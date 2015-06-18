Москва, 18 июня, 2015, 14:26 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий сотрудникам органов внутренних дел, имеющим доступ к гостайне, выезд за границу, внес в Госдуму депутат Дмитрий Носов (ЛДПР). Об этом корреспоенденту ИА REGNUM 18 июня сообщили в аппарате Госдумы.

дмитрийносов.рф Депутат от ЛДПР Дмитрий Носов.

Предлагается предусмотреть возможность временного ограничения права гражданина РФ на выезд из России в случае, если он является сотрудником органов внутренних дел РФ, проходит государственную гражданскую службу (работает) в органах внутренних дел Российской Федерации на отдельных должностях, по которым предусмотрен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Кроме того, сотрудник не может находиться на службе в органах внутренних дел в случае получения или наличия вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, если иное не установлено президентом РФ, следует из законопроекта.

Законопроект разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел Российской Федерации, а также обеспечения собственной безопасности системы МВД, указал Носов.