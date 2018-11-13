Во время обсуждения в Госдуме законопроекта, продлевающего на семь лет работу Фонда ЖКХ, разгорелась дискуссия вокруг идеи правительства изменить понятие «аварийное жилье», ввести понятие «ветхий фонд» и, возможно, таким образом «скинуть» обязательства по расселению граждан из опасных домов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Замглавы Минстроя Наталья Антипина рассказала о планах министерства со ссылкой на поручения президента 23 октября.

«И там в рамках второго этапа по совершенствованию законодательства мы будем предусматривать уточнение критериев отнесения домов к аварийным, введение понятия «ветхого фонда», потому что сейчас у нас в аварийный фонд попадают и ветхие дома», — сказала она.

Замминистра не скрывает надежды на то, что аварийные дома не настолько аварийные и могут подпасть под «ветхий фонд», а значит, сносить их не надо, расселять не надо, компенсировать жилье не надо, достаточно отремонтировать.

«Безусловно, для ветхих домов, которые можно ещё откапитализировать, провести капитальный ремонт и продлить жизненный срок, жизненный цикл этого дома, соответственно, будет отдельная… Надо продумывать эту программу», — заявила Антипина.

В очередь!

Вместе с тем, по данным того же Фонда ЖКХ, сейчас в России около 14 млн кв. метров аварийного жилья, к 2025 году будет порядка 42 млн кв. метров, к 2035 году — 85. В рамках проекта предусмотрено переселение 530 тыс. 800 граждан из аварийных домов площадью не менее 9 млн 560 тыс. кв. метров, указали в Минстрое. В министерстве не скрывают, что предыдущая программа выполнена на 98%, не переселено на сегодняшний день 6,6 тыс. человек и 105 тыс. кв. метров.

«У нас никаких денег не хватит в бюджете, чтобы решить эту проблему. Более того, 2018 год — мы оставили субъекты Федерации без федерального софинансирования, где не дали ни копейки для того, чтобы они решали эту проблему. Начинается решение этой проблемы с 2019 года… Пока мы не примем механизм постоянно действующий, который бы решал эту проблему, никакими законопроектами временными проблему не решить», — возмущен депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё. Воронеж

Для понимания, о каких суммах идет речь уточняем, что финансирование и реализация положений новой программы за счет средств федерального бюджета будут осуществляться в рамках федерального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в размере 431 млрд 940 млн рублей в период 2019—2024 годов, при выделении долевого финансирования региональных бюджетов в размере 67 млрд 83 млн рублей.

Лукавство цифр и Минстроя

Объем ветхого жилья в России сильно занижен, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин и называет несколько причин. Он напомнил, что ветхим жильем считается таковое при износе по несущим конструкциям свыше 60%, аварийным — свыше 70%, и «только если местные органы власти сами не напортачили по составлению соответствующих заключений межведомственных комиссий, то никогда ветхий дом аварийным признан не будет».

Также парламентарий указал и на то, что программа расселения должна распространятся и на жилье, которое признается аварийным сегодня, а том числе и по вине управляющих компаний.

«Если дом оказался признан аварийным сегодня, это вовсе не означает, что мы должны этих людей оставить в нигде, поскольку проживание в аварийном доме, оно небезопасно для жизни и здоровья людей, и в нашем понимании сфера зонтичная действия данного закона должна быть распространена в том числе на те дома, которые признаются аварийными сегодня», — сказал Шеин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что если какой-то объект признан аварийным, это вовсе не означает, что государство взамен предоставляет людям жилье.

«В соответствии с действующей нормой 32-й статьи Жилищного кодекса Российской Федерации, если человек проживает в приватизированной квартире и при этом у него доходы хотя бы на рубль превышают так называемый прожиточный минимум в 10 тыс. рублей, то в этом случае ему не дают взамен иного жилья, а дают взамен так называемую «выкупную цену». И скажем, в моей родной Астрахани такая выкупная цена составляет подчас порядка 400 тыс. рублей, что при стоимости квадратного метра в 40 тыс. очевидно не даст возможности купить взамен что-то в принципе», — указал парламентарий.

Evgeny Кошелек

Жилье не признается аварийным также из-за отсутствия средств у жильцов на проведение экспертизы, заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). Сегодня процесс признания дома аварийным регулируется 47-м постановлением правительства Российской Федерации. В соответствии с этим постановлением собственникам помещений необходимо собрать ряд документов, среди которых самым сложным является заключение специализированной строительной организации.

«Оно обычно дорого стоит, ну, для самых маленьких домов 30−50 тыс., для больших это уже, естественно, сотни тысяч рублей. И понятно, что собрать с собственников эту сумму практически невозможно, чем, собственно, органы местного управления и соответствующие должностные лица пользуются. То есть, уважаемые граждане, не принесли вы нам заключение, будьте добры, как бы можете не приходить, это обязательный комплект, точнее, обязательный документ, который входит в комплект», — заявил Куринный.

Депутат уточнил данные Минстроя, он уверен, что объем аварийного жилого фонда в Российской Федерации занижен, причем, может быть, занижен даже в разы.

Куринный предостерег от ужесточения требований к признанию дома аварийным.

«Обращаюсь к правительству, если такой проект у вас родится, который еще более ужесточает или затрудняет процесс признания дома аварийным, это чревато, чревато в том числе и разрушением домов, чревато и человеческими жизнями, пока немного таких случаев, но они уже есть, и естественно, ответственностью соответствующих должностных лиц», — говорит он.

Механизм замещения

В Госдуме обратили внимание на то, что правительство не предусмотрело механизма по опережающему характеру признания домов аварийными.

«Правительство, к сожалению, не определило сегодня механизм вот такого поэтапного замещения, скажем так, или закрытия этой самой проблемы. 10 млн закрыли — 12 появилось, 9 закроем — 14 появятся, и так далее, то есть в результате семье, живущей в аварийном жилом фонде, сразу говорят, уважаемые, вам ждать пять лет, несмотря на то, что дом действительно находится (в аварийном состоянии)», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Петр Данилов Красная Весна Москва-Сити и снос здания

Из-за отсутствия упреждающего механизма было потеряно время.

«2018 год провалили, накопив еще там 1,5−2 млн кв. м жилья, и опять вернулись к этому же механизму, и сегодня мы предоставляем субсидии, не вводя модельных соответствующих вопросов, не ставя модельные вопросы перед субъектами РФ, сколько они должны переселить по механизму развития застроенных территорий, сколько они должны переселить по механизму реновации, который есть, и как это будет контролироваться со стороны министерства», — рассуждает он.

В Госдуме просят Минстрой предоставить четкий механизм того, как будет закрываться оставшаяся проблема непереселенного жилья, и самое главное — нарастающего кома, увеличивающегося кома этого самого аварийного жилья.

Реновация

Решить вопрос расселения аварийного жилья призвана реновация. По словам главы комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской («Справедливая Россия»), 23 ноября в Госдуме состоятся парламентские слушания о распространении реновации на регионы России. Интерес субъектов РФ к слушаниям оказался неожиданным для нее.

«Она оказалась очень интересная для субъектов РФ. Даже неожиданно для меня, я думала, что как-то это будет спокойней воспринято. Нет, очень и очень большая активность наших субъектов Федерации по этому поводу», — отметила Хованская.