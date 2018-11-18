



Иван Шилов ИА REGNUM

Мировые лидеры в Париже

Как сообщает NTV, мероприятие по случаю празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, организованное в Париже, и Форум мира объединили более 70 глав государств и правительств. В работе форума принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После церемонии поминовения лидеры собрались в Елисейском дворце на обед у президента Франции Эмманюэля Макрона. Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также приняли участие в торжествах.

Эрдоган встретился

Согласно материалу AktifHaber, Эрдоган провел встречи с лидерами разных стран в рамках мероприятия, организованного Макроном в Париже по случаю юбилея окончания Первой мировой войны. Президент Турции какое-то время общался с Трампом во время ужина, который был дан в честь глав государств, правительств и международных организаций и их супругов. Белый дом объявил о том, что Эрдоган и Трамп обсудили убийство журналиста Джамаля Кашикчи (Хашогги). Во время церемонии турецкий президент также успел побеседовать с Путиным. Их душевное и непринужденное общение привлекло внимание журналистов. Эрдоган побеседовал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в отеле Peninsula. Вместе с супругой Эмине Эрдоган встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном и его женой Галиной, канцлером Меркель, а затем встретились с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа и его супругой Лулу Куинтана.

Kremlin.ru Церемония празднования 100-летия окончания Первой мировой войны

Валютный кризис в Турции ударил по немцам

По сообщению Reuters, которое ссылается на данные немецкого Федерального статистического ведомства, немецкий экспорт в Турцию за сентябрь 2018 года снизился на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,2 миллиарда евро. Подобного сильного спада не наблюдалось с момента глобального экономического кризиса в 2009 году. Одним из важнейших факторов сокращения объема экспорта является серьезное падение турецкой лиры. «Инфляция постоянно растет и сжимает лиру», — заявили в Торгово-промышленной палате Германии, подчеркнув, что это тормозит как потребление, так и инвестиции в бизнес. В заявлении палаты говорится, что высокая зависимость импорта от евро или доллара еще больше усугубляют ситуацию в стране.

Путин посетит Турцию

Согласно статье, опубликованной SamanyoluHaber, стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Турцию с визитом. Сообщается, что он примет участие в церемонии по случаю окончания строительства морской фазы проекта «Турецкий поток», которая состоится 19 ноября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Взрыв на складе боеприпасов

По сообщению AktifHaber, в турецком городе Шемдинли (провинция Хаккари) на складе боеприпасов в районе базы Süngü Tepe на границе с Ираком произошел взрыв. В результате взрыва погибли семь, ранены 25 военных. Министр обороны Турции Хулуси Акар, который проводит расследование, отметил, что «юридические, административные и технические работы продолжаются», а «работы по тушению пожара и охлаждению зоны горения завершены». Причина взрыва будет объявлена после окончания расследования.

Найдено 2,7 миллионов тонн меди

Как стало известно газете Dünya, в результате работ, которые проводит одна частная компания в турецком городе Боазкале (провинция Чорум), было обнаружено 2,7 миллионов тонн меди. После завершения необходимых процедур в зоне, которая заняла место среди крупнейших точек с запасом меди, начнутся работы по строительству перерабатывающего завода. Боазкале является частью культурного наследия первых цивилизаций Анатолии хаттов и хеттов, а также входит в список «Мирового культурного наследия ЮНЕСКО» и список «Память мира» как единственный древний город. Также здесь расположен древний город Хаттуша.

Carole Raddato Мегалитические руины. Богазкале

Большой Стамбульский марафон

Согласно сообщению NTV, в Стамбуле прошел 40-й марафон, организованный муниципалитетом города, Spor İstanbul и компанией Vodafone. Кенийский спортсмен Феликс Кимутай побил рекорд в полосе препятствий среди мужчин, а кенийка Рут Чепнетих одержала победу в женской категории. Старт самого крупного 42-километрового марафона, организованного администрацией Стамбула, дал министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу. В этом году в мероприятии приняли участие около 130 тысяч человек из 100 стран мира. Оно прошло под девизом: «Стамбул, беги к здоровому будущему».

«Я задыхаюсь, снимите с моей головы пакет»

Газета Hürriyet опубликовала последние слова журналиста Кашикчи, который был жестоко убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкий источник предоставил аудиозаписи его последних слов в эфире катарского телеканала Al Jazeera. Ранее президент Турции заявил о том, что эти записи «мы предоставили США, Великобритании, Франции, Германии и Саудовской Аравии». Источник заявил, что на записи четко слышна борьба Кашикчи с группой убийц, а также крик о помощи: «Я задыхаюсь, снимите с моей головы пакет, у меня клаустрофобия». Назиф Караман, журналист газеты Daily Sabah, выступая на телевидении, утверждал, что он прослушал все звукозаписи. Он отметил, что убийство во всех подробностях отражено на пленке, а весь процесс длился семь минут.

Серьезное обвинение против Эрдогана

Согласно Euronews, французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан напомнил о словах Эрдогана, который на прошлой неделе заявил, что голосовые записи с подробностями убийства журналиста Кашикчи предоставлены Франции, Германии и Великобритании. Ле Дриан в свою очередь подчеркнул, что он не получал никаких записей, и добавил: «Если турецкий президент обладает какой-либо информацией, он должен предоставить ее нам». На вопрос: «Означает ли это, что Эрдоган лжет?», министр ответил следующее: «Это означает, что Эрдоган в подобных условиях играет в свою политическую игру».

(сс) POMED Джамаль Хашогги

Новый кризис с Евросоюзом

Как сообщает TR724, Европейский суд аудиторов (ECA), ответственный за проверку финансового положения Европейского союза, опубликовал отчет о денежных фондах, направленных ЕС в Турцию на помощь беженцам. ECA в первую очередь обратил внимание на первый пакет помощи размером в 1,1 миллиарда евро (всего Евросоюз намерен передать Анкаре 3 миллиарда евро). Представители ЕС проанализировали проекты, на которые расходуются средства фонда. Они сообщают, что в отношении беженцев был разработан механизм быстрого реагирования, однако этот механизм еще не полностью скоординирован. Турецкие власти, опираясь на законы о защите данных, не предоставляют имена беженцев, в связи с чем невозможно отследить, кто получил помощь, а кто нет. ECA заявила, что турецкая сторона не раскрывает имена лиц, получивших помощь, а также размеры оказанной помощи. В отчете Европейской комиссии рекомендовано надавить на Анкару в вопросе предоставления необходимых данных.

Коротко, но важно

Член-учредитель Национального совета производителей оливок и оливкового масла (UZZK) Мурат Нарин заявил о том, что после того, как из Сирии было ввезено около 50 тысяч тонн незаконного оливкового масла, цены на внутреннем рынке пережили настоящий кризис. «Кто собирает и какими путями вывозит его в условиях войны? Каким образом к нам поступает этот незаконный и не облагаемый налогом товар? Сообщается, что всего в страну ввезли 50 тысяч тонн масла. В этой стране нет таможни, пограничной охраны, нет законов?».

Генеральная прокуратура Измира выдала ордер на арест 25 человек, в том числе докторов, офицеров действующей армии, сотрудников Совета по научным исследованиям и технологиям (TÜBİTAK) и преподавателей.

Представители Анкары покинула Итальянскую конференцию по Ливии. По словам вице-президента Турции Фуата Октая, «Турция покидает заседание в состоянии глубокого разочарования».

Международный союз писателей (PЕN) ежегодно, начиная с 1981 года, 15 ноября проводит «День писателей, которые находятся в тюрьмах». В этом году отделение PEN в Турции выступило с важным заявлением. Халиль Озджан, глава комитета «Писатели в тюрьмах», заявил: «Людей пытаются наказывать не за то, что они говорят, а за их оппозиционную позицию, и в этом смысле из Турции происходит видимая и невидимая утечка мозгов. Друзья отправляются за границу или планируют это сделать, это представляет собой огромную потерю для Турции».