместо того, чтобы осудить руководство России, осудит грузинских военных.

Melberg Саломе Зурабишвили

Соответственно, об этом вещают многочисленные ролики, сюжеты, статьи и посты, которые многократно повторяются и настоятельно напоминают зрителям, слушателям и читателям, за кого им следует голосовать. А растерянный таким «обилием негативной информации» зритель-слушатель-читатель уже и не знает, стоит ли вообще идти на второй тур, если и те плохи, и другие не годятся.

Чтобы как-то разбавить такой «негатив», обе стороны перешли к активным обещаниям и фактически повторили друг за другом, что в случае победы на выборах спишут населению многомиллионные банковские долги.

Первая «позитивная информация» со стороны властей прозвучала в телеэфирах вчера, в воскресенье, 18 ноября. Правда, обещание списать населению долги, наложенные «банками-хищниками» ранее в ходе своей предвыборной кампании высказывали Григол Вашадзе и лидеры ЕНД, но потом предали свое обещание «забвению». А правительство его подхватило и, пользуясь наличием рычагов власти, анонсировало конкретные действия и планы.

Огласил эти планы, правда, в общих пока чертах, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который на чрезвычайном брифинге 19 ноября сообщил, что правительство спишет почти 1,5 млрд лари в общей сложности 600 000 граждан, тем, чей банковский долг не превышает 2 тысяч лари и кто по причине его неуплаты внесен банками в так называемые «черные списки».

NATO North Atlantic Treaty Organization Мамука Бахтадзе

«Почти 95% зафиксированных в черных списках долгов приходится на займы, сумма которых по отдельности не превышает 2000 лари. Речь идет о финансовых обязательствах более 600 000 граждан, которые в сумме составляют полтора миллиарда лари. Сегодняшним решением эта полуторамиллиардная задолженность обнуляется», — заявил премьер.

По его информации, процесс обнуления банковских долгов начнется 15 декабря и завершится 31 декабря.

«Мы ведем работу с реестом должников. Процесс обнуления начнется 15 декабря. 600 тысяч граждан и их семьи гарантированно выйдут из реестра должников и встретят Новый год без долгов», — подчеркнул Бахтадзе.

Новость, конечно, обнадеживающая и должна привлечь на сторону власти голоса тех самых 600 тысяч должников, которые вынужденно брали банковские кредиты, но из-за отсутствия работы и нормального дохода не могли их погашать. Но сможет ли население на этот раз поверить правительству «Грузинской мечты», которое в 2012 году обещало населению процветание на четвертом году своего правления, а по истечении срока выполнения обещаний лишь призналось, что кое-где в прогнозах допустило неточности и кое-где в управлении страной сделало ошибки… Исполнение обещания ведь и на этот раз начнется после выборов.

William Murphy Невыполненное обещание (скульптура Эммета Кейна)

«Единое национальное движение» между тем уже взяло в оборот инициативу правительства и напомнило «Грузинской мечте», что эти самые полуторамиллиардные банковские долги возникли у населения за период правления нынешней власти и возникли благодаря его «непродуманной, а то и умышленно вредительской» социальной и экономической политике, монополизации всех секторов экономики, закрытию конкурирующих предприятий, изгнанию инвесторов и отсуствию достаточного числа рабочих мест. ЕНД также напомнило, инициатива списания банковских долгов была озвучена в ходе предвыборной кампании Григолом Вашадзе и озвучена еще тогда, когда нынешняя власть вместо списания имеющихся у граждан долгов намеревалась еще больше ужесточить для них процедуры выдачи банковских кредитов.

Отметим, что правительство Грузии после первого тура выборов решило отложить вступление в силу тех поправок в действующее законодательство, которые ограничивали людям возможность получения новых банковских займов. Отложить, но не отменить. А если закон вступит в силу, то кредиты смогут брать лишь те граждане, у которых имеются соразмерные сумме кредита доходы. Вопрос лишь в том, зачем кредит тому, чей доход и без того достаточен для достижения цели, с которой этот кредит будет взят? Только для того, чтобы заплатить лишние проценты банку и тем самым обогатить его?

Mobiluri Офис Банка Грузии

Правительство Грузии после первого тура пошло для населения еще на одну временную уступку — отозвало из парламента законопроект о культивации конопли, у которого оказалось слишком много противников в грузинском обществе. Отозвало, но не гарантировало, что не вернется к нему вновь, уже после выборов.

Пойти на такие уступки нынешнюю власть вынудили не только результаты первого тура выборов, в которых Саломе Зурабишвили одержала над основными конкурентами не очень убедительную победу — всего в 0,9% голосов. А также та атмосфера постоянного напряжения, в которой держат «Грузинскую мечту» активисты и сторонники ЕНД.

Почти ежедневно у центрального офиса правящей партии с раннего утра собирается группа лиц, которые до позднего вечера неустанно свистят и сигналят, пока в офисе заседают лидеры и члены «Грузинской мечты». Их никто не гонит, им никто не мешает, полиция лишь надежно охраняет окружающую территорию. И никого совсем не волнует тот факт, что рядом с офисом правящей партии находится патриархия Грузии, гостиницы, где отдыхают прибывающие в страну туристы, дома, где живут обычные люди, рядовые избиратели.

Действия организаторов акции понятны: создают видимость массового недовольства нынешней властью, хотя выражают это недовольство несколько десятков неплохо профинансированных людей (без денег они вряд ли бы так настойчиво и долго свистели и сигналили), а также спровоцировать власть на резкие и «незаконные действия», заставить себя разогнать. Пока правительство терпит организаторов шума, пытаясь показать, что не обращает на них внимания и соблюдает принципы демократии и свободы слова. Но определенную позитивную роль эта «атмосфера массового недовольства» все же играет, что выражается в уступках, на которые идет власть.

Fiqria Goginashvili «Остановите Бидзину!» Акция протеста против «Грузинской мечты» и ее лидера в Тбилиси

Судя по создавшейся в стране ситуации, Грузию ожидает напряженный второй тур и не менее напряженный последующий период. В зависимости от результатов второго тура, страну ожидает либо новый период коабитации (если изберут Григола Вашадзе), либо новые акции протеста (если президентом станет Саломе Зурабишвили), которые могут привести к очередной революции.