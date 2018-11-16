Менее чем через 24 часа после того, как кабинет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй поддержал текст предварительного соглашения по Брекситу, последовала серия отставок. В четверг утром, 15 ноября, британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал заявление об отставке, отметив, что он не может «без всякого зазрения совести» одобрить соглашение по Брекситу, поддержанное правительством. В течение дня последовало еще шесть отставок, пишет Ясмин Серхан (Yasmeen Serhan) в статье для издания The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

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Отставки в кабинете министром подтверждают факт, который и так широко известен: соглашение Мэй весьма непопулярно, как внутри, так и вне правящей Консервативной партии. Даже после того, как кабинет министров одобрил соглашение, оставались серьезные опасения относительно того, что парламент все же не поддержат это соглашение. Теперь можно почти с полной уверенностью сказать, что парламент не одобрит соглашение Мэй.

Haykakan.top Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон

Тем не менее настойчивость Мэй в продвижении и защите своего соглашения демонстрирует другой общеизвестный факт: позиция премьер-министра слаба, но на удивление стабильна. Нынешний политический кризис является самым серьезным испытанием для лидерства Мэй, однако по-прежнему сохраняется ряд факторов, которые помогли ей преодолеть предыдущие кризисные ситуации, они могут защитить ее и сейчас.

Во-первых, у Консервативной партии пока нет преемника. Политика Мэй вызывает все большее недовольство внутри Консервативной партии. Согласно существующим правилам, как минимум 48 парламентариев из Консервативной партии должны выразить Мэй вотум недоверия, чтобы запустить процесс борьбы за лидерство в партии. Если Мэй проиграет голосование, будет выбран новый лидер партии, который станет новым премьер-министром. Однако, если Мэй одержит победу, в течение следующего года ее лидерству больше ничего не будет угрожать.

Даже если 48 парламентариев все-таки выразят вотум недоверия, неясно, кто может прийти ей на смену. В качестве возможных претендентов называют имена бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, бывшего министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и нынешнего министра окружающей среды Майкла Гоува, однако ни один из них пока не решился бросить вызов Мэй. Отсутствие преемника уже защитило Мэй в прошлом. Если Консервативная партия не сможет найти кандидата, который бы согласился взять на себя ответственность за будущее страны в этот сложный период, то отсутствие преемника может вновь сыграть Мэй на руку.

Во-вторых, нет никаких признаков того, что консерваторы горят желанием выбрать нового лидера в условиях, когда до выхода Великобритании из состава ЕС остались считаные месяцы. Время стремительно истекает, Великобритания должна покинуть Европейский союз в конце марта 2019 года.

«Ряд консерваторов полагает, что весьма нежелательно начинать борьбу за лидерство именно сейчас, в разгар кризиса под названием Брексит», — считает директор лондонского аналитического центра «Соединенное Королевство в меняющейся Европе» Ананд Менон.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Есть еще один фактор, который может защитить Мэй. Как ни парадоксально, но это нынешнее соглашение по Брекситу. В отличие от предыдущих политических кризисов, сейчас на стороне Мэй соглашение, на которое ЕС может согласиться, а также график переговоров, который сокращается с каждым днем. В четверг, 15 ноября, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное обсуждение соглашения с Великобританией может произойти в конце ноября. В европейском блоке уже подтвердили, что предварительное соглашение по Брекситу является лучшим из возможных.

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Однако, возможно, самым серьезным фактором, защищающим лидерство Мэй, является то, что она просто не желает покидать свой пост. В четверг Мэй в течение трех часов отстаивала свою сделку в палате общин, указывая на то, что данное соглашение по Брекситу является лучшим из возможных и отвечает национальным интересам Великобритании.

«Есть люди, которые могли бы уйти в отставку, столкнувшись с тем давлением, с которым столкнулась Мэй. Однако… выражение «уйти в отставку» не входит в ее словарь. Она будет настойчиво двигаться вперед, она доведет борьбу до победного конца», — считает Менон.