Сектор Газа продолжает будоражить израильтян и уже не только обстрелами жилых кварталов время от времени. Министр обороны Авигдор Либерман ушел в отставку из-за событий в секторе Газа. Начался серьезный правительственный кризис.

Израиль

В настоящее время временно тихий омут мятежной территории не сходит с повестки дня. Требование низов «разобраться с ними» не соответствует немедленным намерениям правительства.

Мы уже коснулись некоторых аспектов этой проблемы. Активные действия Израиля получили бы сейчас полное одобрение США, но могли поставить перед непростыми дилеммами арабских партнеров Израиля, противостоящих иранской экспансии. Все это резонно, но право собственных граждан жить в безопасности перевешивает все остальные доводы в этой дискуссии.

Что же можно предпринять на самом деле?

С точки зрения моральных и юридических аспектов, а также международных прецедентов Израиль имеет полное право на самые жесткие действия. Целенаправленный обстрел мирного населения — это преступление против человечности. Именно этим занимаются боевики «Хамаса» в Газе. Если при ответных действиях погибнут наряду с боевиками в Газе окружающие их люди, то вина будет лежать на «Хамасе». Террористы прячутся среди мирного населения, стреляют по жилым домам Израиля из жилых кварталов собственной территории.

Именно такой логикой руководствовались российские и сирийские войска в Ярмуке и в Алеппо. Эта же логика подвигла американцев на операции по зачистке с воздуха Ракки и Мосула. С той разницей, что США и Россия действуют вдали от собственной территории, а Израиль защищает свои границы после того, как его территория подверглась обстрелу.

Почему бы Израилю не воспользоваться примером Вашингтона и Москвы в Сирии и не превратить Газу в подобие Ярмука, Алеппо, Мосула или Ракки?

Defence.gov Израильские ВВС

Обычные операции по зачистке с целью «принуждения к миру» проводились уже Израилем в Газе несколько раз. Это означало ограниченные по силе бомбардировки и ввод наземных сил для зачистки территории от террористов, но не от всего населения. Такого рода операции приводят к десяткам убитых с израильской стороны. Некоторую часть оружия врага удается ликвидировать. Среди тысячи или двух убитых боевики составляли около половины, что можно считать мировым рекордом по «сбережению» гражданского населения. При обычных зачистках такого рода на одного боевика приходится от пяти до десяти представителей безоружного местного населения.

Прошлые израильские операции имели определенный эффект, но только на ограниченные сроки. Противник использовал время прекращения огня для накопления оружия и подготовки к новому витку насилия.

Вы спросите, а зачем им все это? Ответ вас не устроит, но он будет честным и ясным: они стремятся не к собственному государству и тем более они не пекутся о благосостоянии собственного народа. Их цель бытия — мешать существованию Израиля. Их претензии на полное его уничтожение сейчас представляются уже смехотворными. А вот омрачение повседневной жизни обстрелами и терактами — это понятная и осуществимая задача.

Операция на территории Газы в стиле ликвидации упомянутых выше центров террора вполне по силам Израилю. Систематические бомбардировки с воздуха при поддержке артиллерии — дело нехитрое, проверенное опытом в нашем регионе. В таких случаях подразумевается почти полное уничтожение города и предоставление возможности жителям покинуть свои дома.

То, что сработало в Ракке, Мосуле, Ярмуке и Алеппо, может быть вполне актуальным решением для Газы. Однако давайте изучим карту местности. Куда смогут направиться оставляющие при бомбардировке свои дома мирные жители? Во всех приведенных случаях гражданское население могло куда-то бежать.

Justin McIntosh Израильско-палестинская граница

В секторе Газа ситуация совсем другая. Куда побегут те, кто не пожелает отдать жизнь ради идей «Хамаса»? Куда побегут террористы после осознания полного разгрома?

Как мы видим, сектор Газа граничит и с Египтом, и с Израилем. Граница со страной древних пирамид закрыта герметически. Египтяне могли бы еще давно получить в управление весь сектор Газа, но не пожелали. Блокада Газы не пересматривается Египтом. Они не готовы пустить к себе этих людей даже с целью их переселения в третью страну.

Впускать их на территорию Израиля тоже не представляется возможным. А если так, то что можно сделать?

Разумеется, пройдет год или больше, и Израиль сможет обратиться к администрации Трампа с просьбой использовать свои рычаги давления на Египет с целью убеждения Каира пропустить беженцев из Газы. Только тогда широкомасштабная операция станет возможной.

Впрочем, премьер-министр Нетаньяху любит инновации. Это ведь его заслуга, что Израиль сегодня вышел на второе место по инновациям в высоких технологиях. Похоже, он хочет попробовать какие-то инновационные методы по принуждению к миру сектора Газа. Предполагаемый конец иранского финансирования террора в Газе может стать таким умиротворяющим фактором, как и прорыв в отношениях между Израилем и арабским миром.

Если все это приведет к успокоению, то Нетаньяху можно будет претендовать на Нобелевскую премию мира. А если нет, то придется уговорить Трампа и Египет, чтобы население Газы смогло осуществить свое право на свободу эмиграции. Придется прибегнуть к опыту США, России и Сирии. Или же удивить весь мир израильской миротворческой инновацией.

Иерусалим