Столица Великобритании долгие годы занимает первую строчку в списке мировых финансовых центров. Важнейшим преимуществом Лондона как места размещения глобальных офисов многих крупных международных компаний на протяжении длительного времени являлись и продолжают оставаться высококвалифицированные кадры в сфере финансов, юриспруденции и бизнеса. Высокий уровень финансовой привлекательности сделал Сити важнейшей мировой площадкой страхового и валютного рынков, проведения первичного публичного размещения акций. Примером тому и тот факт, что штаб-квартиры четырёх ведущих юридических и шести аудиторских компаний располагаются в Лондоне. Репутацию британской столице делает и корпоративное английское право, используемое как базовое в более, чем 40% арбитражных дел по всему миру.

Великобритания

Необходимо отметить, что 40% британской торговли услугами финансового сектора приходится на Европейский Союз. Это объясняется крайне выгодными для компаний условиями получения «финансового паспорта», что даёт им, при наличии офиса в Соединённом Королевстве, право свободного осуществления инвестиционного банкинга, услуг страхования и управления активами во всех странах —членах ЕС без дополнительных процедур согласования с каждой отдельной страной.

По сути, концентрация основных финансовых потоков в Лондоне вместе с особым статусом членства Британии в ЕС давно вызывает вопросы и недовольство со стороны многих других стран Западной Европы. Брекзит целиком меняет сложившуюся практику деятельности финансовых организаций, а так и не приведшие к определённому результату переговоры Брюсселя и Лондона создают довольно туманную картину будущих перспектив для деятельности компаний, ориентированных на европейский рынок.

Клод Моне. Порт Лондон. 1871

Вероятнее всего, британское правительство и еврочиновники придут в конечном итоге к выгодному для обеих сторон соглашению, аналогичному тем, что в настоящий момент существуют у ЕС с Канадой, США, Японией или Сингапуром. Эти соглашения, регулируемые так называемым механизмом «эквивалентности», позволяют банкам и страховым компаниям тех стран, законодательство которых приведено в соответствие с европейским, упрощённый доступ на европейские рынки финансовых услуг. Однако, это уже совсем другой уровень отношений. При таком раскладе Британии придётся забыть о ряде важных аспектов, как, например, о тех же коммерческих кредитах. В то же время, аналогичные соглашения регулярно пересматриваются сторонами, и Евросоюз всегда оставляет за собой право расторгнуть их в одностороннем порядке.

Вряд ли, конечно, Брюссель или Лондон в обозримой перспективе резко смогут расторгнуть подобное соглашение, ведь их экономики связаны гораздо сильнее нежели, скажем, экономики Сингапура и Евросоюза. Но, с другой стороны, страны континентальной Европы (в первую очередь Германия и Франция) сами отнюдь не заинтересованы идти на какие-то особые уступки для Великобритании, а, напротив, видят в Брекзите шанс для привлечения в свои финансово-экономические центры высококвалифицированных кадров крупных международных компаний. В связи с этим, многие организации, использующие Лондон как финансовый хаб, будут вынуждены перенести как минимум часть своей деятельности на континент, дабы сохранить преимущества продажи финансовых услуг в рамках общеевропейского рынка.

В подтверждение этому, Корпорация лондонского Сити сделала прогноз, согласно которому порядка 12 тысяч рабочих мест в финансовом секторе переедут на континент. Референдум по брекзиту вызвал цепную реакцию официальных заявлений крупнейших финансовых компаний о частичном переносе своей деятельности с Туманного Альбиона на большую землю. В частности, крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group намерен перенести тысячу своих рабочих мест из Лондона во Франкфурт-на-Майне, банк HSBC заявил о переносе такого же числа персонала в Париж, «Барклайс» собирается создать офис в Дублине на 150 мест. Ряд других компаний решили не ограничиваться одним европейским городом и разместить свои офисы сразу в нескольких городах, как, например, Morgan Stanley, JPMorgan или Credit Suisse.

Вне всякого сомнения, любой европейский мегаполис уступает Лондону и по количеству высокопрофессиональных кадров в финансовой сфере, и по уровню регуляторной и деловой среды. Тем не менее ряд европейских финансовых центров обладают заметными преимуществами при текущей конъюнктуре.

Рауль Дюфи. Панорама Парижа. 1924-25

Париж — крупнейший город континента и прямой конкурент Лондона в течение многих веков. Этой осенью французское правительство заявило что готово создать «серьёзные стимулы» как для отдельных финансовых работников, так и для целых корпораций, переносящих свою деятельность из Лондона. В частности, властями Пятой Республики предлагается открытие нескольких международных школ для детей работников банковского сектора.

Париж обладает неплохой финансовой инфраструктурой, пять из двадцати крупнейших по активам европейских банков расположены именно здесь. Также в Париже находится Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг. Французская столица занимает второе место (после Лондона) в Европе по объёму рынка управления активами свыше 3,6 млрд евро. В последнее время, в связи с развитием технологий и возможностью пользования многими финансовыми услугами удалённо, всё более важным фактором становится качество городской инфраструктуры. И здесь Париж, безусловно, вне конкуренции. Количество учебных заведений, музеев, театров, ресторанов, всевозможных выставок и архитектурных особенностей уверенно держат город на первых строчках списка финансовых центров.

Тем не менее говоря о роли Парижа, как потенциальной финансовой столицы Старого Света, стоит обозначить и ряд существенных минусов для крупных корпораций. Главным образом, это высокие налоги и суровые нормы трудового законодательства. Так, к примеру, при годовой зарплате корпоративного работника в 300 тыс. евро в Великобритании, налоги и социальные выплаты составят немногим больше 50 тыс. евро. В то время, как во Франции при аналогичной зарплате, соц. расходы и налоги для компании обойдутся уже в 172 тыс. евро. К минусам также стоит отнести традиционно слабую распространенность английского языка, что создаёт заметные коммуникационные и бытовые трудности для не-франкофонов, а также социально-политические особенности: регулярные забастовки и подчас непредсказуемые последствия парламентских и президентских выборов.

Главным конкурентом Парижа за место финансовой столицы Европы является Франкфурт-на-Майне. Главным достоинством этого города является нахождение в нём штаб-квартир Европейского центрального банка, Европейского ведомства по надзору за страховым бизнесом (EIOPA), а также офисы Единого надзорного механизма ЕС (SSM) и Европейского комитета по системным рискам (ESRB),что создаёт не сопоставимые преимущества для банкиров, желающих наиболее плотно работать именно с европейскими регуляторами. Кроме того, именно во Франкфурте расположены «Дойчебанк» и «Коммерцбанк» — два из крупнейших банков континента, равно как и Федеральный банк Германии — главный финансовый регулятор страны.

Emanuele Rossini Франкфурт-на-Майне

Такая сверхконцентрация финансовых гигантов в одном городе вкупе с руководящей ролью Германии в общеевропейской экономике уверено двигают Франкфурт вверх по списку Глобального индекса финансовых центров (GFCI). На 12 сентября этого года Франкфурт-на-Майне находится на десятой строчке данного рейтинга, уверенно обходя все остальные финансовые центры Евросоюза без учёта Лондона. Немаловажным плюсом является географическое положение города в центре Европы и располагающего одним из самых крупных аэропортов на континенте.

С другой стороны, минусом Франкфурта, как и Парижа, являются довольно высокие налоги на корпоративный сектор и суровые нормы трудового законодательства. Помимо этого, Франкфурт всё же относительно небольшой город с населением всего 736 тыс. человек. К примеру, численность жителей Лондона, занятых в финансовой сфере, равняется числу всего экономически активного населения Франкфурта. А досуг и культурная жизнь для банкиров и их семей по масштабам ни в какое сравнение не идёт с той, к которой они могли бы иметь доступ, находясь в Лондоне.

Алексей Боголюбов. Город на реке. Амстердам. 1870-е

Заметное внимание финансистов притягивает и Амстердам. Нидерланды, пожалуй, лучшая континентальная альтернатива Великобритании во всём, что касается финтеха. Клиринг, высокочастотный трейдинг, электронная торговля и развитие современных финансовых технологий — всё это за последние десятилетия стало визитной карточкой нидерландской экономики и, по всей вероятности, будет таковой оставаться и последующие десятилетия. В пользу Амстердама говорят также традиционно крепкие и устойчивые связи голландского и английского бизнеса, наличие головных офисов крупнейших нидерландских банков и штаб-квартиры панъевропейской фондовой биржи Euronext, а также богатое культурное наследие города. Минусы Амстердама заключаются в высоких корпоративных налогах, особенно это касается введённой в 2015 году 20-процентной ставки на банковские премии.

Уолтер Осборн. Дублин, торговцы книгами. 1889

В последние годы высокую популярность, главным образом, у американских компаний завоевал Дублин. Повсеместное распространение английского языка, географическое положение между Великобританией и Северной Америкой, равно как большинство культурных, правовых и экономических особенностей Ирландии, очень близких англо-саксонской культуре, создают наиболее комфортную среду для переезда банкиров из Соединённого Королевства. Преимуществом Ирландии являются также низкие корпоративные налоги, и гибкие нормы трудового законодательства. В результате этого, Дублин примерно на 40% дешевле британской столицы по затратам на оказание финансовых услуг. В то же время, в Дублине очень дорогая аренда офисных помещений, составляющая порядка 700 евро за квадратный метр, что заметно дороже аренды в Амстердаме и Франкфурте (меньше 500 евро). В конце концов, ирландский финансовый сектор невелик и заметно уступает таковому в ключевых странах ЕС, особенно в плане опыта и компетентности местных кадров.

Куккук Баренд Корнелис. Замок в Люксембурге. 1848

Очевидными преимуществами в сфере инвестиций обладает Люксембург. Великое герцогство является вторым после США в мире и первым в Европе инвестиционным центром (около 1000 инвестфондов расположены здесь). В пользу Люксембурга также можно отнести очень низкие налоги для иностранного бизнеса и наличие оффшорной зоны. В связи с Брекзитом, увеличить свою финансовую привлекательность решили и другие крупные города Европы. Берлин всё больше проявляет интерес к привлечению новых стартапов. Испанские власти заявили о строительстве целого нового бизнес-района в Мадриде с несколькими небоскрёбами и сотней новых офисных зданий. Милан заинтересован перетянуть из Лондона заметную часть индустрии управления активами.

Уильям Чейз. Окраина Мадрида. 1882

В целом, стоит отметить что Брекзит создаёт заметные трудности для финансового сектора как Великобритании, так и Евросоюза. Лондону придётся в значительной степени переориентировать часть финансового рынка с Европы на остальные регионы мира. Вполне вероятно, что Соединённое Королевство сосредоточится на развитии новых технологий, всё более активно проникающих в финансовую отрасль, а также уделит внимание пересмотру существующего налогового и трудового законодательства, дабы повысить привлекательность страны для бизнеса из других регионов мира, в частности для быстрорастущих восточноазиатских рынков и для исламского банкинга. Устойчивая репутация и колоссальный опыт лондонских финансистов и юристов также дают неплохие шансы Великобритании адаптироваться в меняющихся условиях мировой экономики.

Тем не менее прежняя роль Лондона как финансовой столицы для Европы, по всей видимости, будет терять свою значимость. Крупнейшие экономические центры континента крайне заинтересованы в привлечении как можно большего числа банков, страховых компаний и инвестиционных фондов из Соединённого Королевства, чему, согласно официальным, заявлениям всецело готовы способствовать национальные правительства Германии, Франции, Нидерландов, Ирландии и других стран ЕС.

Однако, одного желания здесь мало, ведь указанным странам придётся пойти на кардинальный пересмотр имеющихся законов в налоговой и трудовой сферах. А это вызовет длительные и ожесточенные споры как в национальных парламентах, так и на наднациональном уровне, в органах ЕС. Тем не менее наметившийся расход Европы и Великобритании при всех его очевидных издержках заставляет и экономики государств, и отдельные корпорации приспосабливаться к совершенно новой реальности, в которой европейский рынок финансовых услуг будет поделён между несколькими крупными центрами, каждый из которых будет обладать несколькими отдельными преимуществами и недостатками.