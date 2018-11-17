Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» в силе. Оно привело к правительственному кризису в Иерусалиме: министр обороны Либерман ушел в отставку вместе со своей фракцией, оставив коалицию Нетаньяху с большинством в один голос. Иными словами, правящая коалиция опирается сегодня на 61-го депутата из 120-и.

Палестина

Либерман заявил, что прекращение огня с террористами в Газе — это капитуляция перед террором. Незадолго до вступления на пост министра обороны он обещал отправить к прочим «шахидам» верхушку «Хамаса». Вместо этого ему пришлось подчиниться требованию большинства правительственного кабинета и согласиться на отказ от военной операции и на прекращение огня после того, как по жилым кварталам израильских южных городов было выпущено 460 (!!!) ракет.

Неудивительно, что это решение правительства было воспринято значительной частью граждан страны с негодованием. Обстрел мирных городов и селений — это преступление против человечности. Следует подчеркнуть, что «Хамас» преднамеренно целится в жилые дома с целью максимального поражения мирных гражданских объектов. Если бы речь не шла об арабских террористах, совершающих нападения на Израиль, то реакция на такое со стороны международных СМИ и также в Совете Безопасности ООН была бы куда более ясной. Но все это не ново. Так что мешает Израилю положить конец обстрелу юга страны?

Израильские военные

Очевидно, что министр обороны, обещавший быстро и жестко положить конец террору «Хамаса», оказался в незавидной ситуации по отношению к своим избирателям. Те вполне оправданно сетуют, почему Израиль не решается использовать свои военные возможности для обеспечения полного спокойствия на юге? Это на самом деле представляется театром абсурда.

Следует оговориться, что в стане «Хамаса» мы как раз не наблюдали никакого ликования. Вся эта история была для правящих в Газе исламистов индикатором потери интереса к ним со стороны арабского мира. Своими наскоками на Израиль они напоминают миру о себе, и так требуют поддержки. Как известно, американцы урезали им 380 годовых миллионов долларов. Ситуация там на самом деле приближается к гуманитарной катастрофе.

На этот раз отозвался Катар, согласившись помочь исполинам исламистского радикализма пятнадцатью миллионами долларов наличными. Помните, как это в любимой с детства книге: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?»

За несколько дней до нынешнего обмена ударами в Газу прибыл через израильский аэропорт представитель Катара Мухаммед Аламади с чемоданом. Видеокамеры запечатлели его в окружении лидеров «Хамаса». Он хлопает по плечу вельможного по местным понятиям Халила Аль-Хаю и говорит: «Ну, теперь все будет спокойно, да?»

Цитата из видео на You-Tube-канале Mohammad Tv

Это было неописуемым унижением для лидеров боевиков. Получается, они просто хотят денег. Получается, за деньги готовы усмириться.

Ошибочно полагать, что лидеры «Хамаса» ведомы исключительно побудкой к личному обогащению. Тем не менее мера их коррумпированности растет. А интерес к ним со стороны арабского мира неустанно умаляется. И к их преступному объединению в целом. (Как известно, «Хамас» является филиалом террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Получив чемодан с пятнадцатью миллионами, они решили показать, что способны на новые витки насилия против Израиля. После нескольких часов ответных ударов Израиля они уговорили египетского посредника срочно вмешаться, чтобы добиться прекращения огня.

На сегодняшний день существует полнейший раскол между Газой и Западным берегом (Иудеей и Самарией). «Хамас» находится в состоянии открытого конфликта с командой Махмуда Аббаса в Рамалле. Они теряют политическую поддержку и финансирование. В этой ситуации премьер-министр Нетаньяху решил воздержаться от широкомасштабных действий, которые могли снова сплотить вокруг Газы арабские и западноевропейские страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Сохранение гноеточивого разрыва между двумя основными участками «палестинской автономии» никак нельзя назвать «заслугой» Израиля, но это на руку Иерусалиму, несомненно. Как и растущее разочарование в лидерах обоих кусков автономии.

К этому следует прибавить предполагаемое сокращение поддержки из Ирана. В хорошие времена Тегеран выделял «Хамасу» на террор до ста миллионов долларов в год. А нынче дела все хуже и хуже.

Премьер-министр Нетаньяху полагает не без оснований, что время работает сейчас на Израиль, и что лучше проявить сдержанность. Многие в Израиле с ним не согласны. А какие пути решения конфликта с «Хамасом» в Газе возможны? Есть ли решения?