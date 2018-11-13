В редакцию ИА REGNUM с просьбой опубликовать обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, обратились участники общественного движения «Русаковка», в которое входят наряду с местными жителями и муниципальными депутатами известные культурологи, архитекторы и москвоведы. Граждане обеспокоены планами мэрии приступить к очередной застройке в охранной археологической зоне в центре Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

Мэру Москвы

Собянину С.С.

Уважаемый Сергей Семенович!

Мы с большой тревогой восприняли новости о том, что в ближайшее время могут начаться строительные работы в одном из старейших районов Москвы.

Основой нового строительства является Постановление Правительства Москвы № 708-ПП от 26.09.2017.

Мы считаем совершенно недопустимым проект, который предполагает окончательную ликвидацию градообразующей исторической застройки, снос нескольких зданий из Комплекса жилой застройки «Русаковская» — «Ансамбля жилых домов, кон. 1920-х — 1930-х гг.» и постройку на их месте новых, инородных историческому району зданий вопреки закону. Согласно первоочередности сохранения, восстановления характера исторической среды в зонах охраны объектов культурного наследия, в исторических зонах посредством разработки программы сохранения уникальных типов застройки владений и реабилитации композиционной структуры плохо сохранившихся застроечных комплексов, определенной подпунктом 3 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 части 2 книги 1 Приложения 1 «Генеральный план города Москвы» Закона г. Москвы от 05.05.2010 N 17 (ред. от 27.12.2017) «О Генеральном плане города Москвы», должна быть разработана проектная документация по реабилитации, реставрации и реконструкции Комплекса жилой застройки «Русаковская».

Решения о сносе зданий ничтожны в силу их противоречия вышеназванному закону.

Однако это противоречит не только закону, но и здравому смыслу, так как неизбежно исказит исторический облик сохранившегося уникального уголка старой Москвы. Происходит уничтожение исторической памяти, без которой народ жить не может.

Кроме того, план предполагает подземные строительные работы, что не только грозит уничтожить древнейший для Москвы археологический культурный слой (с XIII века), но и создает непосредственную угрозу для памятника культуры — уникального здания «Школа с обсерваторией, 1929 г.».

Мы считаем совершенно недопустимой установившуюся практику уничтожения исторической градообразующей среды и застройки исторического центра Москвы «коробками», резонирующими с исторической архитектурой, ради выгоды частных лиц. Таким образом, уничтожается история и культура Москвы, которая принадлежит не нам и не Вам — она принадлежит всем москвичам, всему российскому народу, нашим потомкам, и в конечном итоге всему человечеству. На словах нас уверяют, что историческая Москва сохраняется, а на деле ее уничтожают здание за зданием.

Мы настоятельно призываем Вас

1. Не допустить начала работ в охранных зонах в уникальном месте г. Москвы в границах объединенных охранных зон объектов археологического наследия:

— на территории объекта археологического наследия «Территория культурного слоя «Села Покровское — Рубцово XVII в. н. э. (место древнего поселения с зоной культурного слоя)», утвержденного решением Президиума Моссовета от 30 июля 1992 года № 84.

— в границах зоны охраняемого культурного слоя № 001, утвержденной Постановлением Правительства Москвы № 545 от 07 июля 1998 г. «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)».

— на территории нахождения ранее не изученного уникального памятника инженерной мысли Российской империи с более чем двухсотлетней историей и, по мнению специалистов, единственного подземного сохранившегося участка Мытищинского (Екатерининского) водовода.

2. Отменить существующее постановление и разработать новое, которое осуществит в соответствии с вышеназванным пунктом Закона г. Москвы от 05.05.2010 N 17, в соответствии с Распоряжениями Правительства Москвы от 25.11.2003 N 2161-РП и от 18.08.2004 N 1646-РП, бережную реконструкцию существующих исторических строений: двух жилых домов 1925 г. (арх. Улинич Б.Я., предположительно в соавторстве с Ильёй Голосовым) и жилого дома 1926 г. (арх. Мотылева М.И.), составляющего единый градостроительный проект с двумя соседствующими зданиями, и организацию в квартале историко-культурного центра, как элемента туристско-рекреационной зоны. Район Русаковской, неотъемлемой частью которого является комплекс жилой застройки «Русаковская» — заповедник архитектуры эпохи советского авангарда, что неоднократно отмечали специалисты — эксперты, архитекторы, культурологи.

Мы также настоятельно требуем, чтобы закон об «охранной зоне памятников» соблюдался не только на бумаге, но и в реальности. Москва должна оставаться для нас и наших детей историческим городом наших дедов и прадедов — городом Ахматовой, Булгакова, Маяковского, Ираклия Андроникова, Максимилиана Волошина, Владимира Этуша, Бориса Заходера, Анатолия Эфроса, Сергея и Татьяны Никитиных, Александра Абдулова, а не городом новоделов с чуждой москвичам и историческому центру Москвы архитектурой.

В ближайшее время планируется скандальная стройка в охранной археологической зоне — «Территория культурного слоя «Села Покровское — Рубцово XVII в. н. э. (место древнего поселения с зоной культурного слоя)», утвержденной решением Президиума Моссовета от 30 июля 1992 года № 84, и зоне охраняемого культурного слоя № 001, утвержденной Постановлением Правительства Москвы № 545 от 07 июля 1998 г. «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)». Кроме того, на этой территории находится уникальный памятник инженерной мысли Российской империи с более чем двухсотлетней историей и, по мнению специалистов, единственный подземный сохранившийся участок Мытищинского (Екатерининского) водовода.

GFDL Памятник водоводу в Мытищях

Освоение бюджетных средств под снос жилмассива «Русаковский» и застройку начали реализовывать в ноябре 2003 года распоряжением о реконструкции домов. Постепенно, год за годом подменяя реконструкцию этих домов с последующим использованием в качестве жилого фонда на их снос, прикрываясь мнением скандальных экспертов, а также членов так называемой «сносной» комиссии, заключениями которой в 2015 году заинтересовалась прокуратура и последовало решение суда, по сути, упразднившее ее решения. Однако по странному стечению обстоятельств чиновники, по всей видимости, по инерции продолжают своими решениями апеллировать к этой «сносной» комиссии.

Предполагалось снести историческую застройку эпохи архитектуры советского авангарда и построить на ее месте комплекс с многоуровневым подземным гаражом, но силами общественности работы были приостановлены. Массовое сопротивление, волна публикаций в СМИ и международный резонанс заставили мэрию заморозить проект. Однако постановление правительства Москвы отменено не было. Что в корне противоречит Закону г. Москвы от 05.05.2010 N 17 «О Генеральном плане города Москвы». А также направлено на создание недопустимых жилищных условий для москвичей — снос существующих исторических зданий — домов 2/1 по Русаковской улице — для строительства жилого дома на расстоянии в менее 20 метров от одной из самых загруженных трасс Москвы — Русаковской эстакады в составе Третьего транспортного кольца, что еще до июля 2017 года было запрещено п. 8.21 СП 42.13 330.2011 — то есть для цели, прямо запрещенной законом. Что в целом являлось нецелевым расходованием бюджетных средств.

С 1 июля 2017 года с начала торжественного шествия программы реновации по Москве ограничения сняты, что позволило чиновникам вновь вернуться к проекту сноса исторических зданий и объявить о строительстве на их месте на расстоянии ширины тротуара от оживленного Третьего транспортного кольца уже домов для жаждущих улучшения жилищных условий жителей центра Москвы по программе реновации. Можно сказать, что чиновники учли пожелания москвичей. Однако кто добровольно переедет в квартиру с окнами на расстоянии вытянутой руки от оживленной эстакады? Чиновники надеются, что люди будут рады такому улучшению за счет своего здоровья и здоровья своих детей?

Исторические здания Комплекса жилой застройки «Русаковская» были построены в 1920-х годах при совершенно другой дорожной ситуации, нежели существует сейчас — планировалось бульварное кольцо, а построили оживленный автобан.

Жилмассив «Русаковский»

Новый проект по-прежнему предполагает снос исторических зданий и строительство подземного гаража, который уничтожит древнейший археологический слой. А также угрожает самому существованию исторических объектов — уникального памятника инженерной мысли Российской империи с более чем двухсотлетней историей и, по мнению специалистов, единственного подземного сохранившегося участка Мытищинского (Екатерининского) водовода и памятника культуры — уникального здания «Школа с обсерваторией, 1929 г.». Аттестованные «профессионалы» — инженер-реставратор из Нижнего Новгорода и исследователь неолита полуострова Камчатка своими экспертизами, недостойными профессионалов поставили существование части истории Москвы под сомнение. А департамент культурного наследия согласился с этим.

Москвичи обеспокоены, что существуют явные признаки того, что чиновники постараются реализовать варварский во всех отношениях проект.

В надежде предотвратить уничтожение уникального ансамбля организован сбор подписей под обращением к мэру Москвы с просьбой об отмене проекта сноса конструктивистского квартала «Русаковский» и его застройки. Они просят организовать на территории Комплекса жилой застройки «Русаковская» историко-культурный центр как элемент туристско-рекреационной зоны. Район Русаковской, неотъемлемой частью которого является Комплекс жилой застройки «Русаковская», — это заповедник архитектуры эпохи советского авангарда, что неоднократно отмечали специалисты — эксперты, архитекторы, культурологи.