Дороги

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Транспортный коллапс

Реконструкция автодорог на Украине теперь будет вестись с новыми требованиями: в частности, теперь необходимо будет в обязательном порядке прокладывать кабельную канализацию. Таким образом, подрядчики уже сейчас могут прикинуть новую себестоимость: согласно расчётам Мининфраструктуры, стоимость прокладки 1 км кабельной канализации обходится в 5 тыс. долл. за 1 км.

Во время поездки в Житомирскую область министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отчитался о рекордной сумме вложений в украинские дороги:

«Мы существенно пошли вперед благодаря Дорожному фонду, благодаря тому, что имеем единство и в парламенте, и в правительстве по инфраструктурным вопросам, которые мы поставили номером один. За этот год мы инвестировали 32,6 миллиарда гривен в дорожное строительство напрямую из Дорожного фонда. Фактически, по всем другим источникам финансирования — это почти 50 миллиардов гривен».

Чуть раньше премьер-министр Украины Владимир Гройсман также рассказал о трёх последних годах дорожного ремонта и строительства:

«За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 — 900 км, 2017 — 2100 км, 2018 — около 3500 км [глава правительства не уточнил, но, видимо, данные по 2018 году на начало октября — ред.]», — написал он в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

И. о. главы «Укравтодора» Славомир Новак во время пресс-конференции рассказал журналистам о том, как продвигаются дела с первой платной автодорогой Украины Львов — Краковец.

«До конца года мы полностью завершим проверку всех участков дороги и будем иметь всю необходимую документацию. Должны быть уверены, что предлагаем инвестору. В начале 2019-го подготовим обращение в кабмин об объявлении конкурса на концессию», — рапортует менеджер.

По его мнению, строить, скорее всего, будут европейские компании, поскольку украинские не обладают необходимыми финансовыми ресурсами для таких крупных проектов. Что касается стоимости, то Новак уверен, что её удастся удержать на нижней европейской норме (0,07 евро/км).

Что же касается качественных бесплатных дорог, то глава компании обещает Украине дороги «как в Польше» уже через 5 лет. Но только между областными центрами. Такое обещание Новак дал в интервью LIGA.net. Также он пообещал, что к концу 2019 года «Укравтодор» оборудует 200−250 пунктов весового контроля для фур. Первую сотню комплексов весового контроля правительство Украины обещало закупить ещё к концу первого квартала 2017 года, однако затем дело застопорилось.

Antonella Beccaria Украинские дороги

И совсем не факт, что в этот раз задачу удастся решить. Ключом к ряду транспортных проблем на Украине является железная дорога. В частности, перегруженные фуры на дорогах — одно из следствий неудовлетворительной работы госкомпании «Укрзализныця», из-за которой зерно приходится везти в порт на грузовых автомобилях, а не в зерновозах. Построить пункты контроля можно, но это означает нарваться на бунт зернотрейдеров.

Железная дорога

18 октября Верховная рада Украины пробовала рассмотреть введение частной тяги на железной дороге. Голосование не состоялось, но и полным провалом его не назовешь — в поддержку документа набралось 202 голоса при 226 необходимых. Кроме возможности частным структурам использовать ж/д пути, документ предлагал ввести свободные тарифы на перевозки. Законопроекту не помогло даже то, что его лоббистом выступило Мининфраструктуры.

Причины, по которой чиновники отстаивают внедрение частной тяги, на поверхности: запредельный износ подвижного состава.

«Инвентарный парк тягового подвижного состава «Укрзализниця» на сегодня состоит из 1628 магистральных электровозов, 680 магистральных тепловозов и 1258 маневровых тепловозов. На сегодня средний износ локомотивов составляет 96,8%, в том числе электровозов 93,3%, магистральных тепловозов — 99,6%, а маневровых тепловозов — 99,9%. Средний возраст электровозов составляет 40,6 лет при нормативном возрасте в 30 лет, магистральных тепловозов — 30,7 лет при нормативных 20 годах, маневровых тепловозов — 35,8 лет при нормативных 25 годах… Прогнозный расчёт необходимого парка локомотивов с учётом их списания и с учётом исполнения плана УЗ по дальнейшей электрификации железной дороги показали, что до 2025 года УЗ нужно закупить минимум 310 новых локомотивов. Из них 110 грузовых электровозов переменного тока, 40 грузовых электровозов двойного питания, 90 пассажирских электровозов двойного питания и 70 грузовых тепловозов», — рассказал директор департамента локомотивного хозяйства «Укрзализници» Сергей Павлов во время конференции RAIL EXPO-2018.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Ветхий поезд

Между тем директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики УЗ Антон Соболевский ещё летом говорил о том, что новые электровозы УЗ получит не ранее 2020 года и совсем не в тех количествах, которые озвучил его коллега: до 2025 года рассчитывают закупить только 210 локомотивов и ещё 200 — до 2029-го. Обеспечивать новыми электровозами будут в первую очередь Одесский и Мариупольский узлы (перевозки руды и зерна).

Отдельные украинские СМИ уже успели отчитаться о получении американских локомотивов от GE, однако это не совсем правда. Локомотивы действительно уже прибыли на Украину, однако сперва их направят на локализацию и испытания. А в эксплуатацию их сдадут, как и было сказано, только к 2020 году — в лучшем случае.

Недостаток локомотивов, как уже неоднократно отмечалось, мешает украинским экспортёрам везти продукцию к портам. Так, аграрии сообщают, что в 2017 году УЗ удовлетворила их потребности в вывозе зерна на 65%, а в 2018-м — на 45%. Металлурги, в свою очередь, жалуются на то, что в январе-августе на складах скопилось 700 тыс. тонн железорудной продукции.

Зато депутаты приняли мораторий на взыскание по обязательствам Донецкой ж/д в размере 200 млн долл.

«Она [активы, оборудование, подвижной состав Донецкой ж/д — ред.] сейчас на территории временно оккупированной [а отвечать по обязательствам приходится «Укрзализнице»]», — пояснил журналистам председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Anastasiya Fedorenko Донецкая железная дорога

Объяснение такой внезапной заботе оказалось простым: кредитор Донецкой железной дороги — российский ВТБ. В момент принятия моратория хозяйственный суд Донецкой области рассматривал иск банка к ДонЖД, а в конце октября суд вынес вердикт: взыскать с неё 933 млн грн, несмотря на принятый мораторий.

До 2014 года Донецкая ж/д была наиболее развитым подразделением в структуре УЗ. Теперь же фокус внимания руководства компании смещается в западный регион. В частности, на западной Украине собираются построить участок, соединяющий Львов, Ивано-Франковск и Черновцы. Он будет отрезком т. н. Панъевропейской железной дороги, которая соединит Польшу и Румынию в обход Карпат. Владимир Омелян, презентовавший проект строительства во время Международного экономического форума во Львове, заявил, что завершить строительство планируется до 2030 года. Также участок собираются соединить с маршрутом Львов — Рава Русская — Варшава — первой международной колеёй европейского (1435 мм) стандарта на Украине.

У УЗ обострилась проблема воровства из грузовых поездов. Ещё в 2015 году на Украине распустили транспортную милицию. Тогда как экономическая ситуация в стране толкает людей на любые, часто незаконные способы заработка. Так, в октябре в Днепропетровской области была задержана банда, членам которой удалось всего за год украсть с движущихся поездов 260 тонн угля. Заработок рискованный, но прибыльный: розничная цена тонны угля равняется 250−280 долл. На Одесской железной дороге для охраны грузов даже завели собственный спецназ (по сути — военизированную охрану).

Callum Black Состав, гружёный углём

Издание «Украинская правда», ссылаясь на ответственного за пассажирские перевозки УЗ Александра Красноштана, сообщает, что пассажиропоток из Украины в направлении ЕС впервые в истории превысил пассажиропоток в Россию. Правда, цифр в доказательство столь сомнительного тезиса представитель УЗ не назвал. К тому же он не уточнил, что достигнуто это было в т. ч. за счёт сокращения поездов в РФ — пассажиропоток попросту перехватили автобусные перевозчики. Скажем, в 2013-м в Россию железнодорожным транспортом отправилось 4,5 млн пассажиров, тогда как в 2017-м — только 900 тыс. и 454 тыс. — за январь-июль этого года. Между тем спрос на российское направление сохраняется в ажиотажном варианте: 4,3 млн украинцев в 2017 году посетили РФ.

22 октября в Киеве случился локальный, но достаточно серьезный бунт — недовольные пассажиры на станции Троещина (отдаленный район столицы Украины, который крайне слабо связан с центром города) блокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде. Электричка опоздала на станцию почти на час и приехала только с четырьмя вагонами вместо традиционных шести. После разблокирования движения в «Киевпасстрансе» заявили, что одна электричка просто «вышла на рейс без одного вагона», а так в целом проблем нет и график движения соблюдается. У людей другое мнение:

«Я думаю, что вам (городским властям и чиновникам, отвечающим за отрасль) приготовили особое место в аду, самое горячее… Прибыл поезд из 4-х вагонов на станцию «Троещина-2», традиционно в него не влезло и половины людей. Люди блокируют поезд. Некоторые цепляются за электричку сзади, не для экстрима, а чтобы просто доехать на работу», — делятся впечатлениями в социальных сетях очевидцы бунта.

Tov-tob.livejournal.com Платформа ж/д станции «Троещина-2»

Экс-заместитель министра инфраструктуры, эксперт по транспорту Александр Кава отмечает, что вскоре ситуация в Киеве будет аналогична Индии, где пассажиры традиционно ездят на крышах поездов.

«Очень жаль, что имея такие финансовые возможности как Киев с годовым бюджетом в 50 млрд грн, городские власти не уделяют должного внимания решению транспортных проблем города… Хотя именно эти вопросы могут существенно повысить уровень жизни горожан и позволить им экономить самый ценный ресурс — время», — заявил в своем комментарии Кава.

Аэропорты

За 9 месяцев текущего года пассажиропоток в украинских аэропортах вырос до 15,6 млн человек (+23,9% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает Мининфраструктуры. Ожидается, что по итогам года он превысит 20 млн человек (16,5 млн в 2017 году).

Наибольший прирост показал аэропорт «Киев» (+57,3%), однако уже в будущем году результат может быть скромнее: из-за жалоб жителей жилых районов, прилегающих к аэропорту, его руководство в настоящий момент рассматривает возможность введения ограничений на ночные рейсы. Решение пока не принято — аэропорт проводит исследования шумовых нагрузок.

Прирост в главном аэропорту Украины, «Борисполе», значительно скромнее (+17,6%), и это вполне объяснимо, учитывая, что ему уже по сути и некуда расти. Для дальнейшего прироста пассажиропотока необходимы новые терминалы, новые рейсы, новая концепция логистики (о ней ниже). Антирейтинг AirHelp это подтверждает — «Борисполь» занял «почетное» 7-е место в перечне худших крупных аэропортов мира. Едва ли не главным недостатком аэропорта назвали непунктуальность приёма и отправки рейсов, а также его недостаточные размеры даже для текущего пассажиропотока. Впрочем, в десятку худших, кроме «Борисполя», попали аэропорты Франции, Великобритании, Швеции и Нидерландов, так что украинцы могут утешиться тем, что они не в самой плохой компании.

Аэропорт «Борисполь» в Киеве

Наименьший прирост показал а/п «Днепропетровск» — всего +7,4% в сравнении с прошлым годом.

В конце октября Владимир Гройсман с помпой открыл аэроэкспресс в аэропорт «Борисполь». Как выяснилось позже, с этим проектом вышла очередная «перемога».

Во-первых, это не полноценный поезд, а всего лишь рельсовый автобус. Во-вторых, строили быстро, чтобы успеть до выборов. Поэтому было решено отказаться от электрификации ветки — поезд работает на дизельном топливе. Причём электрифицировать необходимо было всего 10% маршрута (4−5 км).

«В таких случаях в развитых экономически странах развитое интеллектуально правительство закупает поезда с возможностью автономной тяги (за счёт аккумуляторов) либо с вспомогательной установкой, ведь 90% трассы идеально подходит. Но не мы», — комментирует эту ситуацию член совета гражданского контроля при Государственном бюро расследований Василий Апасов.

И. о. председателя УЗ Евгений Кравцов только обещает завершить электрификацию, однако сроки называть избегает.

IlshatS Аэроэкспресс

Также Василий Апасов уточняет, откуда взялись рельсовые автобусы — их сняли с Южной железной дороги. Максимальная вместимость такого автобуса — 90 пассажиров. На маршруте будет курсировать всего 4 автобуса, планируемый график движения — круглосуточно с интервалом через полчаса. Т. е. пассажиропоток такого автобусного аэроэкспресса (4320 пассажиров в сутки при максимальном заполнении) не идёт ни в какое сравнение с московским (даже со скидкой на масштаб городов). Правда гендиректор «Борисполя» Павел Рябикин допускает, что днём движение может быть и более интенсивным, а ночные интервалы можно сделать и часовыми. В любом случае, с текущей ёмкостью автобусов и их количеством можно говорить максимум о 4−5 тыс. пассажиров в сутки. Зато пассажиры, которым удастся все же попасть на транспорт, точно будут довольны: стоимость поездки составит 80−100 грн, тогда как такси от ж/д вокзала обойдётся в 400−600 грн.

Поскольку аэроэкспресса для 10,5 млн человек (2017 г.) трафика «Борисполя» явно недостаточно, администрация аэропорта теперь намерена строить новую автостанцию:

«Автобусную станцию мы решили разместить впритык к железнодорожной станции. Там появится пересадочный узел — железная дорога, автобусы и проход в аэропорт», — рассказал Рябикин в интервью РБК-Украина.

Забавно, что затраты аэропорта на организацию автобусных перевозок значительно превосходят траты правительства на аэроэкспресс.

«Инвестиции в паркинг составят 600 миллионов гривен, в перрон — один миллиард гривен, строительство bus-гейтов и новой багажной зоны — по 40−50 миллионов гривен, расширение трансферной зоны — 130 миллионов гривен. В совокупности объем инвестиций составит около двух миллиардов гривен».

calflier001 Автобус в киевском аэропорту «Борисполь»

Для сравнения — аэроэкспресс обошёлся примерно в 600 млн грн.

Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на полёты гражданской авиации США в Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Запрет был наложен в 2014 году в связи с тем, что аэропорты в этих городах находятся близко к зоне боевых действий, а также после катастрофы рейса MH17.

В конце октября авиакомпании начали выполнять 24 новых рейса из аэропортов Украины. Такое большое количество объясняется началом полноценной работы Ryanair (17 рейсов). Кроме неё, 6 рейсов открыла Wizz Air и 1 — румынская Tarom.

Порты

За январь-сентябрь порты Украины обработали 96 млн тонн грузов (-1,7% к аппг). Таким образом, в сравнении с январём-августом (-2%) порты немного приостановили падение грузооборота. Не дают пока выйти из пике 2 основных экспортных позиции Украины — зерно и железная руда. Перевалка зерна в сравнении с прошлым годом сократилась до 26,9 млн тонн (-8,9%), а руды — до 20,44 млн тонн (-3,5%). На зерно и руду приходится 49,3% грузооборота Украины.

В целом же перевалка экспортных грузов за 9 месяцев упала до 69,9 млн тонн (-5,7%), а компенсировать это удалось за счёт импорта — 16,5 млн тонн (+19,6%). В частности, портам удалось увеличить мощности по приёму угля — за счёт порта «Черноморск». Поэтому за 9 месяцев морским путём Украина получила 3,9 млн тонн этого вида топлива (+3,5% к аппг). А значит, к концу года может выйти на 5 млн тонн. Напомним, что прежде мощности позволяли завозить морем не более 2,5−3 млн тонн в год. Правда, в Минэнерго обещают этот грузопоток уменьшить за счёт снижения потребления Украиной антрацита. В частности, государственная генерирующая компания «Центрэнерго» практически полностью прекращает закупку антрацита.

Svetlov Artem Порт Черноморска

Транзит через Украину в этом году снова не радует портовиков — 8 млн тонн (-6,9%).

В Администрации морских портов Украины подтверждают: основные виновники снижения перевалки — экспорт зерна и транзит угля. Однако там уверены, что до конца года ситуация выправится и 2018-й год Украина закончит с теми же показателями, что и 2017-й. Хотя, судя по динамике выполнения заявок зернотрейдеров, надежд на это немного.

Напомним также, что в 2016 году грузооборот портов был едва ли самым низким за весь период независимости — 132 млн тонн. В 2017 году этот результат удалось превзойти всего на 1,9%. Свалиться на самое дно, а потом топтаться недалеко от него 2 года — сомнительное достижение. Впрочем, сама АМПУ вряд ли как-то может повлиять на ситуацию, ведь почти на 100% проблемы с падением перевалки вызваны недостатком подвижного состава у УЗ.

С начала года в порты зашло 8674 судна (-0,1% к аппг), т. е тоннаж судов продолжает уменьшаться.

1 млрд грн — в такую сумму Владимир Омелян оценил убытки азовских портов от т. н. «российской блокады».

«Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей. Это около 15−50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки (кораблей — ред.) достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция с этих портов шла на рынки Европы», — рассказал чиновник в эфире телеканала «Настоящее время».

Mtu.gov.ua Владимир Омелян

Летом будущего года Louis Dreyfus собирается открыть в Одесском МТП новый мультимодальный зерновой комплекс. Проект стартовал ещё в 2013 году: Louis Dreyfus и «Бруклин-Киев» вложили в него 100 млн долл. Мощность комплекса составит 4,5 млн тонн в год.