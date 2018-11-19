Покидая стены школы или высшего учебного заведения, выпускники нередко оказываются на распутье с вопросом: «Куда идти дальше?». Многочисленные рассказы о различных профессиях часто не могут помочь составить полную картину со всеми нюансами. Гораздо эффективнее в таких случаях оказываются беседы с представителями тех самых специальностей или компаний. ИА REGNUM составило подборку YouTube-каналов, которые посвящены обзорам различных работ и условиям труда, и будут интересны людям всех возрастов.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США На распутье. Куда податься?

10 глупых вопросов

На YouTube канале «Жиза» регулярно выходят разные форматы познавательных и развлекательных шоу. Один из проектов — «10 глупых вопросов», запущенный в марте этого года. Его героями становятся представители различных профессий: кинолог, шеф-повар, тату-мастер, судмедэксперт, ведущий мероприятий и другие.

«Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы сделаем это за тебя!» — говорится в описании к каждому ролику.

Обязательно ли уметь рисовать тату-мастеру? Может ли спортивный комментатор явно болеть за одну из команд в эфире? Когда у психотерапевта самый активный сезон работы? Эти и другие вопросы авторы шоу не стесняются задавать известным и не очень специалистам. Например, известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как себя ведет на кухне его жена, почему маленькое блюдо кладут на большую тарелку и где учиться на шеф-повара.

Скриншот страницы YouTube канала «Жиза» Константин Ивлев отвечает на «10 глупых вопросов»

Masterminds

Издание Wired в конце октября запустило проект Masterminds («Вдохновители»), рассказывающий о представителях необычных профессий. На канале вышло пока только две серии, но суммарно они собрали уже более 6 млн просмотров. Героиней первого эпизода стала бывший начальник маскировки ЦРУ Йонна Мендес. Она рассказала, как можно кардинально поменять внешность человека, в том числе его овал лица, профиль и даже произношение. Кроме того, Мендес отметила, что маскировка заключается не только во внешнем виде, но и в поведении человека, например, в привычке держать столовые приборы или сигарету.

Вторая серия посвящена теневым танцорам, а именно участникам известной американской труппы Pilobolus. Издание подготовило для них несколько челленджей (сложных задач). Танцоров попросили с помощью тел создать силуэты, с которыми им никогда не приходилось работать раньше: динозавра, монстра и имперского штурмовика. Как видно из ролика, для Pilobolus это не составило большого труда.

Все работы хороши

Автор канала Олег AsSa раз в месяц устраивается на работу в какую-нибудь популярную компанию и делает обзор. В роликах он рассказывает, что скрывает работодатель, показывает все нюансы работы и обращает внимание на подводные камни, о которых можно узнать только изнутри. Запустив проект в феврале этого года, Олег уже успел поработать в McDonald’s, на «Почте России», в «Евросети», «Красном & Белом», компании NL International и других учреждениях.

Последним местом работы блогера стала сеть ресторанов быстрого питания Subway. Как и в предыдущих выпусках, обзор не обошелся без шокирующих подробностей. Так, Олег рассказал о том, что некоторые сотрудники работают без трудового договора и медицинской книжки, но при этом с их зарплат вычитают якобы подоходный налог. Неприятные моменты коснулись и покупателей. По словам блогера, маркировки на продуктах обновляют каждый день, не придерживаясь сроков годности, а мясо и вовсе никогда не списывают.

Скриншот страницы YouTube канала «Все работы хорошо» Олег AsSa в выпуске про Subway

Жизнь анонимна

Похожая тематика и у канала «Жизнь анонимна», который существует с августа 2017 года. Однако его автор не устраивается в различные компании, а лишь проходит в них собеседования и записывает их на скрытую камеру. Блогер пытался устроиться продавцом-кассиром, инвестиционным менеджером, риелтором, волонтером в благотворительную компанию, менеджером в кредитный кооператив и на другие должности.

Видео с собеседований помогают зрителям понять, как вести себя при устройстве на работу, какие вопросы задают соискателю и что должен узнать у работодателя сам кандидат. Собеседования в известных компаниях демонстрируют, какие на самом деле в них условия работы. Нередко на канале появляются ролики и с неудачными собеседованиями. Например, однажды мужчине задавали слишком много личных вопросов, часть из которых ему даже пришлось вырезать из ролика.

Скриншот страницы YouTube канала «Жизнь анонимна» Собеседование на должность менеджера в кредитный кооператив

Правила жизни

Героями канала становятся знаменитые представители разных профессией, которые, как несложно догадаться из названия, делятся своими правилами жизни. С начала этого года в гостях у авторов канала побывали актёры, ресторанный критик, продюсер, фотограф, фитнес-блогер, модель, радиоведущая и другие специалисты.

Например, предприниматель и основатель Tooligram (сервиса по продвижению аккаунта в Instagram) Александр Соколовский рассказал, что при приёме кандидатов на работу задаёт личные вопросы, хотя понимает, что это неправильно. Дело в том, что для Александра важны идеология и мироощущение будущих сотрудников, поэтому 90% работников попали в его компанию именно таким путём.

Скриншот страницы YouTube канала «Правила жизни» Александр Соколовский о своих правилах жизни

Студенты различных специальностей нередко сталкиваются с разочарованием в выбранной профессии, жалея о потраченных на обучение годах. Как правило, основной тому причиной становится несовпадение ожидания и реальности. Чтобы минимизировать разницу между ними, достаточно хотя бы как следует узнать о будущем ремесле. Благо, в наше время для этого есть много способов, один из которых — источники в интернете. Что собой представляет определенная профессия? Чем занимаются специалисты, о работе которых говорят относительно редко? Какие условия ждут сотрудников в крупных фирмах? Как успешно пройти собеседование? И, в конце концов, что нужно делать, чтобы добиться успеха в выбранной сфере? Уделив хотя бы несколько часов на изучение этих вопросов, можно избежать ошибки в выборе будущей работы.