В Вашингтоне очень сложно достигнуть консенсуса, не говоря уже о Ближнем Востоке. Однако по одному вопросу консенсус уже достигнут: Йемен столкнулся с масштабным гуманитарным кошмаром. В ООН заявили, что в Йемене разразился «худший гуманитарный кризис в мире», пишет Майкл Рубин в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

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Более шести месяцев назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что четырехлетний конфликт в Йемене привел к тому, что более 22 миллионов человек — три четверти населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Голод грозит 14 миллионам человек. В стране вспыхнула эпидемия холеры.

В Вашингтоне многие обвиняют в этом Саудовскую Аравию. 31 октября министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный секретарь Майк Помпео призвали установить в Йемене режим прекращения огня в течение 30 дней, чтобы приступить к мирным переговорам. 10 ноября глава Пентагона объявил о том, что военные США больше не будут осуществлять дозаправку самолетов Саудовской Аравии, которые наносят воздушные удары в Йемене. На следующий день 30 бывших сотрудников администрации экс-президента США Барака Обамы опубликовали письмо с требованием приостановить любую поддержку военной кампании в Йемене. Многие республиканцы считают, что данное требование является справедливым. Убийство оппозиционного саудовского обозревателя издания The Washington Times Джамала Хашогги лишь усилило обеспокоенность как республиканцев, так и демократов, в отношении действий Саудовской Аравии.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

Конечно, ответственность за ситуацию в Йемене несет не только Саудовская Аравия. Йеменские хуситы также несут ответственность. В сентябре 2014 года хуситы захватили столицу Йемена Сану и вытеснили из города признанное ООН правительство Йемена. Хуситы препятствовали оказанию помощи городу Таиз, который находился под контролем правительственных сил, а также запускали поставляемые Ираном ракеты в направлении международного аэропорта в Эр-Рияде. Тем не менее Саудовская Аравия несет ответственность за гибель гражданского населения в ходе воздушных бомбардировок.

Белый дом и международное сообщество всё больше склоняются к необходимости дипломатического урегулирования ситуации в Йемене, однако государственный департамент США подорвал дипломатические позиции Вашингтона, переместив американское посольство из Йемена в Саудовскую Аравию. Конечно, на фоне гражданской войны и бомбардировок государственный департамент поступил благоразумно, закрыв свое посольство в Сане. Было вполне логично вновь открыть американское посольство в Йемене за пределами страны, поскольку между странами не было разрыва дипломатических отношений. К тому же посольства играют важную роль с точки зрения координации региональной политики. Представители американского посольства не только продолжают взаимодействовать с правительством Йемена, они также организуют поставки помощи, собирают разведданные, помогают координировать борьбу с терроризмом, выдают визы и предоставляют все необходимые услуги американским гражданам.

Однако размещение американского посольства в Саудовской Аравии, которое в настоящее время расположено в Джидде, но вскоре должно переместиться в Эр-Рияд, подрывает эффективность американской дипломатии. Это слишком тесно связывает США с Саудовской Аравией, чьи действия в Йемене приносят больше вреда, чем пользы. Размещение йеменского посольства США в Саудовской Аравии подрывает нейтралитет Вашингтона, который необходим для запуска мирных переговоров.

Вашингтону следовало бы рассмотреть несколько более выгодных вариантов размещения своего посольства. Например, йеменское посольство можно было бы разместить в нейтральном Омане, который хорошо известен своей ролью регионального миротворца. В Омане проходили начальные переговоры между администрацией Обамы и Тегераном. В настоящий момент при участии Омана происходит координация израильско-палестинской дипломатии.

Джибути — страна, расположенная в Восточной Африке, также могла бы принять йеменское посольство США. Так же, как и Оман, Джибути занимает нейтральную позицию. Столица страны находится в 23 километрах от крупной военной базы США, где находится штаб-квартира американских войск, расположенных в Йемене.

Американские военные на церемонии открытия медицинской клиники в Джибути

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Конечно, лучше всего было бы, если США разместили бы свое посольство в самом Йемене. Арабская коалиция освободила южный город Аден как от хуситов, так и от террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Да, в Адене американским дипломатам придется столкнуться с серьезными проблемами в сфере безопасности, однако эти проблемы вполне сопоставимы с ситуацией в Карачи или Кабуле. Разместив временное посольство в Адене, США получили бы определенные дипломатические преимущества. Во-первых, Вашингтон таким образом подчеркнул бы свою приверженность территориальной целостности Йемена на фоне растущей угрозы сепаратизма южных районов страны.

Возможно, сотрудникам йеменского посольства США гораздо удобнее работать в Саудовской Аравии, однако это наносит ущерб американской дипломатии. Если Белый дом, государственный департамент и Конгресс хотят повысить своей дипломатии в Йемене, необходимо вывести йеменское посольство США из Саудовской Аравии.