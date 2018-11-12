В Тульской области на минувшей неделе обсуждали планы по строительству Восточного обхода областного центра, принимали потенциальных инвесторов, писали «Географический диктант», отмечали юбилей Тургенева и готовились к встрече Нового года. Эти и другие события, произошедшие в регионе с 5 по 11 ноября, — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Музей-заповедник «Бежин луг» в Туле

Строительство Восточного обхода: названы новые сроки

Строительство Восточного обхода вокруг Тулы начнется в 2019 году, в 2020 году объект планируется сдать. Об этом стало известно на прошлой неделе — вопрос в числе прочих обсуждался на совещании в правительстве области, где обсуждались первые итоги исполнения задач, поставленных в послании губернатора.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Речь идет о второй очереди обхода областного центра, проект которого предусматривает расширение магистрали до четырех полос: двухполосная автодорога, соединяющая Центральный и Пролетарский районы Тулы, не справляется с потоком автомобилей, а учитывая, что рядом ведется строительство нового жилого микрорайона, торговых центров, корпусов Суворовского училища, нагрузка будет только расти. Строительство дороги откладывалось не раз. Осенью 2017 года глава регионального минтранса Родион Дудник заявлял, что строительство начнется в 2018 году, однако этого не произошло.

Как сообщил Дудник на совещании 6 ноября, на данный момент Минтранс России дал поручение Федеральному дорожному агентству предусмотреть средства из федерального бюджета на строительство Восточного обхода Тулы, в середине февраля следующего года будет заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством.

«Мы защитили проект строительства второй очереди в Минтрансе России, определили сроки и финансирование. Строительство Восточного обхода начнется в 2019 году и завершится в 2020-м. Мы предполагаем заключить контракт на выполнение работ в начале будущего года», — добавил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Губернатор Алексей Дюмин указал на слабое сопровождение проекта и поручил более ответственно подойти к его реализации.

100 миллиардов для АПК

Общий объем инвестиций в сферу АПК в Тульской области на данный момент составляет около 100 млрд рублей. Такую цифру, сообщило управление пресс-службы правительства региона, привел губернатор Алексей Дюмин на встрече с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым 8 ноября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульское предприятие «Богородицкий альянс»

Алексей Дюмин назвал агропромышленный комплекс одной из ведущих отраслей экономики региона, отметив, что в регионе успешно развиваются и существующие хозяйства, появляются новые компании.

«Мы будем и дальше развивать эту отрасль. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с компанией не только по поставкам сельскохозяйственной техники, но и по оснащению новых предприятий современным оборудованием», — сказал Алексей Дюмин.

Глава «Росагролизинга» отметил, что компания намерена расширять сотрудничество с тульскими аграриями. Павел Косов заявил, что Тульская область — инновационный регион, который в числе первых апробирует новые идеи. По словам Алексея Дюмина, область готова участвовать в перспективных проектах компании в пилотном режиме.

Прощание с долгами

Тульская область вышла на первое место среди регионов Центрального федерального округа по динамике погашения задолженности по заработной плате. Такие данные Росстата привела заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.

По последним данным, сегодня только четыре действующих предприятия в регионе имеют долги — перед 115 работниками в объеме 9,5 млн рублей. Это — в два раза меньше, чем в начале года, а сумма долга сократилась на 20 млн рублей.

Пока полностью решить проблему с долгами не удается: в регионе есть финансово нестабильные предприятия. В числе их, отметил на совещании 6 ноября губернатор Алексей Дюмин, — Тульский научно-исследовательский технологический институт (ТНИТИ).

«Мы приложили немало усилий, чтобы полностью ликвидировать задолженность по заработной плате на этом предприятии. Необходимо взять ситуацию на контроль, детально разобраться. Важно также проинформировать работников о реальной ситуации в ТНИТИ и дальнейших планах», — сказал Алексей Дюмин.

Кстати, по состоянию на 1 ноября 2018 года в службе занятости зарегистрировано 3,6 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,46% рабочей силы. И это, по данным правительства региона, самый низкий показатель за 27 лет.

Борьба со свалками

В Тульской области, пожалуй, впервые за много лет, активно взялись за рекультивацию свалок. Об этом пишет 9 ноября издание Тульские известия. На 2019−2020 годы подготовлено семь проектов по рекультивации свалок, все они сейчас проходят государственную экологическую экспертизу.

«Впервые в Тульской области проводились такие масштабные работы, нацеленные на рекультивацию свалок. Сейчас ими активно занимаются в Щекинском и Богородицком районах. Проекты предусматривают современные методы рекультивации. Предполагается в этом году на территории разных муниципальных образований ликвидировать еще восемь свалок. В настоящий момент много контрактов уже заключено, остальные будут заключены в ближайшее время, работы ведутся и должны завершиться до конца текущего года, несмотря на их колоссальный объем», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов.

Как пишет издание, в настоящее время активные работы ведутся в Щекинском районе, рядом с деревней Подываньково — здесь свалка занимает около 82 тысяч квадратных метров.

Восточное партнерство

Тульская область продолжает работу по привлечению иностранных инвесторов. Так, регионом активно интересуются китайские инвесторы, а также — бизнес Вьетнама. О развитие партнерства с этой страной говорилось 9 ноября в рамках визита в регион делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в РФ Нго Дык Манем.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Встреча с делегацией из Вьетнама

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что за 2017 год внешнеторговый оборот между Вьетнамом и Тульской областью превысил один миллион долларов — цифра скромная, но это на 50% больше показателя 2016 года. Глава региона подчеркнул: Тульская область готова налаживать новые партнерские связи во всех сферах. Посол Вьетнама предложил наладить побратимские связи между Тульской областью и провинцией Хатинь. Алексей Дюмин идею поддержал и поручил правительству региона проработать этот вопрос.

Тула — новогодняя столица

7 декабря в Туле стартует проект «Новогодняя столица России»: конкурс новогодних столиц проводится при поддержке министерства культуры России с 2012 года, Тула приняла эстафету от Ханты-Мансийска. Сейчас в регионе ведется активная подготовка к празднику, сообщили в управлении пресс-службы по региону.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тула — Новогодняя столица России

В течение целого месяца, с 7 декабря по 7 января 2019 года, жителей Тулы и гостей города ожидает насыщенная развлекательная программа. 7 декабря в Тульском кремле начнет свою работу Гостиная Деда Мороза, на главной площади города откроется Губернский каток, а в новогоднюю ночь покажут мэппинг-шоу — проецирование движущихся 3D-изображений на здание. В числе площадок празднования — Тульский кремль, городские парки, Тульский государственный музей оружия, площадь Ленина, улица Металлистов, Казанская набережная, федеральные, областные и муниципальные учреждения культуры. Основные мероприятия, — в том числе различные фестивали, ярмарка, — будут проходить на главной площади города

Особое внимание будет уделяться удобству туристов: всем гостям областного центра по предъявлению документа, подтверждающего регистрацию за пределами Тульской области, будет выдаваться бэйдж «Гость Тулы». Сориентироваться в городе помогут волонтеры, которые будут работать на городских улицах. Кроме того, в регионе уже работает бесплатная «горячая линия» по консультированию туристов — по номеру 8−800−301−71−71 можно звонить круглосуточно и бесплатно.

Марафон уникальных событий начнется 7 декабря с шоу-форума «ЗаМОРОZка», в рамках которого пройдут Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, битва Дедов Морозов, презентация официальной сказки проекта «Сказка о снежинке, которая не тает» и открытие Губернского катка. Каток будет работать уже вторую зиму, и, как и в прошлый раз, его посещение будет бесплатным для всех желающих. В этом году администрация Тулы совместно с Фондом развития Тульской области «Перспектива» установит ледовую площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей. Кстати, покататься на коньках жители Тулы смогут и не выезжая из своих районов — всего в городе обещают залить 26 катков и хоккейных коробок.

С 8 декабря на территории городских общественных пространств будет дан старт арт-проекту «Альтернативная елка». С 10 по 16 декабря запланирован фестиваль новогодних программ городов Тульской области «Тульские секреты». С 17 по 23 декабря — снежное «Данс-шоу». 31 декабря, в новогоднюю ночь, жителей и гостей Тулы ожидает шестичасовое шоу под открытым небом, с фейерверком и выступлением артистов.

200-летие Тургенева

В конце недели в Тульской области прошли масштабные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Ивана Тургенева. Центром праздничных мероприятий стала родина писателя — Орловская область, музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». Однако имя Тургенева тесно связано и с Тульской областью — здесь находилась родовая усадьба Тургеневых, сейчас здесь работает музей-заповедник «Бежин луг». 9 ноября здесь после ремонта в музее открыли новый объекта показа — музеефицированный каретный сарай.

Управление пресс-службы правительства Тульской области 200-летие Ивана Тургенева

Узнать больше о жизни и творчестве Ивана Тургенева можно и в Тульской областной универсальной научной библиотеке — здесь открылась и работает выставка «И.С. Тургенев: путь длиною в жизнь». В нее вошли, в том числе, прижизненные и редкие издания произведений писателя. А в Тульском театре юного зрителя состоялся показ спектакля «Бежин луг».

«Географический диктант»

11 ноября в Тульской области, в числе других российских регионов, состоялся ежегодный «Географический диктант». Масштабная акция, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвертый раз. В Тульской области акция прошла на 35 площадках, в том числе — в Тульском суворовском военном училище.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Географический диктант в Туле

«В этом году наш регион особенно масштабно участвует в акции. Общее число заранее зарегистрированных участников превысило 3100 человек», — рассказала заместитель министра — директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева.

За 45 минут участникам предлагалось ответить на 30 вопросов, связанных с географией, историей, геологией.

Географический диктант в Туле Географический диктант в Туле

Как сообщили Тульские известия, участников диктанта напутствовал из космоса космонавт Сергей Прокопьев. А на одной из площадок перед началом диктанта его участники преподнесли музею морской истории, который находится в молодежном центре «Спектр», подарок — недостроенный макет старинного корабля. Председатель регионального отделения Русского географического общества Олег Золотарев идентифицировал корабль как «Двенадцать апостолов» и поблагодарил за подарок. Для участников диктанта, писавших его в «Спектре», позже провели экскурсию по музею. Позже здесь же состоялась встреча с выдающимся путешественником России Владимиром Чуковым — руководителем экспедиционного центра «Арктика», четырежды достигшем Северного полюса на лыжах в автономном путешествии, пишет издание.