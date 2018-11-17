Летом 2017 года в разгар экономического кризиса в Турции президент Реджеп Эрдоган возложил ответственность за экономический спад на Соединенные Штаты. Эрдоган заявил, что США объявили Турции экономическую войну, введя экономические санкции после ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона, пишет Омер Таспинар в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

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В сочетании с возрождающимся национализмом антиамериканская тирада Эрдогана вызвала положительный отклик у турецкой общественности, которая с тревогой наблюдала за снижением покупательной способности и уровня жизни на фоне краха лиры.

Однако в августе 2018 года ситуация несколько изменилась. Хорошей новостью для Турции является то, что за последние несколько недель турецко-американские отношения значительно улучшились. Плохая новость заключается в том, что экономика Турции по-прежнему находится в руинах. По-видимому, улучшение турецко-американских отношений не привело к улучшению экономики. Это обстоятельство раздражает Эрдогана, поскольку теперь ему придётся искать другого козла отпущения, чтобы оправдать нынешние экономические неудачи.

Почему отношения между Анкарой и Вашингтоном начали улучшаться? Позитивная динамика возникла, когда Турция освободила Брансона, который провёл в тюремном заключении два года. Эрдоган решил пойти на уступки, сделав ставку на прагматизм и отказавшись от упрямства. Цель тюремного заключения Брансона заключалась в том, чтобы использовать его для оказания давления на Вашингтон и добиться экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвинила в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Diyar se Фетхуллах Гюлен

Возвращение американского пастора в США незадолго до проведения промежуточных выборов позволило восстановить связи между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. К тому же недавно выяснилось, что Трамп собирался полностью вывести из Турции своих дипломатов и военный контингент. Данное обстоятельство вынудило Анкару освободить пастора, поскольку в противном случае Турция столкнулась бы с худшим из кризисов в истории турецко-американских отношений.

Сейчас в отношениях между Вашингтоном и Анкарой наступил своего рода медовый месяц. На фоне убийства журналиста издания The Washington Post Джамала Хашогги у Турции появились дополнительные возможности для получения уступок со стороны США, которые заинтересованы в защите своих союзников из Саудовской Аравии.

(сс) POMED Джамал Хешогги

Во-первых, Турция получила специальное освобождение от новых антииранских санкций США, поэтому сможет продолжить торговлю с Тегераном. Данное обстоятельство имеет очень важное значение для Анкары, поскольку Турция зависит от поставок иранской нефти так же сильно, как и от импорта российского природного газа.

Во-вторых, Вашингтон объявил, что выплатит многомиллионные награды тому, кто поможет поимке трех лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в США и Турции внесена в список террористических организаций. Естественно, Анкара приветствовала это решение. Однако Турцию раздражает тот факт, что США намерены сохранить свой альянс с сирийскими курдами из YPG в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция считает, что отряды народной самообороны YPG тесно связаны с РПК.

Наконец, после переговоров с Трампом, состоявшихся на прошлой неделе, Эрдоган заявил, что министерство финансов США временно отложило свое решение о предъявлении крупного штрафа государственному турецкому банку Halkbank, который Вашингтон подозревает в нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

Теперь Эрдоган столкнулся с еще одной проблемой. На фоне улучшения отношений с США Эрдогану придётся найти новые объяснения того, почему экономика по-прежнему испытывает проблемы. Инфляция достигла 25%, в Турции растет уровень безработицы, и увеличилось количество банкротств.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

По мнению многих экономистов, Турция не сможет избежать крупной стагфляции, которая представляет собой сочетание экономической стагнации и высокой инфляции. Все попытки центрального банка стабилизировать ситуацию с ростом инфляции оказались малоэффективными.

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Проблема Эрдогана заключается в том, что он больше не сможет возлагать ответственность за трудности, с которыми сталкивается Турция, на внешние силы. Даже отношения с Европейским союзом улучшились. ЕС нуждается в ограничении потока беженцев из Сирии, поэтому ему нужна помощь Эрдогана. Берлин недавно заявил, что готов оказать Турции помощь в решении ее экономических проблем.

В марте 2019 года в Турции пройдут местные выборы. Эрдоган может добиться успеха, если вновь в преддверии выборов повысит заработные платы и увеличит расходы государственного сектора. Конечно же, это приведет к осложнению динамики стагфляции, поэтому Эрдогану придётся активизировать поиск фантомных внешних врагов. Турецкому президенту не придётся долго искать новых врагов. Несмотря на то, что отношения между Анкарой и Вашингтоном улучшились, по-прежнему остаётся множество противоречий, которыми Эрдоган может воспользоваться. Следует ожидать, что Анкара активизирует свои националистические и популистские заявления в преддверии выборов.