Отчет, опубликованный в СМИ на этой неделе, в котором содержится информация о более чем десяти скрытых ракетных базах КНДР, возможно, не содержит ничего нового для разведывательного сообщества, однако его публикация может иметь серьезные политические последствия для переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, а также стабильности на Корейском полуострове, пишет Тодд Розенблум в статье для издания Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

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Издание The Washington Post сообщило 12 ноября о том, что небольшая группа южнокорейских экспертов сделала подборку общедоступных спутниковых снимков и собрала интервью северокорейских перебежчиков, чтобы определить местоположение 13 ранее не известных ракетных баз КНДР. Группа экспертов пришла к выводу, что в КНДР может существовать множество других скрытых ракетных баз. В июле 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея может создавать новые ракеты на том же заводе, на котором были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты, которые представляют угрозу для материковой части США.

Однако выводы, сделанные в докладе южнокорейских экспертов, не свидетельствуют о том, что КНДР нарушила свои обязательства перед международным сообществом. Северная Корея также не проводила ни ядерные испытания, ни запуски баллистических ракет. Тем не менее опубликованная информация о скрытых ракетных базах, безусловно, ставит под сомнение искренность публичных заявлений КНДР.

Информация о ракетных базах также не противоречит обещанию северокорейского лидера Ким Чен Ына демонтировать оборудование в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне, которое используется для производства оружия. Ранее в этом году Пхеньян подтвердил уничтожение крупнейшего испытательного полигона ядерного оружия Пунгери, однако международные эксперты не были приглашены, чтобы лично засвидетельствовать данное событие. Появление информации о большом количестве скрытых ракетных баз еще больше подрывает веру в то, что Северная Корея искренне стремится к разоружению, это делает ее публичные заявления еще менее правдоподобными. Несмотря на то, что переговорщики США, возможно, обладали информацией о ракетных базах КНДР, общественное мнение имеет серьезное значение.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Может возникнуть множество вопросов относительно того, действительно ли президент США Дональд Трамп поступил верно, согласившись на ряд стратегических уступок в отношении КНДР? Обеспокоенность Вашингтона также вызывает стремление Южной Кореи к сближению с КНДР. В контролируемой демократами Палате представителей к Трампу могут возникнуть вопросы, а на слушаниях стратегические уступки Трампа могут быть подвергнуты жесткой критике.

В настоящий момент для всех стало очевидно, что «прогресс» администрации Трампа в переговорах по ядерной и ракетной программам КНДР настолько незначителен, что любой негативный повод может подтолкнуть президента США к отказу от переговоров и возвращению к угрозам в адрес Пхеньяна.

Угрозы в адрес КНДР могут осложнить отношения между Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Сеул необычайно быстро сближается с Пхеньяном, утверждая, что укрепление доверия между Южной Кореей и КНДР может в будущем облегчить процесс денуклеаризации. Однако многолетняя позиция США заключается в том, что Пхеньян сначала должен предоставить убедительные доказательства прогресса в плане денуклеаризации, после чего можно будет поговорить об отмене санкций. Конечно, приостановление военных полетов, демонтаж охранных вышек и совместный поиск останков павших солдат КНДР и Южной Кореи — это хорошо, однако Вашингтон считает, что слишком стремительное сближение между Сеулом и Пхеняном снижает давление на КНДР и подрывает переговоры по вопросам, связанным с ядерным оружием и баллистическими ракетами.

White House Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

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Что Вашингтону следует предпринять? Первоочередной задачей является укрепление отношений с Южной Кореей. КНДР, возможно, не намерена торговать своим стратегическим вооружением ради улучшения отношений с остальным миром, но в этом нет ничего нового. Отчет, опубликованный на этой неделе, нельзя назвать шокирующим или стратегически значимым. Гораздо важнее, чтобы не произошло резкого изменения политики Трампа в отношении КНДР, которое могло бы вызвать обвинения со стороны Южной Кореи и международной общественности в том, что США спровоцировали опасное поведение Северной Кореи. Очень важно, чтобы Вашингтон наладил тесный диалог с Сеулом для разработки совместной дорожной карты в отношении КНДР.