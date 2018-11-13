Ближний Восток не терпит нерешительности. Вялость духа воспринимается там как слабость, а слабость пробуждает вампирские инстинкты. Происходящее в эти часы между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа было предсказуемо. Военный обозреватель Амос Харэль и некоторые другие предупреждали правительство, что ситуация с сектором Газа выходит из-под контроля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Последние месяцы вошел в привычку обмен ударами между Израилем и «Хамасом». Причем «Хамас» всегда метит в мирные объекты, а израильская армия старается не затрагивать гражданское население. Помимо ракетных ударов, малоэффективных по точности, но обладающих разрушительной силой, террористы также регулярно запускали на территорию Израиля «воздушных змеев», уничтожавших из разу в раз сельскохозяйственные угодья.

Israel Defense Forces Израильские силы обороны — Железный купол перехватывает ракеты из сектора Газа

Активные посреднические усилия Египта приводили к краткосрочным передышкам. Затем из Газы снова начинали обстреливать территорию Израиля. Это превратилось в своеобразный рэкет: дошло до того, что Катар вмешался и передал наличными 15 миллионов долларов с целью успокоения верхушки «Хамаса». Однако чем выше мзда, тем слаще мздоимство.

В глазах террористов Израиль от раза к разу демонстрировал леность и нерешительность. А они действовали грамотно и целеустремленно: удар, еще удар, еще чуть-чуть… После каждого обстрела Израиля министр обороны Либерман грозно заявлял, что это плохо кончится для них.

Вялость и проволочка с израильской стороны были вызваны не усталостью и не малодушием. Все внимание последнее время приковано в происходящему на севере. Там Израилю удалось добиться существенных результатов с точки зрения его стратегических устремлений. Как известно, Сирия находится с Израилем в состоянии войны де-юре, по ее инициативе. За время гражданской войны армия Сирии умалилась приблизительно в 15 раз. Территория разделена на несколько зон влияния. И все это без непосредственного участия Израиля. Наученные горьким опытом в Ливане, израильские лидеры сегодня не хотят присутствовать ни в Дамаске, ни даже в приграничных сирийских населенных пунктах.

В этом контексте правительство Израиля относится особенно бережно к конструктивным отношениям, выстроенным за последние годы с арабскими соседями. Это не только Египет и Иордания, но и Саудовская Аравия, и прочие страны Персидского залива. Иными словами, это все, кто хочет сдержать распространение иранского влияния.

Широкомасштабная операция по уничтожению террористического правления в Газе неизбежно натолкнется на дежурное возмущение в странах суннитского ислама. Это не только арабские просторы Ближнего Востока, но и Турция. Собственно, вот в чем израильская дилемма сегодня.

Израильские солдаты. Газа

В эти часы наблюдается значительная эскалация в схватке с «Хамасом». За шесть часов по Израилю было выпущено более трехсот ракет. В ответ несколько объектов в Газе было ликвидировано израильскими ВВС. В ближайшие пару дней предполагается еще более значимый накал огня, и вслед за этим едва ли последует какое-то решение проблемы. Может снова всплыть какой-то посредник из Катара, который за тридцать миллионов уговорит «Хамас» угомониться. Или же Израиль доведет противника до усталости массированными бомбардировками, и после кровоточивой недели «Хамас» попросит египтян поговорить с Израилем о перемирии. В обоих случаях осязаемого результата не предвидится.

Это очень прискорбно, но никто не придумал иного решения подобной Газе проблемы, нежели известное нам на примере Мосула, Ракки, Грозного или Алеппо. Никакие половинчатые меры не оказывались эффективными, как мы видим на множестве других примеров.

Сектор Газа напоминает районы концентрации радикальных исламистов в Сирии. Стоит напомнить, что в самом Дамаске располагалась штаб-квартира политического управления движения «Хамас». Именно так: к началу гражданской войны в Сирии в крупнейшем лагере палестинских беженцев Ярмук в Дамаске располагалось около ста пятидесяти тысяч палестинцев. Главенствующее в Газе движение «Хамас» было и там главенствующим. Были и другие радикальные объединения, помельче. Прямо как в Газе.

ХАМАС

Если в 2011 году в лагере Ярмук насчитывалось около ста пятидесяти тысяч сторонников «Хамаса», то на сегодняшний день их там не осталось вовсе. Полгода назад говорили, что их там двадцать тысяч. Активные действия армии президента Асада при помощи российских ВКС освободили этот район Дамаска полностью от присутствия тех, кто стрелял в спину сирийских солдат с первых дней гражданской войны.

Ошибаются те, кто приписывают Асаду особый садизм и неутолимую кровожадность. К сожалению, это была неизбежность, ради сохранения собственной жизни и жизни близких ему алавитов. Как неизбежностью были Мосул, Алеппо и Ракка.

Поскольку Израиль не готов сегодня к такому сценарию, то сектор Газа останется для него долгоиграющей пластинкой. Или есть альтернативное решение? Да, поговаривают об обращении к президенту Трампу, чтобы тот убедил Египет снять блокаду с Газы и так позволить всем желающим выехать через аэропорт в Каире куда пожелают. Такой сценарий не лишен смысла и бескровен, но «общественное мнение» покамест не созрело.

Поэтому мы будем и далее наблюдать стычки между Израилем и «Хамасом». Пока это не надоест Израилю до такой степени, что он прибегнет к решительным шагам.