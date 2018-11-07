Москва, 4 мая, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Юбилейный концерт по случаю 80-летия барда и композитора Сергея Никитина, проведение которого запланировали на 13 июня, не состоится. После общественного резонанса, вызванного публикацией о спонсировании бардами Вооружённых сил Украины (ВСУ), его отменили. Об этом сообщили в Центре авторской песни.

Сергей Фадеичев/ТАСС Сергей Никитин

«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — говорится в афише мероприятий.

Причину отмены организаторы не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяна и Сергей Никитины покинули Россию после начала спецоперации. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что просто отправились к сыну, который с 1990-х годов живёт в США.

Однако авторы таких песен, как «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также «Александра, Александра» из оскароносной картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», оказались в числе спонсоров Украины. Они начали участвовать в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам.

Ещё оказалось, что Никитины, помимо осуждения политики России, проживая в США, записывают антироссийские ролики для антироссийской организации «Настоящая Россия» (внесена в перечень иностранных агентов), созданной писателем Борисом Акуниным (внесён в список иноагентов, включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

В апреле в соцсетях уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова анонсировала проведение в Черногории фестиваля «Возраст счастья», участие в котором должны были принять барды Никитины, пожалевшая террористов певица Манижа и поэтесса Вера Полозкова, которая ранее одобрительно высказывалась о покушении на писателя Захара Прилепина и оправдывала действия Киева в Донбассе.

Музыканты на своём сайте опубликовали обращение к поклонникам, в котором заверили, что якобы никогда не спонсировали ВСУ и не намерены этого делать. А чтобы доказать это, артисты якобы решили отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья».

При этом в беседе с ИА Регнум барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

Российская поэтесса Юнна Мориц в комментарии ИА Регнум 22 апреля заявила, что намерена через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.

При этом барды пропали с афиши предстоящего концерта в честь 90-летия поэта и музыканта Юрия Визбора. ИА Регнум обратило внимание на тот факт, что несколько недель назад в анонсе концерта, который должен состояться в Москве 20 июня, их имена присутствовали.