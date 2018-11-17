Лидер правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания и министр обороны Израиля Авигдор Либерман редко придерживались единого мнения. Однако они пришли к общему мнению на этой неделе, когда заявили, что заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС является признанием израильского поражения, пишет Даниэль Гордис в статье для американского издания Bloomberg.

Israel Defense Forces Израильская армия

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Когда-то Либерман обещал, что он ликвидирует Ханию через несколько дней после того, как займет должность министра обороны Израиля. Конечно, этого не произошло. Ни политическое, ни военное руководство Израиля не одобрило бы ликвидацию Хании. На этой неделе Хания, живой и здоровый, похвастался, что ХАМАС победил Израиль. Такого мнения придерживается не только лидер движения ХАМАС.

Движение ХАМАС запустило в направлении Израиля более 500 ракет, в результате чего погибли несколько человек, многие граждане Израиля получили ранения. Массированный ракетный удар нанес серьезный ущерб израильским зданиям. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от развязывания тотальной войны против ХАМАС. «Объявление об отставке Либермана является признанием поражения», — заявил Хания. Либерман подал в отставку в знак протеста против соглашения о прекращении огня.

Preiss.MSC Авигдор Либерман

Не только Либерман считает, что Израиль капитулировал перед палестинским террором. Опрос, проведенный израильским международным каналом новостей i24NEWS, показал, что 74% израильтян недовольны решением Нетаньяху. С другой стороны, граждане Израиля разочарованы тем, что война с ХАМАС кажется неизбежной.

«Если Израиль сохранит блокаду сектора Газа… израильтянам и дальше придется терпеть ракетные и минометные атаки, сталкиваться с угрозой создания трансграничных террористических туннелей, поджогов, уничтожающих поля. Но если Израиль ослабит условия блокады, ХАМАС, конечно же, воспользуется этим для расширения импорта оружия, чтобы нанести Израилю еще больший ущерб», — заявил главный редактор The Times of Israel Дэвид Горовиц.

Столкновения между Израилем и ХАМАС продолжались всё лето. Последний виток насилия произошел, когда израильские военные вторглись на территорию сектора Газа в рамках разведывательной операции. Израильские военные были обнаружены, после чего началась ожесточенная перестрелка, в результате которой погиб высокопоставленный израильский офицер.

Итак, почему Нетаньяху принял решение уклониться от тотальной войны с ХАМАС? Премьер-министр Израиля в первую очередь руководствовался политическими соображениями. Войны приемлемы в начале политического срока, а не на стадии его завершения. По-видимому, Нетаньяху планирует скоро назначить выборы, поэтому хотел избежать массовых военных похорон в предстоящие недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Отказ от войны с ХАМАС также имеет свои преимущества для военных. Недавно Израиль получил возможность находить и уничтожать подземные тоннели ХАМАС. Всего через несколько месяцев группировка ХАМАС лишилась всех своих трансграничных тоннелей. Это приведет к ослаблению ХАМАС из-за сокращения контрабандных поставок оружия. Израиль также строит массивные стены вдоль границы с Газой, глубоко уходящие в землю, чтобы предотвратить строительство новых тоннелей. Ожидается, что этот проект получит дальнейшее развитие.

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Тем не менее, отказ Нетаньяху от начала крупной военной операции против ХАМАС вызвал недовольство граждан Израиля. Сейчас в приграничные с Газой районы Израиля вернулась тишина, прекратились обстрелы, но никто не верит, что это продлится долго. Протесты жителей южных районов показывают, что избиратели не станут мириться с решением властей. С их точки зрения, первая и главная обязанность государства состоит в обеспечении безопасности своих граждан. Однако на данном фронте, по мнению граждан Израиля, страна потерпела крупную неудачу. Рано или поздно руководству Израиля придётся проглотить эту горькую политическую пилюлю и доказать своим гражданам, что безопасность населения не может быть подменена теми или иными политическими соображениями.