Михаилу Александровичу Федотову, который «по правам человека», похоже, не дает покоя слава Ивана Васильевича Грозного. Иван Васильевич в 1545 году разобрал жалобы ненцев, а Михаил Александрович решил это сделать в 2017—2018 годах. Царь продемонстрировал искусство компромисса, закрепив Жалованной грамотой права ненцев на владение Тиманской и Канинской тундрами, которые впоследствии вошли в состав Мезенского уезда Архангельской губернии, а сейчас находятся в составе Ненецкого автономного округа (НАО). Решение подтверждалось в 1632, 1685 годах и далее царскими грамотами, указами и прошло проверку временем. Защитник прав человека, в отличие от «кровавого царя», продемонстрировал радикализм, опасный возможным межнациональным конфликтом «на ровном месте». В рекомендациях Совета по итогам 20-го выездного заседания, подписанных собственноручно М.А. Федотовым, в которых есть много полезного, значится совет правительству РФ «признать Мезенский район Архангельской области территорией проживания ненецкого народа».

Владимир Станулевич Одигитриевская церковь, деревня Кимжа, 1723 год

К счастью, по Мезени сохранились письменные исторические источники. С начала XIV века великие князья московские «посылали через Двинскую землю на реки Пинегу, Кулой, Мезень и Печору «ватаги» сокольников за ловчими птицами», а местные жители «были повинны обеспечивать их кормами и подводами по пошлине». Первые упоминания Мезени и Лампожни датированы 1545 годом, в писцовых книгах XVI—XVII веков упоминаются все нынешние мезенские деревни. Деревня Азаполье — первое упоминание в 1590 году, в писцовой книге 1623 года переписаны дворы:

«.д.Терешка Иванов да сын его Ивашко…, д. Гришка Назаров…, д. Васка Онаньин… «, всего 42 жилых двора. ДеревняДорогорское — в писцовой книге 1623 года деревня Дорогая гора, «…д. Сенька Родионов…, д. Гришка Родионов…, д. Говрилко Фомин…», всего 21 жилой двор.

Деревня Кимжа — в писцовой книге 1623 года:

«д. Корнилко да Афонко Дементьевы…, д. Тимошко Офонасьев…, д, Селиванко Власьев…», всего 16 жилых дворов.

И так далее по каждой. Есть даже западноевропейские источники, в частности, голландские карты XVI века с нанесенными Лампожней и Мезенью! Эти доказательства прав «русского старожильческого населения» на территорию Мезенского района ничего не значат?

Конечно, Михаил Александрович может сказать «меня подставили», и даже можно предположить — кто подставил. Эту тему на сайте СПЧ освещает член Совета Андрей Владимирович Бабушкин — председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права». Тут два варианта. Автор этого пункта рекомендаций не знал, что Мезень впервые упоминается как Окладникова слобода с 1545 года и не знакомился с вышеупомянутыми историческими документами — хотя обязан был это делать, раз «историческое проживание».

Тогда автору следует написать заявление и покинуть Совет для продолжения образования в школе. Чтобы ознакомиться с историями мезенских мореходов, ходивших и ранее XVI века на Грумант-Шпицберген и Новую землю, на восток до Мангазеи и дальше «встречь солнцу», мезенских кормщиков экспедиции В.Я. Чичагова 1764 года по поиску пути к Аляске. И убедиться, что русское население не только давно жило на этих землях, но и имеет большие заслуги перед страной в освоении Сибири и Арктики.

Или второй вариант — что господин, готовивший этот пункт рекомендаций, знал источники и тем не менее записал в документ «новую историю». Не нам давать советы президенту, у него есть советники, но М.А. Федотову вполне можно посоветовать удалить из Совета автора данный пункт рекомендаций — чтобы не подставлять президента, при котором Совет создан.

Может, А.В. Бабушкин готовит проекты документов «на бегу и на коленке»? Признаками этого являются грубые ошибки: например, губернатору НАО А.В. Цыбульскому Бабушкин на сайте СПЧ рекомендует «внести в Правительство РФ представление о признании поморов коренным малочисленным народом России», при том, что поморы проживают в Архангельской области, а не в НАО. В рекомендациях говорится о защите прав «русского старожильческого населения, ведущего традиционное хозяйство», которым является нынешнее население Мезенского района, и через пару строк район записан как «историческое место проживания ненецкого народа».

Предположения, что таким образом в Москве активизировались лоббисты Ненецкого национального округа и губернатор А.В. Цыбульский, следует отмести как недостоверные из-за глупости такого лоббирования.

Рубить исторические русские территории в Арктике — рубить сук, на котором держатся национальные интересы России.