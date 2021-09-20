Волгодонск, Ростовская область, 20 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 20 сентября загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома. Пожару был присвоен третий ранг, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Сообщение о возгорании на улице Морской в Волгодонске в экстренные службы поступило в 3:34 мск. По оперативным данным, огонь распространился на площади 800 кв. метров. Было эвакуировано 20 человек. Никто из жильцов не пострадал.

На месте происшествия работали 58 человек и 17 единиц техники. В5:32 мск объявлена полная ликвидация пожара.