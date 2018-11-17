История советско-польских отношений оставила много болезненных вопросов, которыми активно пользуются недобросовестные политики и публицисты Варшавы и Москвы. Агрессия против Советской России, массовая гибель пленных красноармейцев в 1920 году с одной стороны, Катынь и установление просоветского режима в Польше — с другой…

Якуб Войтковяк (ред.). Советские военнопленные во время Второй Мировой войны на польских землях. СПб.: Алетейя, 2018

Сборник статей о трагедии военнопленных, вышедший под редакцией профессора Якуба Войтковяка (университет Адама Мицкевича, Познань) поднимает одну из таких невеселых тем.

Информация о нечеловеческих условиях содержания военнопленных, о массовых расстрелах и голоде, стала известна довольно быстро Польскому «подпольному государству», а через него эмигрантскому правительству, располагавшемуся в Лондоне. Но, как представляется, никакой реальной помощи (организация побегов, передача еды, воздействие на Германию через Международный комитет Красного креста) узникам оказана не была, все ограничилось «выражением сочувствия и осуждением преступников». Не давалось и «указаний на то, как следует себя вести в ситуации уничтожения советских военнопленных». Сведения о красноармейцах, доходившие до Англии, лишь «использовались для внутреннего пользования» или передавались союзникам. Как следствие, имели место лишь частные действия отдельных лиц или отрядов, не санкционированные госструктурами.

В последующем, с активизацией на территории Польши советских партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп, к которым присоединялись и пленные, отношение к ним подпольных властей и Лондона изменилось в худшую сторону. Последние, стремясь избежать немецких репрессий, от которых могло пострадать мирное население, исповедовали принцип «ждать с прикладом у ноги», то есть выступить против оккупантов в самом конце, а потому болезненно реагировали на действия «лесных солдат».

Таким образом, вряд ли поднятая в книге тема послужит «успокоению» российско-польских отношений. Но проговорить тему плена необходимо. И хорошо, что первое слово сказано поляками.