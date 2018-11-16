10 ноября в городе Клагенфурт (австрийская Федеральная Земля Каринтия) состоялось празднование 70-летней годовщины «Союза Корошских партизан и друзей антифашистского сопротивления». Корреспондент ИА REGNUM Роман Газенко — о событии и истории вопроса.

Роман Газенко Хор

В Каринтии, исторической словенской области, костяк антифашистского сопротивления составляли проживающие там словенцы, которые называли себя корошцами. Отдельные партизанские группы Каринтии вступили в борьбу с нацизмом сразу после аншлюса Австрии, осуществлённого гитлеровской Германией в 1939 году. Австрийское партизанское движение объединило людей самых различных убеждений. Идеалы освободительной борьбы стали выше политических противоречий. В рядах корошского партизанского соединения героически сражалось множество советских солдат, которым удалось спастись из нацистского плена, а также гражданских лиц, насильно угнанных из Советского Союза и бежавших с принудительных работ.

Успешные действия австрийских антифашистов стали фактором международной политики, заложив основы международного нейтралитета будущей Австрийской Республики. В октябре 1943 года министры иностранных дел Антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США подписали в Москве декларацию по Австрии. В ней, в частности, говорилось, что после окончательного освобождения страны от гитлеровского господства при определении её политического статуса «будут приняты во внимание усилия, которые Австрия может сделать для своего собственного освобождения».

Корошские партизаны имели постоянную радиосвязь с Красной Армией, получали советское оружие. Они самостоятельно освободили несколько городов в Австрии и Словении и совместно с Народно-освободительной армией Югославии подвергли разгрому зверствовавшую в этом регионе 14-ю украинскую дивизию СС «Галичина», а также ряд ССовских казачьих формирований.

На празднование юбилея в Клагенфурт прибыли делегации антифашистских организаций из Словении, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Австрии. В торжествах, собравших более трёх тысяч участников, Россию представлял советник председателя Российского Союза ветеранов генерала армии М.А. Моисеева Олег Калинин. Передавая приветствие руководителя российской ветеранской организации, О. Калинин, в частности заявил:

«Российские ветераны отдают дань благодарной памяти героям и наследникам каринтийского партизанского сопротивления, которые своей борьбой облегчили победы Красной Армии в величайших операциях Второй мировой войны. Здесь, в Каринтии, они сражались за Сталинград, Курск и Берлин. Сегодня мы преклоняем головы перед их подвигом. Видя угрозу возрождения фашизма в Европе, мы дарим наследникам нашего победного братства по оружию — как напутствие, а нашему общему врагу — как предупреждение — слова нашей песни: «Если надо — повторим!»

Ключевым спонсором мероприятия выступил МИД Словении. Странным образом реакции на это знаковое событие в политической жизни Евросоюза, непосредственно касающегося общей с Россией истории, со стороны посольств Российской Федерации в Словении и Австрии не последовало. При исполнении Партизанским хором Словении песни «Священная война» на русском языке поднялся весь многотысячный зал.

В интервью ИА REGNUM организатор юбилейного антифашистского форума президент Союза Каринтийских партизан д-р Милан Вутте отметил:

«В нынешней ситуации борьба против возрождения национал-социализма в Европе приобретает экстремальный характер. Для нас особо важно объединить усилия антифашистов не только Словении и Австрии, но и всей Европы. Только если мы будем выступать единым фронтом, мы сможем предотвратить повторение катастрофы. Поскольку правые силы — враги наших идей и народов — набирают всё большую силу.

Нельзя забывать о том, что именно славянские народы стали первой мишенью нацизма во Второй мировой войне, и это может повториться в будущем. Начало этого процесса мы уже наблюдаем на фоне ослабления левого политического спектра.

Сейчас речь идёт не о превращении антифашизма в политическую партию, а о взаимодействии на надпартийном уровне — так, как это было в годы Второй мировой войны. Надо извлекать уроки из истории. Если сейчас мы не перейдём от повторяемых из конференции в конференцию слов к делу и не победим нацизм в зародыше, потом будет поздно».

Состоявшийся в Клагенфурте форум принял антифашистскую декларацию. В ней, в частности, отмечается:

«Есть опасения, что присутствие крайне правых в Европейском парламенте возрастет с 35 до более 100 мест. Это — не только признак кризиса европейской интеграции. Это также серьезно подрывает [послевоенный] антифашистский консенсус, который до сих пор не подвергался ревизии на большей части Европы.

Доминирующая политическая ментальность в Европе упорно следовала неолиберальному образу континента, тем самым углубляя социальную незащищенность широких масс населения.

Мы призываем передовую европейскую общественность укреплять трансграничные связи и сотрудничество против неофашизма и правого экстремизма на всем континенте».

Клагенфурт, Австрия