Вот уже два дня российские СМИ наперебой комментируют небольшую публикацию в японской газете «Майнити симбун», приписывая ей сообщение о якобы согласии премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор с Россией, ограничившись получением в состав японского государства лишь островной гряды Хабомаи и острова Шикотан. Но в японской статье написано не совсем так, вернее — совсем не так. Выхваченная из контекста фраза, по признанию работающего в «Майнити» моего давнего знакомого журналиста, действительно, составлена не совсем ясно.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Но даже при этом из нее не вытекает, что Абэ отказался от претензий на самые большие и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Дословно в статье написано:

«Имеется в виду мысль начать с подтверждения (Путиным — А.К.) Совместной декларации 1956 года, предусматривающей передачу после заключения мирного договора Хабомаи и Шикотана, а затем — далее следует имеющее в данном случае не совсем понятное значение слово — наполнить или дополнить (видимо, договоренность) вопросом о принадлежности еще двух островов — Кунашира и Итурупа».

Цитата из м/ф «One Piece. Большой куш». Реж. Коносукэ Уда. 1999-2006. Япония Ненасытный осьминог

Во всяком случае — сообщения о том, что речь идет о подписании мирного договора на основе договоренности 62-летней давности, мягко говоря, неточны. Ибо японская сторона по этому «новому плану» от Кунашира и Итурупа вовсе не отказывается, а, по сути, пытается реанимировать «идею» ельцинско-козыревского МИД о сдаче южных Курил как бы в рассрочку — сначала Хабомаи и Шикотан, а затем по прошествии некоторого времени — и Кунашир и Итуруп. И хотя разработанную в недрах тогдашнего МИД России формулу сдачи Курил — «2 плюс альфа» — в статьях российских СМИ сейчас не упоминают, весьма отчетливо ощущаю, что замысел Токио состоит в реализации именно такой формулы получения всех южнокурильских островов.

Отчего же потребовалось подтверждение приверженности Путина разрешить «территориальную проблему» с Японией на основе договоренностей 1956 года? Дело в том, что его предложение отбросить предварительные условия и заключить еще до конца года мирный договор в Японии восприняли в том числе и как намерение президента вернуться к советской позиции о том, что территориальная проблема уже разрешена и ее не существует в двусторонних отношениях. Это напугало те силы в Японии, которые считают, что Путин готов отдать Хабомаи и Шикотан, но надо не продешевить и продолжить пытаться добиться «возвращения» еще и Кунашира и Итурупа.

Nasa.gov Острова Хабомаи. Вид из космоса

Ибо в Токио знают, что позиция российского президента относительно домогательств Японии может меняться и не всегда в пользу Японии. Здесь помнят и цитируют высказывание Путина, сделанное им 27 сентября 2005 года во время телевизионной «Прямой линии». Тогда со всей определенностью было сказано, что Курильские острова

«находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией… Это закреплено международным правом, это результат Второй мировой войны».

Заявление произвело тогда в Японии эффект разорвавшейся бомбы. Токио был обескуражен тем, что в высказывании Путина не был упомянут даже так называемый «компромиссный вариант» по поводу Хабомаи и Шикотана. Не опасение ли повторения российским президентом этих справедливых слов заставляет премьера Абэ добиваться подтверждения им во что бы то ни стало согласия считать условия 1956 года действующими и поныне?

Ждать осталось недолго — на завтра назначена очередная встреча лидеров двух соседних стран в Сингапуре. В любом случае поспешные утверждения российских СМИ о том, что «Абэ согласен лишь на два острова» едва ли найдут подтверждение, ибо такое решение было бы для японского премьера сродни политическому самоубийству. Да и российскую сторону не устроит мирный договор при признании нерешенности вопроса о принадлежности Кунашира и Итурупа, как это предлагают некоторые японские политики и дипломаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

Такой печальный опыт мы имеем в истории дипломатических отношений Японии и Китая. Сорок лет назад при подписании Договора о мире и дружбе по предложению тогдашнего китайского лидера Дэн Сяопина территориальный вопрос вокруг островов Дяоюйдао (Сэнкаку) между двумя странами был «заморожен» на 20−30 лет. Чем это окончилось, объяснять не приходится. Ныне эти острова превратились в грозящую вооруженным конфликтом «горячую точку» планеты, и пути снижения напряженности вокруг этих островов пока не просматриваются. Серьезность ситуации усугубляется тем, что японское правительство добилось согласия США «защищать Сэнкаку», и уже проходят военные маневры на основе сценария «освобождения захваченных противником островов».

Хотелось бы, чтобы лидеры Японии и России учитывали этот опыт и не закладывали для поколений наших детей и внуков подобные «мины замедленного действия».

Токио — Москва