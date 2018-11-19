Президент Литвы Даля Грибаускайте в последний момент, 18 ноября, отменила свою поездку в Латвию на празднование 100-летия с момента первого провозглашения государственности, чем дала литовским политикам, обозревателям и пользователям социальных сетей пищу для раздумий — из-за чего Грибаускайте так обижена на Латвию. В настоящий момент в литовских социальных сетях развернулась бурная дискуссия. Блогеры, среди которых известные журналисты, писатели, политологи, историки и другие общественные деятели, сошлись во мнении, что поломка самолёта не может быть уважительной причиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

В первую очередь потому, что от Вильнюса до Риги — чуть больше 300 км, которые в кортеже с сопровождением можно было преодолеть за 2,5 часа. Другими словами, если бы Грибаускайте хотела в воскресенье попасть на торжества, то обязательно попала бы. Если не в автомобильном кортеже, то можно было воспользоваться обычным авиарейсом Вильнюс — Рига. Тем более что президент Литвы уже хвасталась, как пользуется экономклассом бюджетных авиалиний, экономя деньги государства.

Да и сама латвийская авиакомпания Air Baltic, которая и летает из Вильнюса в Ригу и обратно, доставила бы президента и делегацию бесплатно, раз в их стране такой праздник — 100-летие. Такая реклама! Помогли в трудный момент, когда самолёт сломался (Грибаускайте должна была лететь на старом военном самолёте Spartan, который ломается регулярно).

Johannes Waim Самолет Air Baltic

Вопрос безопасности из-за внезапной смены маршрута после поломки самолёта и невозможности такой смены в социальных сетях тоже отклонили. Служба охраны всегда продумывает несколько вариантов маршрутов. И если исключён первый вариант, то всегда есть план «Б». Значит, Грибаускайте просто не захотела ехать в Латвию. Как не была и на праздновании 100-летия Эстонии. При этом на праздновании 100-летия Литвы были все.

Почему?

Грибаускайте обижена на Латвию из-за экономических интересов — споров вокруг Rail Baltica, позиции Латвии по Белорусской АЭС, попыток получить транзитные белорусские грузы в ущерб Литве и так далее.

Есть и иная версия: Грибаускайте перестанет быть президентом Литвы уже летом 2019 года. Ей неинтересны процессы и события как в самой Литве, так и во всём регионе, а голова занята только одной мыслью — как получить высокую должность в одной из европейских структур.