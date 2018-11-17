На фоне приближающегося саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который должен состоятся в конце ноября 2018 года, продолжают звучать многочисленные предположения о том, удастся ли двум лидерам прийти к соглашению по пошлинам, которые Вашингтон установил в отношении китайского импорта на сумму в $250 млрд, пишет Питер Харрел в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Пока всё внимание сосредоточено на американских пошлинах, мало кто заметил возникающие новые элементы стратегии Белого дома по оказанию давления на Пекин. Вашингтон взял на вооружение ряд новых мер, которые могут спокойно подорвать усилия КНР, направленные на приобретение передовых американских технологий. Даже если Трамп и Цзиньпин достигнут соглашения в отношении пошлин, у Трампа все равно останутся новые средства борьбы с хищением интеллектуальной собственности и другими незаконными усилиями Пекина, направленными на приобретение американских технологий. Ещё более важно то, что возникшие в Вашингтоне внутренние противоречия из-за торговой политики Трампа подчеркивают необходимость того, чтобы Белый дом наконец-то озвучил внятные цели своей торговой политики, которые до сих пор остаются непонятными на фоне самого крупного торгового противостояния между КНР и США за последние три десятилетия.

Первым новым инструментом в арсенале Белого дома стала резкая активизация судебного преследования в отношении китайских шпионов и хакеров. С начала октября 2018 года министерство юстиции США предъявило Китаю по меньшей мере три обвинения в хищении интеллектуальной собственности и добилось экстрадиции из Бельгии одного из шпионов, которой предстанет перед судом Огайо. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы США сконцентрировали существенные усилия на борьбе с экономическим шпионажем КНР.

Во-вторых, Вашингтон начал использовать целенаправленные санкции против китайских компаний, которые хотят воспользоваться украденными американскими технологиями. Министерство торговли США ограничило торговые связи между американскими компаниями и китайской компанией по изготовлению чипов на том основании, что китайская компания воспользовалась украденной коммерческой тайной. Также Вашингтон запретил 44 компаниям, связанным с китайским оборонным сектором, приобретать американские технологии. Белый дом, похоже, намерен расширить свою деятельность в данной сфере, чтобы привлечь к ответственности большее число китайских компаний, которые причастных к хищению или использованию украденных технологий, либо деятельность которых тем или иным образом угрожает национальной безопасности США.

Третий новый инструмент в арсенале Белого дома — это новое законодательство, которое усиливает контроль за иностранными инвестициями в передовые американские технологии, включая искусственный интеллект и автономные транспортные средства. Новое законодательство должно помешать КНР приобретать передовые американские технологии, либо заставлять американские компании развивать данные технологии на территории Китая.

Наконец, с некоторым опозданием американская администрация все же обратилась к дипломатии, чтобы сплотить союзников для противодействия КНР. Торговый представитель США Роберт Лайтхазер недавно организовал рабочие группы между Соединенными Штатами, Европой и Японией для выработки единого подхода к КНР. Также стоит отметить, что в новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, получившее название USMCA, Вашингтон включил пункт, в соответствии с которым Канада и Мексика должны уведомить Соединенные Штаты перед началом любых торговых переговоров с Китаем. Также обе страны должны сотрудничать с Соединенными Штатами в отношении Пекина.

U.S. Department of Agriculture Роберт Лайтхазер

Все перечисленные выше меры являются долгожданным развитием стратегии Вашингтона в отношении КНР. В отличие от торговых пошлин, за которые в значительной степени приходится платить американским потребителям, покупающим товары китайского производства, новые меры Белого дома наносят прямой удар по китайским компаниям и чиновникам, ответственным за злоупотребления торговыми правилами. К тому же данный подход Вашингтона направляет четкое сообщение о том, что агрессивная торговая политика США действительно является попыткой остановить недобросовестную практику Китая, а не просто торговым протекционизмом.

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Однако все перечисленные нововведения в американской стратегии против КНР могут быть подорваны внутренним спором, возникшим в администрации Трампа, относительно конечных целей торговой политики в отношении Китая. Совсем недавно на этой почве произошел спор между советником Белого дома по торговле Питером Наварро и экономическим советником Ларри Кудлоу. Члены американской администрации придерживаются очень разных взглядов относительно политик США в отношении КНР. Одни стремятся заключить с Пекином торговую сделку, в рамках которой Китай увеличил бы импорт американских товаров и энергоресурсов, а также подтолкнуть Китай к системным реформам в долгосрочной перспективе. Вашингтонские сторонники жесткой линии в отношении Пекина вообще не рассматривают возможность заключения соглашения с КНР, поскольку видят в Китае конкурента. Они выступают за сокращение экономических связей с КНР.

Gage Skidmore Ларри Кадлоу

Трамп мог бы прояснить свои требования перед саммитом с председателем КНР, запланированным на конец ноября. Только окончательно определившись с требованиями, Трамп может эффективно использовать свой растущий торговый арсенал для того, чтобы подтолкнуть Китай к проведению необходимых реформ.