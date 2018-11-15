Разные бывают путешествия. Для некоторых из них не нужно брать билет, собирать чемодан или рюкзак, бронировать номер в гостинице и обзаводиться путеводителем. Иногда подобные путешествия вообще невозможны ни на одном виде транспорта, потому что еще не научились делать машины, перевозящие пассажиров не только в пространстве, но и во времени.

Марина Александрова ИА REGNUM Акварель Гавриила Акулова

Выставка акварелей и графики архитектора Гавриила Акулова занимает почти все выставочное пространство в петербургской галерее «Борей», но это совсем немного, если считать в квадратных метрах. А вместилась сюда целая ушедшая эпоха и целая огромная страна, которая в ту эпоху была намного обширнее. На немалой части акварелей — заграничные виды, которые в те годы, когда они создавались, были для советских людей родными. Некоторые места, побыв заграничной почти экзотикой, вновь приблизились в субъективном восприятии и в физической доступности. А некоторые еще больше отдалились, подернувшись горьким дымком вражды, но не стали от этого менее прекрасными.

Марина Александрова ИА REGNUM Выставка Гавриила Акулова в Арт-центре «Борей»

На акварелях Акулова — в основном городские пейзажи, что совсем неудивительно, хотя его картины дикой природы полны преклонения перед нею. У архитектора совсем особый «глаз», и здания для него — как для портретиста или жанриста люди. У них свой характер, выражение лица, они могут быть в разном настроении — грустить, радоваться, пребывать в задумчивости или быть настроенными романтично и кокетливо. Для того чтобы проявить всю гамму настроений, художник пользовался таким тонким и предельно далеким от чертежной прямолинейности инструментом, как акварель. А временем года, особенно подходящим для архитектурных путешествий, особенно в балтийские края, он считал золотую осень. Именно в это время года солнечный свет переменчив, напоминая улыбку сквозь слезы, а бренность последних ярких листьев, которые вот-вот облетят, контрастирует с многовековой устойчивостью стен, башен, куполов, мостов.

Арт-центр «Борей» Акварель Гавриила Акулова

Марина Александрова ИА REGNUM Акварель Гавриила Акулова

Целый раздел выставки посвящен Петербургу. Акулов жил в Москве, но регулярно ездил на долгие свидания с Северной столицей, которую любил нежно и трепетно. Бродил с этюдником по «пушкинским» пригородам с зябнущими на ветру статуями, по Петроградской стороне, здания которой на его акварелях приобретали сказочный колорит. Порой обращал внимание на какие-то вполне обыденные, вроде бы совсем не живописные уголки, которые оживали под его кистью, подтверждая мысль, что не бывает убогих мест, как нет на свете некрасивых женщин.

Марина Александрова ИА REGNUM Акварель Гавриила Акулова

Марина Александрова ИА REGNUM Выставка Гавриила Акулова в Арт-центре «Борей»

Средневековый Выборг становился мостиком к Таллину, Крым словно бы переговаривался с Грузией, московские соборы — с Киево-Печерской лаврой. Пространство СССР 50−70-х годов в творчестве Акулова словно бы связано незримыми нитями понимания, взаимного узнавания, притяжения в силовом поле красоты, мудрости, одухотворенности. Того, что называется Культурой, которая не терпит суеты. Правда, иногда на улицах акуловских городов много прохожих и туристов, но чаще всего это или одинокие прогуливающиеся романтики, или парочки, что заставляет придумывать вписанную в пейзаж историю — наверняка счастливую.

Марина Александрова ИА REGNUM Акварель и графика Гавриила Акулова

История жизни самого Гавриила Акулова отнюдь не была безоблачной. О ней рассказывает отдельная экспозиция, где фотографии из семейного архива соседствуют с ранними работами, студенческими проектами, личными вещами, архитектурными чертежами, творческими опытами и гротескными зарисовками на полях солидных бумаг. Из всех этих разнообразных свидетельств складывается облик человека, не умевшего унывать и скучать и ни на миг не останавливавшегося в своем развитии, использовавшего любые обстоятельства, чтобы научиться чему-то новому, что-то понять в себе и в окружающем мире. Такой была и его мать — неунывающая женщина, супруга видного партийного деятеля Ивана Акулова, попавшего в жернова непростого времени, которая, несмотря на все испытания, не позволяла в своем присутствии ругать большевиков и завещала это детям. Казахстанскую ссылку сороковых юный Гавриил Акулов использовал для минералогических и этнографических изысканий, тщательно зарисовывая в тетради детали кочевого быта. Для развития он позже использовал и неудачи, заминки в реализации архитектурных замыслов (объявленная Хрущевым война «архитектурным излишествам» не давала в полной мере проявить себя), пробуя себя в иллюстрациях к любимым книгам и, конечно же, путешествуя с этюдником.

Марина Александрова ИА REGNUM Акварель Гавриила Акулова

На фотографиях предстает человек философского, интровертного склада, такими же задумчивыми выходили у Акулова и пейзажи. Но, где бы он ни был, он неизменно обрастал друзьями, их теплые воспоминания можно прочитать здесь же, на выставке.

В наши дни агрессивного экспериментаторства в искусстве старомодная, подчеркнуто классическая акварель родом из середины прошлого века может показаться анахронизмом. Но посетители выставки, оставившие записи в книге отзывов, говорят о том, что работы Акулова для них — как глоток свежего воздуха. Среди буйного поиска авангарда и иронического постмодерна жизненно необходимы такие окошки в вечное и неизменное. Колокольни, замки, ратуши, татарские чайханы в Крыму, сонные верблюды среди казахстанских сопок, питерские мостики и отдыхающие под ними невские буксиры. Нельзя питаться одними экзотическими блюдами и острым перцем, нужен хлеб той Культуры, которая гораздо старше даже башни Татлина или «Черного квадрата».

Марина Александрова ИА REGNUM Графика Гавриила Акулова

Гавриила Акулова не стало в далеком 1985 году — незадолго до начала так называемой перестройки, запустившей процесс распада великой страны. Художнику так и не пришлось для своих путешествий по любимым местам получать заграничный паспорт и визы. Сегодня он для нас словно незримый проводник по нерасколотой шестой части суши, напоминающий о том, что границы — условность, пока не оборваны связи душевного родства.