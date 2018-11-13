Несмотря на все жесткие разговоры о новом ноябрьском пакете санкций против Ирана, администрация президента США Дональда Трампа всё же сделала некоторые послабления. Согласно заявлениям представителей Белого дома, государственный секретарь США Майк Помпео выступил за предоставление Турции специального освобождения от санкций, чтобы Анкара и дальше смогла покупать иранскую нефть, несмотря на новый пакет санкций против Тегерана, пишут Айкан Эрдемир и Мерв Тахироглу в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

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Как пояснил Помпео, временное освобождение от санкций было предоставлено восьми импортерам иранской нефти в ответ на их обещания либо значительно сократить закупки нефти, либо полностью прекратить поставки иранской нефти. Однако на следующий же день после этого президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал антииранские санкции США и поклялся бросить им вызов. Администрация Трампа должна уделить пристальное внимание словам турецкого президента, чтобы он в конечном счете не перехитрил Белый дом.

Турция находится в серьезной зависимости от импорта энергоресурсов. Анкара импортирует из Ирана 50% необходимого количества нефти — около 200 тыс. баррелей в день — и одну пятую часть природного газа. В 2012 году, когда Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Тегерана, Анкара сократила импорт нефти до 120 тыс. баррелей в день, чтобы получить от государственного департамента США аналогичное специальное освобождение от санкций. На этот раз Турция также сократила импорт до 129 тыс. баррелей в день, и ей вновь удалось получить это освобождение.

До того, как Эрдоган пообещал 6 ноября бросить вызов американским санкциям, Анкара выразила готовность соблюдать антииранские санкции Трампа. Ранее в ноябре сообщалось, что частная турецкая нефтяная компания Petrol Ofisi отказалась предоставлять топливо иранским самолетам, действующим в Турции. В октябре неназванный турецкий «отраслевой источник» сообщил, что главное нефтеперерабатывающее предприятие Турции ведет переговоры с официальными лицами США, надеясь получить освобождение от санкций. Представители Турции заявили, что «если США прикажут прекратить импорт нефти, они подчинятся».

White House Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Во времена администрации бывшего президента США Барака Обамы Турция, после перевода платежей за импорт иранской нефти на специальные счета, позволяла своим специалистам по обходу американских санкций проводить операции по отмыванию денег для Ирана. Схемы, разработанные Турцией, позволили Тегерану получить по крайней мере около $13 млрд только за 2012 и 2013 года.

Эти операции по отмыванию денег до сих пор доставляют проблемы Эрдогану. В январе суд Нью-Йорка приговорил турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу, представителя крупного государственного банка Halkbank, к 32 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении санкционного режима. Ожидается, что министерство США предъявит Halkbank огромный штраф. Эрдоган хочет избежать будущего расследования роли Турции в уклонении от санкций против Тегерана. Это желание может исполниться. В октябре Анкара наконец освободила из тюрьмы американского пастора Эндрю Брансона, которого в течение двух лет удерживали в тюрьме по обвинению в терроризме и шпионаже. Брансон был освобожден в преддверии американских промежуточных выборов. Вопрос заключается в том, что Эрдоган получил взамен на освобождение пастора?

Все признаки указывают на то, что стороны пришли к договоренности в отношении Halkbank. 3 ноября, за два дня до того, как Соединенные Штаты объявили об освобождении турецких поставок иранской нефти от санкций, Эрдоган позвонил Трампу, чтобы обсудить штраф Halkbank. Этот телефонный звонок стал первым публичным признанием того, что Эрдоган участвует в дискуссии относительно Halkbank.

Турция также предпринимает шаги, чтобы подорвать любое будущее расследование роли Турции в уклонении от санкций в отношении Ирана. Ключевой фигурой турецко-иранских схем по отмыванию денег является бизнесмен Реза Зарраб, который начал сотрудничать с ФБР, помогая раскрыть роль Турции в уклонении от санкций. Бывшие представители турецкого правительства получили миллионы долларов в виде взяток в рамках турецко-иранских схем по отмыванию денег. Президент Турции обеспокоен тем, что Зарраб может раскрыть и его роль в этой незаконной деятельности. Любопытен тот факт, что на этой неделе турецкий суд выдал ордер на арест Зарраба. Турция может потребовать экстрадиции Зарраба, что, в свою очередь, положит конец его сотрудничеству с властями США. Эрдоган, кажется, считает, что Трамп дал ему зеленый свет.

Доллары

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Добившись освобождения Брансона и обещаний Турции подчиниться санкциям против Ирана в обмен на уступки в отношении Halkbank и Зарраба, Вашингтон вскоре может пожалеть об этом. Эрдоган искренне полагает, что он может продолжать противодействовать санкциям США и избежать последствий. Политика Трампа может только укрепить веру Эрдогана в безнаказанность его действий.

Не стоит ожидать, что страны, находящиеся в энергетической зависимости от Ирана, немедленно сведут свой импорт к нулю. Эрдоган, скорее всего, расценивает специальное освобождение от санкций и позицию Белого дома в качестве лицензии на новые махинации. Трампу следовало бы учесть горький опыт администрации Обамы в отношении двойных стандартов Эрдогана. В противном случае Эрдоган может снова вступить в сговор с Тегераном, чтобы подорвать стратегию Вашингтона в отношении Ирана.