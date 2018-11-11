Пока «респектабельные» западные лидеры, отсвечивая в отблесках парижского Вечного огня, беспардонно лгут народам и самим себе о причинах кошмара, столетие окончания которого отмечают сегодня, что будто бы война шла за пресловутую свободу-демократию-права-человека, а не за грабеж колоний, передел рынков и прибылей…

Владимир Серов. Выступление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов. 1955

Пока записные ремесленники от «культуры» в антисоветском угаре промывают мозги согражданам и осыпают проклятиями большевиков за Брестский мир, годовщину денонсации которого только и стоило бы отмечать подлинным патриотам, отдавая дань ленинской прозорливости и исторической правоте, и делать это отнюдь не в Париже…

Пока патентованные спецпропагандисты, применяющие свои профессиональные знания и навыки в (дез)информационных опытах не над врагом, а над согражданами, вылизывают грязные кованые сапоги «союзнических обязательств», внушая русскому народу, что, поверив большевикам, тот «преступно» недопролил крови за шкурные интересы «благодетелей-расчленителей» из Антанты…

Пока пенсионные экспроприаторы, обдирая народ под «хруст» вымазанной икрой «французской булки», с умным видом рассуждают о «необратимости глобализации» и, мечтая о новых грантах и гонорарах, пугают своих работодателей «антиэлитной волной» народного протеста…

Пока приблудные «графья» и «княгини», снюхавшиеся с иностранными разведками, превратившись в их подстилку, изображают «совесть нации» и требуют «покаяния» за Ленина, Мавзолей и «совок»…

Пока сановные попы, предавшие своего царя, сегодня, деградировав даже по сравнению с теми, отнюдь не славными, временами столетней давности «ниже плинтуса», заигравшись в экуменизм, оптом и в розницу сдают русские национальные интересы в ближнем и дальнем зарубежье третьеразрядным самозваным проходимцам…

Словом, пока весь этот шабаш ведьм и ведьмаков на «лысой горе» отечественной и мировой истории продолжается, а его ряженые фигуранты, ничтоже сумняшеся, педалируют свою принадлежность к «элитам»… Тем временем в мире продолжают нарастать процессы, накрепко завязанные на события столетней давности. Поэтому — несколько тезисов на этот счет.

Kurtis Garbutt Федеральная резервная система США

Первый. Мировая война 1914−1918 годов была развязана менее чем через восемь месяцев после создания Федеральной резервной системы (ФРС), путь к которой был неблизким и был запущен еще на излете XVIII века, сразу после провозглашения независимости США. Взяв под контроль мировые финансы, мировая олигархическая буржуазия пошла за мировой властью. И развязала мировую войну для развала Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Отнятая у монархических династий и государств власть была вручена крупному бизнесу. А демократия с выборными марионетками только прикрывает эту грандиознейшую махинацию, уже сто лет отвлекая от нее общественное внимание.

Исходя из этого, единственное, что оправдывало бы нынешнее парижское сборище наследников и последователей первой вселенской бойни XX века, — это публичное и коллективное раскаяние за прошлые и нынешние преступления империалистического капитализма, признание своей персональной — каждый своей, преемственной ответственности за эту раковую опухоль человечества.

Второй. Великий Октябрь эти планы западной олигархии, почти реализованные, если не похоронил, то отодвинул до конца XX века. В результате США не вступили в Лигу Наций, которую сами же и проталкивали на Версальской мирной конференции. И поскольку Октябрь 1917 года перечеркнул победу Запада в Первой мировой войне, был взят курс на ее переигровку, то есть на новую мировую войну. Фашизм — не разновидность высосанного из пальца «тоталитаризма» и, следовательно, не «близнец» коммунизма, а прямое порождение и одна из крайних, но не крайняя, которая еще впереди, форм злокачественной мутации капитализма и его либеральной идеологии.

Поэтому России по-хорошему нечего делать в Париже. И не из-за Брестского мира. А потому, что само участие ее в той грязной, позорной и похабной войне, которую некие «товарищи» именуют «великой» и даже «отечественной», — это предательство своего Отечества в угоду чужим, отнюдь не отечественным интересам.

Подлинные защитники своего Отечества не вторгаются в Восточную Пруссию, а, наплевав на судьбу Парижа (поделом: «за что боролись, на то и напоролись»), стоят насмерть под Смоленском, Москвой, Сталинградом и Курском. И потому — побеждают, поднимая Красное Знамя над поверженным Рейхстагом. А Кейтель, подписывая акт о прекращении вооруженного сопротивления в Карлсхорсте, тычет пальцем в присутствующих французов и с небезосновательной иронией вопрошает: «А эти что, тоже нас победили?».

Lt. Moore (US Army) Кейтель подписывает капитуляцию в Карлсхорсте. 1945

Но «графьям», «княгиням» и их доморощенным денщикам-гауляйтерам при оккупантах — очень хочется обернуть свое коллективное преступление перед Россией и человечеством, выдав его за «подвиг». Потому эта собирательная контристорическая грязь и нечисть и объявляет якобы «преступлением» чужой, настоящий Красный подвиг — «не ради славы, ради жизни на Земле».

Третий. Великий Октябрь — это революция, имеющая всемирно-историческое значение, главное событие XX века. Без 25 октября (7 ноября) 1917 года никогда не было бы 9 мая 1945 года — высочайшего триумфа и исторического пика России за всю ее тысячелетнюю историю. Без этой эпохальной октябрьской даты человечество еще столетие назад превратилось бы в то, во что оно стремительно превращается сегодня — в разделенную на «квалифицированную» и «неквалифицированную» касты, жующую биомассу «потребителей». Лишенную ценностей и смыслов бытия, с атрофированными чувствами и мозгами. Пока еще не в биометрических капсулах с присосками а-ля «Матрица», но, судя по всему, уже скоро.

По классовому содержанию Великий Октябрь — это социалистическая и народно-демократическая революция большинства эксплуатируемых против меньшинства эксплуататоров. По содержанию цивилизационному Великий Октябрь — это русская национально-освободительная революция. С философско-мировоззренческой и метафизической точки зрения — это революция Жизни против Смерти, бытия против паразитической нежити, Верха против Низа, Добра против Зла.

Добившись перехода власти от буржуазии к пролетариату и трудовому крестьянству, Ленин одновременно решил три исторические задачи:

— вывел нашу страну из тупика империалистического капитализма (и из мировой бойни хищников, развязанной за прибыли, рынки и колонии);

— сохранил ей суверенитет от внешнего управления;

— и превратил ее в центр новой, социалистической мир-системы.

Владимир Серов. Выступление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов. 1955

В этом — не только ленинский гений, ленинская мудрость, но и ленинский патриотический, высоконравственный подвиг. Как бы ни изгалялась против него выброшенная в кювет истории собирательная контристорическая нечисть и ее нынешняя «аналитическая» челядь, нужно понимать, что именно поэтому они и изгаляются.

И четвертое. Задумаемся над вопросом: случайно ли распад СССР пришелся на 50-летний юбилей победного контрнаступления Красной Армии под Москвой? Не был ли это зашифрованный под «случайность» глобально-фашистский реванш? Ведь нечаянных совпадений в истории не бывает.

Словом, шевелим мозгами, дорогие товарищи и примкнувшие, а также раздумывающие примкнуть, опасаясь опоздать, господа!