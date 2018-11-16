16 ноября 2018 года на Рогунской ГЭС состоится торжественный запуск первого гидроагрегата. Этого события Таджикистан ждал больше сорока лет. Из-за чего эпопея с открытием таджикской гидроэлектростанции так затянулась и стоит ли игра свеч, рассказывает глава группы компаний «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов, которая уже несколько лет участвует в реализации этого масштабного энергетического проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство Рогунской ГЭС

Два года назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично сел за руль бульдозера и начал возводить насыпную плотину Рогунской ГЭС. Интересно, что Рахмон не ограничился пятиминутной фотосессией, а трудился целых полтора часа. С тех пор работы не прекращаются ни на минуту.

Совсем скоро на этом месте вырастет высочайшая в мире плотина гидроэлектростанции — размером со стоэтажный небоскреб. Она перекроет горное ущелье, по которому долгие годы текла река Вахш, что приведет к появлению огромного водохранилища. Его запасов хватит для бесперебойной работы гидроагрегатов в зимний период, когда горные потоки превращаются в небольшие ручейки, непригодные для выработки электроэнергии.

Sosh19632 Работы на реке Вахш. Таджикистан

Незадолго до строительства плотины, бурные воды реки Вахш направили по гигантским водосбросным тоннелям, прорубленным в скалах. Строительство этих тоннелей начали еще в советское время. Тогда, в 70-е, власти окончательно решили возвести столь необходимую ГЭС прямо на месте тектонического разлома.

Да, небольшие землетрясения случаются здесь чуть ли не каждый месяц, но дефицит электроэнергии, который наблюдается в республике до сих пор, надо было как-то ликвидировать. Однако в таких условиях нельзя было даже думать о железобетонной плотине: подвижки скального грунта привели бы к ее разрушению. Впрочем, проектировщики быстро нашли выход: ущелье решили перекрыть грудой камней и грунта.

Такая конструкция называется насыпной, и она не боится даже серьезных сейсмических толчков. Перед тем как приступить к строительству плотины, надо было пустить в обход реку Вахш. Для этого в 1976 году и начали строить водосбросные тоннели. Вот только работа продвигалась не слишком быстро из-за проблем с финансированием, а с развалом Союза проект и вовсе заморозили.

С 2004 года предпринимались попытки оживить стройку. Сначала мешали серьезные разногласия с Узбекистаном: власти соседней республики опасались того, что работа ГЭС приведет к пересыханию трансграничных рек и жители региона столкнутся с дефицитом воды. Однако, несмотря на трения, новый проект строительства был одобрен экспертами Всемирного банка (исследования тогда проводила швейцарская компания Poyry Energy Ltd), после чего национальный банк Таджикистан начал привлекать средства: выпустил гособлигации, которые приобрели инвесторы из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского союза (35) и Азии (3%).

Инвестиции

После формирования устойчивой финансовой базы удалось собрать команду специалистов мирового уровня. Генеральным подрядчиком стала итальянская компания Salini Impregilo, имеющая огромный опыт в гидротехническом строительстве по всему миру. Генеральным проектировщиком выступил Институт Гидропроект имени С. Я. Жука (Москва). Гидроагрегаты для станции поставляют украинские компании. Работы на объектах ГЭС выполняют подрядные организации, а их порядка 50, из Ирана и Китая. Таким образом, Рогунская ГЭС стала глобальным энергетическим проектом, в котором нашлось место и для холдинга «Пенетрон-Россия».

Как я уже говорил, строительство водосбросных тоннелей возобновили после длительного простоя. За это время бетон частично разрушился и потерял былые свойства, а мы как раз специализируемся на гидроизоляции и восстановлении строительных конструкций. Тогда первоначальный контакт с техническими специалистами Рогунской ГЭС у нас состоялся благодаря Торговому представительству России в Таджикистане.

Сотрудники торгпредства помогли провести серию технических консультаций. После многочисленных тестов и испытаний эксперты приняли решение использовать нашу продукцию. Таджикские строители прошли обучение на нашем технологическом полигоне в Екатеринбурге, закрепили теоретические знания на практике и приступили к выполнению работ. Для восстановления структурно поврежденного бетона применяли материалы семейства «Скрепа».

Sosh19632 Строительство Рогунской ГЭС

А для того чтобы гарантировать водонепроницаемость бетона, его обработали проникающей гидроизоляцией «Пенетрон». Она модифицирует структуру бетона, образуя во всех капиллярах и микротрещинах сеть кристаллов, препятствующих фильтрации воды. В результате предотвращается коррозия арматурного каркаса и разрушение самого бетона. Причем эти свойства сохраняются в течение всего срока эксплуатации объекта. При этом чрезвычайно важно, что использование наших технологий позволило сократить сроки строительства и, таким образом, приблизило запуск первых турбин.

Надо сказать, что нам пришлось выдержать серьезную конкуренцию с европейскими поставщиками. К примеру, на этот объект пытались зайти немецкие производители гидроизоляционных материалов. Но испытания их продукции, проведенные в лаборатории ГЭС, дали неудовлетворительный результат. Другие поставщики не смогли обеспечить стабильное качество всех партий материалов, завозимых на стройплощадку.

Впрочем, для нас важно другое. Значимость Рогунской ГЭС для Таджикистана сложно переоценить. Суммарной мощности действующих сегодня электростанций не хватает для того, чтобы покрыть потребность республики в энергии. У большинства жителей высокогорной части страны с осени и до весны свет включается всего на 4−5 часов в сутки. С выводом ГЭС на проектную мощность эта проблема будет полностью решена, а часть вырабатываемой энергии Таджикистан сможет экспортировать в сопредельные государства.