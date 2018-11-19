Вдалеке от сибирской реки Енисей и чадящих комбинатов Норильска лиственничная тайга теряется в ущельях безлюдных гор плато Путорана. В тех местах холод и снег царствуют месяц за месяцем, а безмолвие нарушается шумом рек и бесчисленных водопадов. Даже неприхотливые народы Арктики, долганы и ненцы, не обжили долины Путорана, кишащие хищниками. Но люди там есть. Документальная картина, срежиссированная ученым Василием Сараной, фиксирует жизнь на кордонах «Заповедников Таймыра», где человек оказался способен вырастить помидоры, но из-за соседства с медведями должен не расставаться с оружием.

Цитата из к/ф «Аян. Жизнь на кордоне». реж Василий Сараны. 2018. Россия Медведь проснулся

Цитата из к/ф «Аян. Жизнь на кордоне». реж Василий Сараны. 2018. Россия Плато Путорана летом

«Аян. Жизнь на кордоне» начали снимать в солнечном апреле. В разгар путоранской весны снега в лесу все так же много, как и зимой, и ночные морозы способны убить человека, но медведи уже просыпаются, и жизнь пробуждается. Вертолет улетает, и инспекторам пора колоть дрова из валежника и тропить на стареньких лыжах, чтобы ставить фотоловушки.

«Я могу часами бродить по тайге и каждый раз открывать для себя что-то новое. Но романтикой здесь и не пахнет, жизнь в тайге — это каждодневный труд и борьба за выживание. Но иначе я свою жизнь уже не представляю», — резюмирует один из инспекторов и одновременно режиссер фильма. К концу лета Сарана снимает урожай южных овощей в теплице; Арктика, но жить можно.

В лесистых долинах столовых гор бродят голодные росомахи, осторожные волки, и чешут свои спины об деревья многочисленные медведи, помечая территорию. Однажды инспекторы делают сенсационное открытие — впервые так далеко на севере обнаружена рысь. Еще с приближением лета здесь мигрируют олени — им на север, в голую тундру, где много ягеля, а ветер сносит комаров. На Таймыре недавно обитал миллион диких оленей — ныне жалкие остатки: промышленное браконьерство и «забавы» чиновников беспощадны. А вот немногочисленные и охраняемые снежные бараны-толстороги не уходят с крутых склонов плато — суровый мир базальта им привычен.

Цитата из к/ф «Аян. Жизнь на кордоне». реж Василий Сараны. 2018. Россия Река Аян

Плато Путорана гипнотизирует — и зимой, покрытое толщей снега, от которого режет глаза, и в полярный день, когда гнус тучей вьется над человеком. Путорана — это мрачные, но фантастические скалы, кипящие водопады, низвергающиеся с высоты в сотни метров, и причудливые каньоны, в которых собираются туманы. Тамошние реки редко проходимы вброд, а озера огромны — Лама, Аян, Дулук… Раскинувшееся на сотни километров плато не было изуродовано комбинатами, как горы Кольского полуострова; да и человек в Путоране локализован в нескольких избах, или в качестве уникальных туристов, таких как Андрей Подкорытов. Впрочем, походников в цепляющем фильме нет, а с приходом морозного ноября Василию Саране пора улетать, как и другим инспекторам. Кстати, летом над кордонами бушевали аномальные грозы — глобальное потепление коснулось и плато Путорана.