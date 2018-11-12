Про «Тюмень — лучший город земли» с удовольствием расскажут в администрации муниципалитета, про «Тюмень — …опу» — известный московский блогер, позиционирующий себя урбанистом, про Тюмень собянинскую и якушевскую — иные источники. Я расскажу про Тюмень одного дня, которую увидела, как турист. Поехала исключительно с целью познать, справедливо ли любят или критикуют этот город, который вот-вот станет миллионником. Сейчас в столице Тюменской области проживает 768 тыс. человек.

Елена Миронова ИА REGNUM Тюмень заставляют любить, начиная с железнодорожного вокзала

Елена Миронова ИА REGNUM Тюмень заставляют любить, начиная с железнодорожного вокзала

Что делать с «пьяными» поездами?

Коли вас позвала муза странствий, то в Тюмень из Свердловской области идёт несколько поездов. И билеты лучше приобретать в кассе или на официальном сайте «Российских железных дорог», так как различные сайты крайне неправдивы в сведениях и по цене, и по наличию мест. И, несомненно, тем самым исключается возможность попасть на удочку интернет-мошенников. В реальности при покупке билета до Тюмени в кассе ж/д вокзала число мест было ограничено, а цена поездки туда и обратно — в два раза ниже.

В Тюмень я отправилась на поезде Уфа — Нижневартовск. Четыре часа езды — нет смысла тратиться на купе с ценой «самолётной». В соседях — одни вартовчане. Люди спокойные и вежливые. В дороге беседовали об отдыхе в башкирских санаториях: на качество не жалуются, хвалят. Но ни в коем случае не задавайте вопрос, «как там у вас, в Нижневартовске, жизнь». Вам расскажут, что уровень зарплат в столице Самотлора на самом деле всего тысяч на пять рублей выше, чем в Свердловской области. Условно говоря, если раньше, в тучное время высокой цены на нефть, люди могли себе позволить покупать на рынке в Сочи всё подряд не глядя, сейчас экономят и считают копейки. Благо, те, кто мне попался в попутчики, имеют право на оплачиваемую организациями и бюджетом дорогу, особенно полицейский. Про жизнь в городе говорят однозначно — «раньше было лучше». Список претензий к местным властям нет смысла приводить: настолько он длинный. Думается, надобно практику устраивать для главы Нижневартовска Василия Тихонова, а также начальника УМВД России по Нижневартовску Фаниса Хаматова — встречи с населением в поездах дальнего следования. Шучу. Однако, когда недовольство зреет в правоохранительных органах, где острая нехватка кадров и вечные переработки, а также неподъёмный план по пресечению преступлений и раскрываемости, при этом надобно ещё и профилактическую работу успеть провести в обязательном порядке… «Потогонная система. Поэтому девчонка-следователь из Лангепаса и не выдержала», — пояснил сотрудник югорской полиции.

Про важность работы полицейских вспомнилось на обратном пути, в поезде «Нижневартовск — Астрахань». Молодые выпившие парни, возвращавшиеся с вахты, высказывали вслух вещи не для женских ушей. Но мне и женщине с ребёнком от их разговоров «о бабах» некуда было деться. Надо как-то приструнить молодчиков, подсказывала совесть, да опыт возражал. Звоните близким, пусть будут с вами всю дорогу на связи. Полиции в поезде нет. Она появляется лишь на долгих стоянках, которые через два-три часа, и отправляют в отделение особо буйных. Назрел вопрос: почему у нас разрешают напиваться в поездах, где в плацкартном вагоне дети и женщины? Почему запрещено курить, зато разрешено злоупотреблять алкоголем? Практику «пьяных» поездов с вахтовиками необходимо прекращать. Наболевшая тема. Скорые поезда дальнего следования с редкими остановками, на мой взгляд, необходимо укомплектовывать полицейскими, которые могли бы ещё и штрафовать за употребление спиртных напитков в поезде. Согласна, что мысль не свежая. Пока что в составах из Нового Уренгоя и Нижневартовска самые безопасные места — купейные.

Апартаменты или хостел?

Подъезжая к Тюмени, видишь огни большого города. На перроне они тоже присутствуют. Но почему-то плохо освещаются крутые лестницы выхода в город с платформ. Крепко держась за перила, на ощупь начала спускаться. Пожилая женщина попросила помощи. И мы вдвоём, аки слепые котята, выползли вниз.

Такси федеральной сети, как выяснилось, по стоимости аналогично нашему, свердловскому, — 120 рублей традиционно. Поэтому остановлюсь подробнее на гостиничном сервисе, который лично я нашла отличным. Одним махом ликвидировать рутину выбора гостиницы в Тюмени помогает единая справочная служба. Не майтесь, выискивая и названивая самостоятельно. За пять минут мне нашлись апартаменты, где был телевизор, холодильник, оборудованная кухня, утюжок с гладильной доской, в ванной была даже стиральная машина. И главное — беспроводной интернет. И всё это счастье — полторы тысячи рублей в квартире на меня одну. Сразу оговорено на ресепшене, что в апартаментах не курят, не употребляют спиртные напитки и не шумят в вечернее время. За каждое нарушение полагается штраф в тысячу рублей.

Доводилось писать о слёте представителей гостиничного бизнеса в Тюмени, где говорилось о развитии сети апартаментов в высотках. И у меня тогда почему-то сложилось представление о неком хостеле, наверное, потому что говорилось о недорогом сегменте. Но реальность перевернула домыслы. Причём девушка-администратор «вела» меня по телефону от железнодорожного вокзала до ресепшена, доброжелательно, искренне переживая, чтобы не потерялась в пути. Хостел, кстати, мне тоже был ранее предложен, за 500 рублей в сутки, но, как говорится, «система коридорная, на тридцать восемь комнаток — всего одна уборная». И убедилась лично, что апартаменты — очень популярная гостиничная услуга в Тюмени. Командированные, участники съездов и слётов, которые многочисленны в этом городе. Попалась стайка девушек со скрипками. Значит, и по культурному обмену приезжают. Познакомилась с бабушкой и мамой, которые привезли ребёнка с Ямала на обследование в тюменскую клинику. Они рассказали мне о своих мытарствах. Значит, справедливо ИА REGNUM пишет о неважном качестве ямальского здравоохранения. «Чуть что сложное, у нас отправляют в Тюмень. А у нас регион, сами знаете, — сплошная полярная ночь, лето два месяца в году, привозные, часто некачественные продукты питания. Откуда на Ямале здоровые дети? Заморышами рождаются», — пожаловалась бабушка, которая оказалась почти моей землячкой, из города Богдановича Свердловской области, уехавшей из родных пенатов за мужем ещё в молодости на освоение просторов Крайнего Севера. На Ямале уже родились сын и дочь. Появился внук — третье поколение покорителей Севера.

Елена Миронова ИА REGNUM Департамент здравоохранения Тюмени

Впрочем, здоровьем сейчас не пышут дети по всей России. И поэтому решение экологических проблем — первостепенная задача государственной важности в стране. Кстати, в тюменских дворах увидела первые шаги к раздельному сбору мусора.

Елена Миронова ИА REGNUM Ёмкости для сбора пластика в Тюмени

Полжизни за фотоаппарат!

Ночь, улица, «фонарь» под глазом — говорят, обычное явление в Тюмени. И немудрено. Только в квартале улицы 50 лет ВЛКСМ я насчитала пять (!) мини-пивных. Одна из них называется красноречиво «Пивные реки и рыбные берега». Пивнушками жилые массивы усеяны с лихвой. А ночная жизнь в выходные в Тюмени кипит. Стайки молодых людей ходят по торговым центрам, где можно жить не отходя от кассы и, кажется, есть всё.

Но даже предположить не могла, что купить приличную цифровую «мыльницу» в Тюмени — большая проблема. Мой не самого лучшего разрешения фотоаппарат моментально разряжался при уличных — 15 °. Замечательно, что обнаружила сие вовремя. Супермаркеты работают в Тюмени до 22:00. Но в первых двух из них, которые удалось посетить вечером, небольших фотоаппаратов не оказалось. Профессиональные «кэноны» в избытке — бери, но не хочу. В отделах, где торгуют электроникой, продавцы предложили подождать дня два-три под заказ или купить смартфон или айфон, которые фотографируют, по мнению продавцов, не хуже. Не ходовой товар нынче мини-камеры, как выяснилось. Искомое нашла на следующее утро в огромном отделе федеральной сети в гипермаркете, где весь этаж был усеян магазинами электротехники. Но и у них выбор был невелик, однако нашёлся нужный аппарат — морозоустойчивый и «для чайников». Словом, благодарна ребятам за консультацию, быструю настройку и продажу.

Разговор на эту тему портит нервную систему

Между тем споры тюменских архаистов с новаторами имеют основания. Поражает бездумная архитектурная эклектика, когда высотки нагло вытесняют старину, причём кварталы жилых массивов в самом центре города… Зачем это? Как мне сообщил местный житель: «Потому что у нас никогда не было нормального архитектора!» Это его мнение, но со вкусом, действительно, у творцов макромира города неважно. Что видно невооружённым специальными знаниями глазом.

Кстати, приветствую и поддерживаю желающих как-либо решить вопрос с пробками на улице Мельникайте. Это чудовищно — преодолевать из-за безудержного потока машин расстояние в 15 минут ходьбы за 45 минут на автомобиле. И, как мне сообщил таксист, нам крупно повезло в вечер пятницы. Днём в субботу и воскресенье — всё тот же шум моторов и скрип тормозов. Кроме того, водители недовольны качеством дорог, которые в Тюмени беспрестанно ремонтируются, «да бестолку». Наверное, поэтому Тюмень можно смело называть городом внедорожников. Автомобили отечественного сегмента эконом-класса, наверное, проглядела. А, может, их и нет вовсе?

Как и не встретила на улице ни одного человека в инвалидной коляске, причём при обилии пандусов и широких лифтов в высотках. Даже пешком невозможно пройтись по скользкой и разбитой плитке. Предупреждаю женщин: не рискуйте ходить по ноябрьской Тюмени на каблуках. Этот город вымощен ещё «собянинской» плиткой. Помните, когда мэр Москвы Сергей Собянин был губернатором Тюменской области и ему пришла в голову гениальная мысль вымостить столицу региона плиткой? Да, 15−13 лет тому назад. Вот с тех пор она не менялась, причём качества была не лучшего. Я выбрала вариант с середины на половину: разношенную нескользкую обувь на каблуке в четыре сантиметра — и подвернула-таки ногу. А потом весь день насмарку — передвигалась на такси.

Площадь перед зданием правительства Тюменской области — просторная вымощенная площадка, тоже отполированная тысячами подошв. На качество плиточной укладки там не пожалуешься. Аналогичное состояние плитки и у здания Тюменской областной думы. В самый раз, чтобы идти державным шагом, не спотыкаясь о народные деяния. Могут ведь, когда захотят.

О малых и больших формах

После туристической травмы доковыляла до столетней водонапорной башни из красного кирпича высотой 25 метров, а-ля средневековье. Тюменцы отмечают, что на Урале множество подобных сооружений давно снесено. Они тоже ломают голову, что же с нею делать, красивой такой.

Елена Миронова ИА REGNUM Знаменитая тюменская водонапорная башня

Напротив — Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева.

Елена Миронова ИА REGNUM Тюменская областная научная библиотека

Рядом — мемориал фронтовикам. Привожу этот памятник, как пример множества мемориалов, которые часто встречаются на пути на улицах города. Широко известно трепетное отношение тюменцев к памяти о людях, которые на фронте и в тылу приближали Победу над фашизмом.

Елена Миронова ИА REGNUM Памятник фронтовикам

Есть в Тюмени и собственный Ильич. Огромный, задумчивый.

Елена Миронова ИА REGNUM Скульптура Владимира Ильича Ленина в Тюмени

Также Тюмень славится небольшими арт-объектами, бронзовыми скульптурами, которые принято называть «малыми архитектурными формами». Спасибо «собянинской» плитке, что намеченную программу не исполнила, но зато разглядела пристальней центр города.

Елена Миронова ИА REGNUM Скульптура почтальона

Бросается в глаза заботливое отношение тюменцев к братьям нашим меньшим, которая выражается в откормленных голубях и бродячих собаках, для которых хлеб — это не еда.

Скажу пару слов о справедливых претензиях тюменцев к странностям художественной мысли устроителей городского пространства, а также к неухоженности его. Взять хотя бы городской парк культуры и отдыха, который расположен на Цветном бульваре в центре Тюмени. Как гласят путеводители, в XIX веке на его месте находилась Торговая площадь. Современный же его вид был спроектирован в 2004 году к юбилею Тюмени. Но первое впечатление сразу портит разбитая, как я поняла, некая скульптура.

Елена Миронова ИА REGNUM Разбитая скульптура в парке на Цветном бульваре Тюмени

Внушительный фонтан «Времена года», колесо обозрения бросаются в глаза. И колесо работало, несмотря на пронизывающий ветер и минус 15 на дворе. Рядом с фонтаном припарковались пони и верблюд, не пользовавшиеся популярностью у детворы, которой в парке и не было.

С колеса обозрения, кстати, в путеводителе предлагается посмотреть на бульвар. На что там смотреть? На лавочки? Или нелепые то ли клумбы, то ли арт-объекты? Посудите сами.

Летом в парке, как водится, собираются уличные музыканты. Увидела лишь группу женщин с палками для скандинавской ходьбы, велосипедистов и скейтеров.

Мелочи благоустройства

Что касается велосипедистов — их очень много в Тюмени, где царствуют автомобильные пробки. Но встретила лишь две парковки для «двухколёсных коней». Зато во дворах приходится протискиваться между четырёхколёсными. И нет слов, с каким риском для жизни велосипедисты передвигаются по дорогам столицы региона. Пешеходом-то страшно идти: ограждение проезжей части от пешеходной в центре города единично или символическое. Натыканы железные палки. И данная «пощёчина общественному вкусу» — не редкость.

Елена Миронова ИА REGNUM Символическое ограждение в Тюмени

Городские дворы запорошены осенней листвой. Дворники, ау! К клумбам тоже разный подход. Когда предприниматель желает привлечь внимание к своему магазину, появляется-таки креативный элемент, украшающий пространство круглый год, а не только летом.

Мелочи, скажете. Но из таких мини-деталей складывается в целом впечатление о «лучшем городе Земли». И на сегодняшний день главное украшение Тюмени — её жители. Доброжелательность, приветливость, забота — отличительная их черта. Я совсем не ориентируюсь в городе. Поговорка «язык до Киева доведёт» в Москве и Санкт-Петербурге становится устойчивым архаизмом, потому что много приезжих, и они чистосердечно признаются: «Мы не местные». В Тюмени же практически все коренные. Остановятся, подробно расскажут, а одна женщина предложила пройти с ней, так как нам по дороге. В сфере обслуживания ту благожелательность к клиенту, которую я увидела в Тюмени, — в Екатеринбурге, к примеру, не всегда встретишь. И там, и здесь работают молодые люди. Но в столице Среднего Урала — какие-то замотанные и грустные. А в Тюмени улыбка — непременный атрибут в многочисленных кофейнях, в недорогих кафе домашней кухни, кулинариях. Однако… В сфере обслуживания я не увидела людей своего возраста, от 50 лет и старше. Хотя по улицам они ходят, то есть есть в наличии — я их видела, они есть.

Сравнивая Тюмень с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, отметила, что на железнодорожном вокзале «лучшего города Земли» не увидела привычных экскурсоводов-зазывал в туристические автобусы. Есть у человека, к примеру, четыре часа до поезда. И ему предлагают «убить» время с пользой — провезут по историческим и знаменательным местам города с экскурсией. Есть возможность сделать памятные фотографии. И людям, которые путешествуют «дикарём», эта услуга непременно понравится. И для муниципалитета прекрасно — приезжие меньше негатива о городе соберут.