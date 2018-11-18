Процесс украинских президентских (31 марта 2019 года) и парламентских (27 октября 2019-го) выборов понемногу, но уверенно превращается в «восточный базар», если не в «палату № 6». По подсчетам прессы, в президентских выборах готовятся принять участие уже более трех десятков персон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Хотя по факту — только две: президент Порошенко и все остальные.

На сегодняшний день Порошенко сосредоточил в своих руках весть административный ресурс (деньги, армию, прессу, избирательные комиссии) и единственный выдвинул легко усваиваемую предвыборную программу — «Армия! Язык! Вера!». Беда только в том, что все эти три компонента президентского мотто (лозунга) не возбуждают электорат: «армия» занимает девятое место в списке приоритетов украинского выборщика, «язык» — двенадцатое, а «вера» вообще не входит в первую дюжину украинских приоритетов.

«Приоритеты», конечно, можно и актуализировать. Порошенко это и делает: именно отсюда идет и вялая, но постоянная эскалация вооруженного противостояния на востоке Украины, и законодательная подготовка языковых репрессий против национальных меньшинств, и лихорадочное «ваяние» украинской «единой православной поместной церкви», вызывающей восторг «ядерного» порошенковского электората Центральной и Западной Украины. Но этого мало. «Минусов» правления Порошенко — как макроэкономических для страны, так и микроэкономических для кармана избирателя — гораздо больше.

Да и убеждать в самом факте «войны» в условиях, когда «главный враг» занимает первое место и в экспорте (7,81% за первые 10 месяцев 2018 года), и в импорте (14,31%) твоей «воюющей страны» — это тоже нелегко. Почтеннейшая публика ведь может и начать думать. И сообразить, что ей просто морочат голову. Тем более, что «главный друг», США, в экспорте находятся на 12-м месте (2,34%), а в импорте — на пятом (5,26%).

В отличие от президента, его противники активно осваивают «протестное чудище» украинского электората, благо оно «обло, озорно, огромно, стозевно…». Есть только беда: чудище одно, а желающих на нём покататься много. В том числе и до боли знакомые: знатная «леди-ковбой» Юлия Тимошенко, и скандальный «вилы в зад» Олег Ляшко, и уже в который раз «первый непроходний» Анатолий Гриценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Среди противников Порошенко особое внимание привлекают партия «За Життя» (За жизнь) Вадима Рабиновича и «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и Бориса Колесникова (сопредседатели), прочно окопавшиеся на верхушках украинских политических рейтингов. Привлекают тем, что предложили электорату краткую политическую программу, куда более актуальную, чем «мотто» президента Порошенко. Это:

Прекращение боевых действий в Донбассе, реализация в полном объеме Минских соглашений и восстановление мира в стране;

Реальная децентрализация власти с целью создания экономически сильных регионов и эффективного местного самоуправления;

Создание современной индустриальной экономики, в том числе «Мы выступаем за многовекторность экономической политики. Украина должна возобновить партнерское сотрудничество, восстановить и развивать торговлю с РФ и СНГ, учитывая уникальное географическое положение и промышленный потенциал, должна стать мостом между Западом и Востоком».

То есть — «МИР — ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — БЛАГОСОСТОЯНИЕ». А это «лидирующая тройка» в рейтинге приоритетов украинского населения.

Предложение было оформлено в ходе совершенно рационального и перспективного процесса: объединения. Для этого 9 ноября Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За Жизнь». Согласно заявлению Виктора Медведчука (одного из лидеров «За Життя»), соглашение предусматривает согласование единой кандидатуры на президентских выборах и совместном участии в выборах парламентских и местных. 19 ноября эта «платформа» должна быть заявлена как политическая партия.

Казалось бы — всё правильно, за исключением аббревиатуры ОП-ЗЖ. Ведь уже давно замечено, что как ни комбинируй буквы О, П и Ж — слово СЧАСТЬЕ все равно не складывается. Но это исправимо.

Правильным в нынешних условиях выглядит и самоотверженный отказ Вадима Рабиновича от президентских амбиций. По причине иудейского вероисповедания, что совершенно логично в восточно-православной стране, в истории которой первый еврейский погром произошел в далеком 1113 году. Кандидатом в президенты от новой оппозиционной платформы планируется Юрий Бойко.

Zagittya.com.ua Вадим Рабинович и Юрий Бойко

Оставалось только радоваться: вот оно, украинскому политикуму, наконец, показан пример оппозиционного объединения, совокупный рейтинг которого (9,8% у Бойко, 8% у Рабиновича) вплотную приближается к рейтингу лидера (Юлии Тимошенко — 18,9%), а уж результаты Петра Порошенко (9,9%), по выражению Жванецкого, «кроет как бык овцу».

Но, с другой стороны, еще в начале сентября этого года в политическом поле Украины существовали две оппозиционные политические силы: «За життя» и «Оппозиционный блок» (партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» я сейчас вспоминать не буду, это тема отдельного разговора). Однако 21 сентября из «За Життя» вышел ее глава политсовета Евгений Мураев, и сейчас он активно строит свою партию — «НАШИ».

С другой стороны, не успели просохнуть чернила на соглашении о создании «Оппозиционной Платформы — За Жизнь», как Борис Колесников (сопредседатель Оппозиционного блока) заявил, что решение Юрия Бойко является «его личной инициативой и не согласовано с другими членами партии». А это означает раскол в «Оппозиционном блоке» по линии Бойко (и стоящий за ним олигарх Фирташ) — Колесников (и стоящий за ним олигарх Ахметов). Но ведь олигархический бэкграунд любых политических игрищ уже никого не удивляет ни в Украине, ни в России, ни в США, правда?

И что тогда получается в результате? Вместо двух оппозиционных (ладно — «олигархо-оппозиционных») сил, которые мы имели в начале сентября, к концу ноября появился целый табун возбужденных политических жеребцов: НАШИ — Евгения Мураева, «За Життя» — Вадима Рабиновича, «Оппозиционная платформа — За Життя» — Бойко-Рабиновича, «Оппозиционный Блок» — Бойко и даже новая партия «Сильные регионы», которую лихорадочно создает сейчас часть лидеров Оппоблока, не пошедшая за Бойко — Вадим Новинский и Александр Вилкул (с выдвижением в президенты Вилкула). Но ведь получается, что это не объединение оппозиции, а наоборот — ее фрагментация.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

И в таких условиях Петру Алексеевичу Порошенко остается только заказать чашечку кофе и с наслаждением наблюдать, как оппозиционеры неизбежно будут топить друг друга на перекатах избирательной кампании. И своими руками усаживать его в привычный уют президентского кресла.

Оппозиционеры уже начали, причем с очень резкими интонациями: «Мы (те, кто «не пошли» за Бойко и Рабиновичем — М.С.) являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты — авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти» (Борис Колесников).

Хотя, возможно, такая фрагментация — это умная многоходовка с дальним прицелом. Но такая версия достойна отдельного рассказа.

Киев