Как и ожидалось, далеко не все в Стране восходящего солнца поддержали идею положить в основу японо-российского мирного договора условия Совместной декларации 1956 года, в которой по настоянию Никиты Хрущева давалось в общей форме согласие на передачу Японии Малой Курильской гряды, а именно острова Шикотан и группы островов, именуемых в Японии Хабомаи. Так, проправительственная газета правой ориентации «Иомиури симбун» в статье «Проблема северных территорий: Стремиться к разрешению в интересах нации» отвергает такой подход.

Проект оккупации побеждённой Японии. США. 1945 год

«Мы никак не можем принять заявление Путина о том, что предметом переговоров станет суверенитет двух островов. Россия незаконно захватила исконно японские территории. В предстоящих переговорах правительство Японии не должно с легкостью идти на компромиссы», — предупреждается в статье.

Выступая с критикой попыток премьер-министра Японии Синдзо Абэ отойти от жесткой позиции «возвращения всех северных территорий», газета требует придерживаться прежней линии на подписание мирного договора только «после урегулирования проблемы суверенитета четырех островов». При этом имеется в виду признание Москвой суверенитета Японии над всеми законно принадлежащими нашей стране южнокурильскими островами — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. «Правительство должно придерживаться этого принципа. Совместная декларация должна стать отправной точкой для возврата всех четырех островов, на чём Япония настаивала долгие годы», — отвергает компромисс «Иомиури».

При этом, указывая, что «на островах живут более 10 тысяч человек» (17 тысяч — А.К.), авторы статьи считают, что «процедура возврата займет немало времени». Правительству, по мнению газеты, важно найти способы урегулирования вопроса об островах, которые устроят как Россию, так и Японию. Но при этом «помимо решительной дипломатии, от Японии требуется непоколебимая переговорная позиция».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Озаботилась газета и возможностью негативного воздействия переговоров об островах на отношения Японии с США. Она пишет:

«Велика вероятность, что Россия, у которой ухудшились отношения с США, попытается внести ограничения в японо-американский союз. Опасения состоят в том, что Москва может потребовать, чтобы японо-американское соглашение в области безопасности не распространялось на возвращаемые острова. Следует отвергнуть любые несправедливые требования, которые могут навредить безопасности Японии».

Тем самым, по сути, дезавуируется данное Абэ Путину обещание не допустить размещения американских войск на Курильских островах в случае их гипотетической сдачи Японии.

Рекомендуется также учитывать международное положение России и внутриполитическую обстановку в стране:

«Российская экономка оказалась в кризисе из-за западных санкций. Россияне недовольны отсутствием реформ социальной системы, и нельзя говорить о том, что позиции администрации Путина непоколебимы. Необходимо также внимательно следить за внутриполитической ситуацией в России и международной обстановкой».

Эти утверждения свидетельствуют о том, что в Японии продолжают рассчитывать на то, что внешние и внутренние трудности рано или поздно вынудят Путина пойти на территориальные уступки Японии, сдачу не части, а всех так называемых «северных территорий».