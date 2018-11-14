Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская экономика дышит на ладан

Т.н. «малая приватизация» пополнила госбюджет Украины уже на 405 млн грн, сообщил общественности министр Кабинета министров Александр Саенко. Причём больше 40% этой суммы получено государством за счёт продажи активов в Львовской области. Он же сообщил, что во время недавнего визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев были достигнуты договорённости о том, что инвестиционные советники из ФРГ помогут Украине в подготовке госактивов к приватизации.

Что касается большой приватизации, в последнее время здесь воцарилась полная тишина и штиль. Никаких знаковых новостей за последнюю неделю не появилось — власти и чиновники сосредоточены на подготовке к продаже компании «Центрэнерго». Это единственный актив, который Киев теоретически может продать в этом году.

Сотрудники социологической группы «Рейтинг» представили результаты социсследования, посвящённого отношению населения Украины к продаже земель сельскохозяйственного назначения, если бы вопрос об этом выносился на референдум. 72% опрошенных проголосовали бы против, ещё 10% затруднились с ответом, а 5% отказались бы принимать участие в таком референдуме. И только 13% опрошенных поддержали продажу земли.

Сергей Светославский. Волы на пашне. 1891

Валюта

По состоянию на 14 ноября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 27,91 грн (-0,22 грн с 4 ноября). Впрочем, гривна укрепилась и к остальным валютам. Евро подешевел до 31,43 грн (-0,68 грн). Рубль — до 0,412 грн (-0,017 грн). Курс «межбанка» 12 ноября остановился на уровне 28,87−28,89 грн (-0,2 грн). Торги завершились на более низком курсе, чем тот, с которого они стартовали (27,9−27,94 грн/долл).

А вот на «чёрном рынке» доллар так и не пробил важный психологический порог — 28,02−28,05 грн (-0,06 грн).

Гривна укреплялась практически без остановки с 5 ноября, и сегодня её курс по отношению к доллару практически тот же, что и месяц назад. Правда, в последние дни (12−14 ноября) он пополз вверх, однако крайне медленно: коррекция не более 1−2 копеек в день.

Прогноз экспертов примерно таков. В краткосрочной перспективе (в ближайшие 7−10 дней) можно ждать дальнейшего укрепления гривны. Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии для издания «Обозреватель» указывает, что наличный доллар в банках может торговаться в коридоре 27,7−27,9 грн. А вот к началу зимы доллар отыграет это падение.

«Текущий эпизод укрепления гривны связан с активизацией продаж иностранной валюты накануне уплаты бизнесом квартальных налогов (крайний срок 19 ноября). Соответственно, позитивный для гривны баланс рынка, скорее всего, будет сохраняться еще полторы недели, а в конце ноября вполне вероятен разворот рыночной ситуации на фоне активизации государственных расходов», — объяснил главный аналитик Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов корреспонденту «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

Для укрепления гривны есть и другие причины. Во-первых, инвесторы приобретают гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Во-вторых, продают валюту также экспортёры, в особенности торгующие с/х продукцией — им необходима гривна для проведения осенних полевых работ.

Золотовалютные резервы Украины в январе-сентябре уменьшились, причём как официальные, так и чистые (за минусом кредитных средств МВФ) — до 16,6 и 6,2 млрд долл. соответственно. Таким образом, ЗРВ Украины на сегодняшний момент примерно на 1 млрд долл. меньше, чем в соседней Белоруссии.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило свой прогноз по курсу гривны. Ожидается, что в 2019 году украинская валюта ослабеет до 30,7 грн/долл., и до 32,3 грн/долл. в 2020-м.

Напомним, ранее свой прогноз обнародовало агентство S&P и он чуть-чуть оптимистичней: 30,3 грн/долл. в 2019 году и 31,2 грн/долл. в 2020-м. Планку в 32 грн доллар, по мнению аналитиков S&P, преодолеет только в 2021 году.

Большая доля теневой экономики на Украине способствует повышенным оборотам фальшивых денег, утверждают эксперты. Чаще всего на Украину везут поддельные доллары и гривну крупных номиналов. Всё, что меньше 100 грн, подделывать уже нет смысла — не окупаются расходы на изготовление и сбыт.

«…много поддельных долларов, потому что эта валюта в основном крутится в теневом секторе. А учитывая, что у нас в тени находится до 60% экономики, то треть из этих денег — подделка», — рассказал изданию «Обозреватель» экономист Александр Кущ.

Paul Nicholson Фальшивая долларовая купюра

Что же касается гривны, то её также подделывают, однако не слишком активно. Прежде купюра в 500 грн была эквивалентна 62 долларам. Сегодня — это всего 17, а купюр более высокого номинала не появилось. Поскольку производство фальшивых денег — бизнес зачастую транснациональный (фальшивку могут печатать за границей и лишь потом везти на Украину), то смысл производства фальшивой гривны невысок: проще сразу сделать фальшивые 100 долларов, продать их за ⅓ номинала и получить более высокий доход.

Данные Нацбанка эти соображения подтверждают: в первой пятёрке наиболее подделываемых банкнот (те, что выявляются на Украине чаще всего) расположились 100 долларов, 200 евро, 50 евро, 5000 рублей и 100 евро.

МВФ

В МВФ раскритиковали Украину за недостаточные темпы роста экономики.

«Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4−5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины», — заявил во время пресс-конференции в Киеве постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

По его мнению, основной виновник низких темпов роста ВВП — коррупция.

«Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста», — уверен он.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Правда, на самом деле и 3% уже нет: в Фонде понизили прогноз роста ВВП на будущий год с 3,3% до 2,7%. А также с 4% до 3,4% — на 2020-й.

Как уточняет директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии изданию «Сегодня», вопрос темпов роста действительно не праздный, поскольку от него напрямую зависит, сможет ли Киев рассчитаться с МВФ. Скажем, при текущих темпах Украина этого сделать не может и вынуждена только рефинансировать долг: брать новые займы, чтобы отдавать ими старые. В частности, в 2019 году Украине предстоит вернуть Фонду 1,9 млрд долларов.

Неодобрительно МВФ относится и к идее введения налога на выведенный капитал (взамен налога на прибыль предприятий).

«Это приведет к тому, что большие предприятия просто смогут не платить в бюджет средства. От этой идеи выиграют немногие. И поэтому консультанты МВФ приехали в Украину, чтобы понять, какая политическая ситуация в стране. И чтобы разобраться, что с бюджетом, будет ли он в необходимые сроки. По их мнению, Украина может недополучить около 50 млрд гривен налоговых поступлений. И это будет означать, что бюджет будет сверхдефицитным», — пояснил логику Фонда преподаватель Национального технического университета Украины Алексей Якубин в комментарии для ГолосUA.

Напомним, что именно бездефицитность госбюджета (либо дефицит строго в определённых пределах) — едва ли не главное требование Фонда для финансирования стран, с которыми подписаны программы сотрудничества. В проект бюджета-2019 и так уже заложен дефицит в размере 90 млрд грн, т. е. вместе с новым налогом он бы составил 140 млрд грн.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина на мели

Йоста Люнгман оказался в Киеве не просто так. В начале ноября Украину в очередной раз посетила миссия МВФ, приехавшая обсуждать условия начала финансирования по новой программе stand-by. В связи с этим эксперты предполагают, что о траншах по формально действующей до весны программе (EFF) Украина может забыть.

«Вряд ли будут еще какие-то транши по действующей программе. Насколько я знаю, разногласия между Украиной и МВФ еще не сняты до конца. Украина слишком задержала с их выполнением», — заявил в комментарии изданию «Сегодня» доктор экономических наук Олег Яременко.

Такого же мнения придерживается и экономист Борис Кушнирук.

А вот в сроках получения денег эксперты согласия не нашли:

«МВФ готов начать выдачу кредита по программе stand-by, если мы примем закон о бюджете на 2019 год до 1 декабря и в сбалансированном виде. Если выполним это требование в срок, первый транш точно будет еще до конца текущего года. Точнее, до 17−18 декабря, потому что потом начинаются праздники. Поэтому важно принять госбюджет до 1 декабря — чтобы у МВФ было время для запуска программы, т. е. для выплаты первого транша», — считает Кушнирук.

Тогда как Яременко не исключает, что его получение может затянуться вплоть до парламентских выборов (т.е. ещё почти на год). Напомним, в последний раз Украина получала деньги от МВФ ещё в апреле 2017 года, т. е. более 1,5 лет назад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «У МВФ гибкая система правил: сегодня одни, завтра другие»

Как уже сообщалось, бюджет на сегодня — главное условие МВФ. А его принятие может заблокировать президент Украины Пётр Порошенко, о чём он уже предупредил депутатов. Причём не просто предупредил, а поставил их в крайне неприятную позицию уже после отъезда миссии.

«Обеспечение субсидиями — мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал — просто не подпишу бюджет», — такая запись появилась в Twitter главы Украины 12 ноября.

Т. е. депутаты и правительство окажутся меж двух огней: предусмотреть больше денег на субсидии (ещё примерно 40 млрд грн к уже заложенным в бюджет 50 млрд) — означает нарваться на недовольство Фонда относительно дефицитности бюджета. И ещё непонятно, во что оно выльется, поскольку прецеденты уже были.

«Миссия, которая работала в сентябре, дала правительству четкий сигнал, что Украина может рассчитывать на транш МВФ, если примет смету на 2019 во втором чтении и в целом. Кредитор предпочитает убедиться, что не будет бюджетных «сюрпризов» похожих на те, которые наблюдались два года назад. Тогда между первым и вторым чтением у Кабмина возникла идея вдвое повысить минимальную зарплату», — напоминает в комментарии «Экспресс-онлайн» глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Можно, конечно, проигнорировать требование президента, но тогда транша не будет точно. Порошенко обещание сдержит любой ценой — до президентских выборов остаётся 4,5 месяца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко. «Я связан с родиной крепкими узами!»

Топливо

По состоянию на вечер 13 ноября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 32,61 грн (-0,23 грн с 4 ноября, +4,21 грн с начала года), за литр А-92 — 31,59 грн (-0,24 грн с 4 ноября, +4,66 грн с начала года).

Дизтопливо продолжает вести себя нестандартно. Оно всё ещё стоит дороже А-92 и дешевеет весьма неохотно: 32,38 грн (-0,06 грн с 4 ноября, +7,09 грн с начала года).

Стоимость автогаза осталась той же, что и в начале ноября — 16,4 грн/л.

Таким образом, цены на бензин в рознице сегодня «отскочили» до уровня на начало октября, т. е. примерно на 0,5 грн в сравнении с пиковыми ценами на 10−12 октября. У дизтоплива был свой пик (29 октября), однако тут коррекция вышла более скромной — всего 0,06 грн. А стоимость автогаза по сравнению с пиковой (16,41 грн, 5 ноября) и вовсе практически не изменилась.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в комментарии fakty.ua объясняет такую ситуацию тёплым октябрём. Обычно в этот месяц происходит снижение спроса на топливо из-за того, что часть автовладельцев ставит автомобили на «зимовку». В этом году такого не произошло, а рынок привычно завёз меньше топлива, чем было необходимо. Правда, это объясняет, почему цены росли в октябре. А вот почему они так разнонаправленно ведут себя в ноябре — вопрос открытый.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

Оптовым и розничным продавцам моторного топлива, похоже, придётся получать для торговли специальную лицензию в Государственной фискальной службе. Соответствующий законопроект был внесён в парламент в начале ноября и вполне может быть принят до голосования за бюджет. Её стоимость составит 5 тыс. грн за каждую нефтебазу (для оптовых торговцев) и 2 тыс. грн за каждую АЗС. В правительстве рассчитывают таким образом собрать в бюджет дополнительные 10 млрд грн. Разумеется, торговцы заложат эти траты в конечную стоимость топлива для населения.

Разное

На прошлой неделе мы писали об акции «социальной ответственности» одного из хлебокомбинатов на западной Украине: пенсионерам продавали хлеб с истекшим сроком реализации по сниженной цене. Генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в ходе пресс-конференции пояснил, почему сами же покупатели не находят в этом ничего возмутительного: 27% украинцев не могут себе позволить иного хлеба, кроме т. н. социальных сортов. Производство такого хлеба — своего рода обязанность хлебозаводов, а цена на него регулируется государством. В то же время стандарты его производства не слишком строги.

Впрочем, хлеб на постмайданной Украине никак нельзя назвать дешёвым.

«Украина, как оказалось, ныне не самая дешёвая страна по цене на хлеб. Так, в Литве цена на белый хлеб стартует с 13 грн за 1 кг, в Польше — с 17 грн, в Украине — с 19 грн. То есть мы имеем очень существенную разницу в цене на хлеб», — подчеркнул эксперт.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

Как известно, ни Польша, ни Литва при этом не являются экспортёрами пшеницы. При этом хлебокомбинаты жалуются, что цена социального хлеба ниже его себестоимости и выпекать такой хлеб им невыгодно. Поэтому такой хлеб не всегда можно найти в торговой сети: скажем, в Киеве его продают через сеть социальных киосков.

Кстати, к концу года стоимость хлеба вырастет ещё на 5%.

Данные Дорошенко подтверждаются информацией Госстата. Согласно его сообщению, среднестатистический житель Украины тратит на продукты питания почти 3100 грн, т. е. более 82% от минимальной зарплаты.

22 ноября — к этой дате украинский парламент должен был принять бюджет. Такое заявление Александр Саенко сделал в эфире радиостанции «Новое время». Однако через несколько дней эти сроки были сдвинуты на две недели, и теперь бюджета ждут только в начале декабря.

9 ноября Госстат опубликовал данные по инфляции за январь-октябрь. Осенью она резко рванула вверх и достигла за 10 месяцев 9,5%. С одной стороны, это не так много, как за тот же период прошлого года (11,8%). С другой же, Нацбанк после пересмотра прогноза в начале сентября обещал только 8,9% по итогам года — а этот предел был преодолён уже к началу октября. В последние месяцы 2018 года, а также в начале 2019-го возможен ещё один резкий скачок цен — из-за повышения стоимости газа и отопления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Бюджетные доходы в будущем году вырастут не только от лицензирования торговли топливом. 10 ноября депутаты приняли сразу пакет дополнений в Налоговый кодекс. И самым примечательным из них является, пожалуй, налогообложение торговли б/у вещами. По мнению ГФС, деньги от продажи даже мелких предметов быта являются дополнительным доходом граждан, а значит, должны облагаться налогом по обычной ставке НДФЛ (18%). Разумеется, обычные граждане, продающие личные вещи через электронные торговые площадки, вряд ли побегут декларировать свои доходы от торговли. Это изменение коснётся в первую очередь комиссионных магазинов и ломбардов — они будут удерживать налог автоматически.

Похоже, что Украина потеряла ещё один рынок сбыта в СНГ. В этот раз проблемы возникли у производителей лекарств — таможенники Узбекистана без объяснения причин отказываются растаможивать лекарства сразу нескольких украинских производителей (на проблемы пожаловались «Юрия-Фарм», «Фармак», «Лекхим», «Фармхим»). Причиной таких действий таможенников Узбекистана стал якобы ответ на расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.

Украинская фармацевтика

Президентские и парламентские выборы в следующем году могут замедлить проведение ключевых структурных реформ на Украине, сообщается в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В документе отмечается, что экономический рост на Украине «набирает обороты, однако остается скромным» — одним из факторов является усиление эмиграции людей трудоспособного возраста, что привело к появлению давления на рынке труда и ведет к замедлению промышленного производства.

Украина в январе-октябре увеличила импорт свинины до 23,4 тыс. тонн на общую сумму 43,2 млн долларов, что в четыре раза больше показателей за весь 2017 год, сообщила пресс-служба «Ассоциации свиноводов Украины». Эксперты организации отметили, что импорт свинины в этом году оживился вследствие сокращения внутреннего предложения, что привело к повышению внутренних цен по сравнению с ценами на свинину иностранного происхождения.