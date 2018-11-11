Как бы украинские СМИ ни обсуждали проблему явки на донбасские выборы, они состоятся при любой погоде, и главным их итогом станет оформление части Донбасса в отдельную от Украины территорию. При всех криках Запада и киевской хунты о непризнании итогов выборов, они получают реальность автономного самоуправляемого региона, который имеет легитимную с точки зрения институтов демократии власть. И который свою автономность сохранит при всех контактах с Киевом и всеми прочими посредниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

Более того, именно с позиции автономности теперь Донбасс и будет выступать. И все процессы по преобразованию Украины в федерацию уже становятся неотвратимыми после выборов в Донбассе. Мир просто ставится перед этим фактом.

Автономный Донбасс будет так или иначе строить какие-то отношения с Украиной. Не теперь, так в будущем, ибо власть нацистов не вечна. Любая форма ассоциированных отношений с Украиной требует исходить из уже имеющегося автономного статуса Донбасса, который сам выбирает степень связности с прочими субъектами политики — от России до Украины.

В связи с этим соображением, по сути, не имеет никакого принципиального значения, кто именно сейчас встает во главе Донбасса. Лица могут меняться, а вот заложенный принцип будет неизменен: Донбасс отныне — автономная территория. И ассоциироваться может с кем угодно и на каких угодно основаниях. От ассоциированного членства до конфедерации и федерации. И никакими криками этого факта теперь не изменить — выборы прошли, и воля народа высказана. Нет никаких причин это игнорировать. ДНР и ЛНР проголосовали на выборах глав по своим, а не по украинским законам. Создана новая реальность. Как известно, независимые США создавались тоже не по воле и законодательству Британии и признания долго не имели.

По сути, Россия и Донбасс ведут долгосрочную стратегию восстановления постсоветского пространства бывшего СССР. В плане — отвоевание всей Украины. И многошаговый процесс, первой частью которого стали выборы глав ДНР и ЛНР, является теперь политической неизбежностью Украины, как бы её нацистские власти ни стремились отвернуться от признания итогов выборов.

СВ ДНР ИА Regnum ДНР

Ибо ясно — теперь все переговорные процедуры будут требовать присутствия легитимных глав ЛНР и ДНР. Они становятся стороной переговоров и субъектами политики. Без их согласия никакие шаги на их территории невозможны. И России теперь есть с кем подписывать соглашения и договоры о помощи и поддержке. Когда и как это сделать — это вопрос выбора политически подходящего момента.

Находясь под шквальным огнём, Россия для кого-то медленно, но упорно продвигается к намеченной цели. Очередной шаг сделан сегодня. Никакие крики и санкции, угрозы и ультиматумы не смогли этого предотвратить. Политика — искусство возможного. На Донбассе Союз славянских народов России, Украины и Белоруссии сражается за своё будущее. Проблема Украины и Белоруссии сейчас самая главная внешнеполитическая проблема России. Создание полноценного союза трёх народов — непременное условие построения какой-то внешней политики России в отношении всего прочего мира. Можно твёрдо сказать — Союз славянских народов начинается с выборов в Донбассе.

От факта этих выборов зависит и коррекция курса Белоруссии, так что переоценить выборы в Донбассе и то, что в этот день делает народ Донбасса, невозможно. Донбасс продолжает рывок к свободе и становится авангардом антинацистского сопротивления. Если получилось у Донбасса, то почему не получится у Харькова и Одессы? Днепропетровска и Запорожья? Сам факт того, что у Донбасса получилось, оказывает колоссальное революционизирующее влияние на всю Украину. Режим в Киеве потерпел очередное сокрушительное поражение, как бы он ни старался скрыть это за крикливой, но не внушающей никакого доверия пропагандой.